«Добро пожаловать в Зомбилэнд»: Смешно до смерти

«Зомби-хоррор для семейного просмотра
Правило №1 — будь в форме. Правило № 2 — даже в момент глубокой релаксации будь начеку. Правило №3 — мочи наверняка. Эти, и ещё около 50 правил - основа жизненной философии молодого жителя Коламбуса (Джесси Айзенберг
), опустевшего после очередного зомби-апокалипсиса маленького городка. Каким образом в этом безумии удалось выжить кудрявому асоциальному нерду представить сложно. Но оказывается, чтобы выжить тогда, когда все другие уже обратились в полуразложившиеся куски плоти — нужно быть именно асоциальным нердом, желательно наделенным пристрастием к Mountain Dew и игроманией. А врожденный страх и недоверие к женскому полу только увеличивает шансы на выживание.
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«Добро пожаловать в Зомбилэнд» Рубена Фляйшера
Как-то на заваленном брошенными машинами шоссе он встречает настоящего дорожного ковбоя (Вуди Харрельсон
), разъезжающего на огромном кадиллаке с номером 3 на дверце. Ковбой немногословен, пьёт виски, и, чтобы избавить себя от лишних привязанностей, называет себя и своего спутника, согласно названию городков: Таллахасси и Коламбус соответственно. Вместе они неподражаемо сносят головы жирным зомби и останавливаются в супермаркетах в поисках «Твинки» — детской сладости, символизирующей чистоту и невинность, а также возможность смотреть на мир так, будто ничего не произошло. В подсобном помещении одного из супермаркетов их прекрасным образом разводят на тачку две безбашенные сестрицы: половозрелая Вичита (Эмма Стоун
) и двенадцатилетняя «маленькая мисс счастье
» (Эбигейл Бреслин
). Дальше идут покатушки, с переходом тачки из рук в руки, которые приводят к тому, что все четверо оказываются в особняке Билла Мюррея
(играет сам себя).
Понятное дело, что жанр зомби-хоррора уже тысячу раз похоронили, и что свежий Ромеро
- не чета тому, что был в 70-х, и что замечательные «28 дней спустя
» в итоге обратились дичайшей франшизой, которая завершилась в 2011-м «28 месяцами спустя». С другой стороны, конечно есть прекрасный снайдеровский
«Рассвет мертвецов
», да и «Планету страха
» явно недооценили. Но в любом случае жанр движется в пародийном русле, всё более усиливая юмористический аспект (простите за идеализм, но я в зомби-хоррорах первым делом вижу борьбу с обществом потребления и превалированием внешнего над внутренним), чему мощнейшим подтверждением служит гениальный «Зомби по имени Шон
». От которого, в свою очередь, и отталкивались создатели «Зомбилэнда».
Стравить абсолютно разные комедийные амплуа Харрельсона и Айзенберга, подкрепив это всё запредельным камео Билла Мюррея — идея просто великолепная. За сцены, где они втроём изображают эпизод с поимкой привидения из «Ghost Busters
» можно простить что угодно, а монологи Билла Мюррея вообще отправить в Библиотеку Конгресса (особенно тот, про вечеринки). А гомерически смешные фразочки Вуди про Мюррея, про превратности судьбы, про мастурбацию, наконец — именно то, чем должны обрамляться эти сцены. Посему эти десять минут в поместье — это то, на чём нужно сконцентрироваться, ибо финал как-то очень вял и недотягивает до лучших образцов жанра. Но как раз в этих десяти минутах и таится то, что не позволяет поставить этот фильм рядом с творением Эдгара Райта
(а сюда и метил человек, по фамилии Фляйшер).
Кроме того, что здесь зачинается никому не сдавшаяся любовная линия Коламбус-Чикита, становится окончательно ясно, что зомби — лишь предлог, и на самом деле перед нами разговорная комедия. Ко всему выяснится, что, невзирая на суровый рейтинг R — это настоящее семейное кино. Но знаете, что сетовать, сейчас даже Лас-Вегас — Диснейлэнд. Так, что зомби-хоррор, как семейная комедия — это нормально. В новом веке так модно.
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