«Добро пожаловать в Зомбилэнд»: Смешно до смерти

анонс

19 февраля, 21:20, Первый канал

«Белый снег»: Сама сюда дошла – на лыжах

Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

16 февраля

«Яга: Кошмар темного леса»: А была ли девочка?

В ночь с 16 на 17 февраля, 01:00, ТВ-3