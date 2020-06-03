«2012»: Апокалипсис сегодня

Скучная попытка переосмыслить мир от любителя разрушений Роланда Эммериха
Молодой и честный ученый Адриан (Чиветел Эджиофор
) узнает, что в 2012 году из-за солнечной активности земное ядро нагреется до такой степени, что в одночасье на планету обрушатся почти все возможные катаклизмы. Правительство тут же создает программу по спасению лучшей части человечества (в которую помимо политических лидеров входят арабские шейхи, русские миллиардеры и английская королевская семья) и принимается за строительство ковчегов в Непале. Так или иначе, прознавших о конце света убивают – но сумасшедшему радиопирату (Вуди Харрельсон
) все-таки удается создать подпольную радиостанцию, где он ежедневно рассказывает о надвигающемся апокалипсисе. Именно на него в день Х натыкается писатель-неудачник Джексон (Джон Кьюсак
), подрабатываюший водителем у русского миллиардера Юрия. Через несколько часов начинается конец света, погибают Шварценеггер и президент США, а Джексон пытается спасти свою семью.
Роланд Эммерих
, пробывший в трансе целое десятилетие, называет «2012» своим самым лучший фильмом. И с этой заявкой нельзя с ходу не согласиться. Сняв последний потребный фильм в далеком 1996 году, дальше немец катился исключительно по наклонной, приумножая разве что бюджет и масштаб разрушений в своих картинах. Докатившись таким образом до «Послезавтра
», Эммерих окончательно утвердился где-то между Бэем
и полным бредом. При этом, в отличие от американца, Эммерих не превратил поп в кич, а сделал все ровный счетом наоборот, и говорить о его фильмах без иронии могли только самые преданные поклонники или впечатлительные домохозяйки. Взявшись за «2012», Эммерих поставил на карту все и в итоге сказал то же, что и всегда, правда, на этот раз чуть более потребным языком.
Самые лучшие моменты «2012» напоминают комедийный боевик в лучших традициях прошлого десятилетия, благо в фильме задействованы такие люди, как Дени Гловер
и Оливер Плэтт
. Герои фильма все время куда-то бегут, попутно успевая отмачивать шутки, которые точно будут цитировать пятиклассники. Все бы ничего, но в отличие от тех же «Симпсонов», которые патологически не желают соответствовать времени, Эммериху это сделать просто не удается. И сними он хоть десять черных президентов, его кино все равно останется безбашенно республиканским.
То ли случайно, то ли следуя какой-то удивительной логике, Эммериху удалось запихнуть в «2012» с десяток сцен, которые в любом другом фильме превратились бы в классические, но в почти трехчасовой ленте они попросту затерялись среди пафосных монологов в духе «сегодня мы многое поняли».
Создавая героев с большой буквы, Эммерих в то же время совершенно не стесняется убить президента авианосцем «Джон Кеннеди», а героя Кьюсака сделать пародией. Попытки возвести маленького человека до уровня спасителя заканчиваются тем, что этот маленький человек чуть не губит тысячи ни в чем не повинных людей. К концу фильма логика теряется совершенно, и этические вопросы становятся для Эммериха исключительно эстетическими. А постоянная игра в «я вас прикрою» героями «2012» превращает их в карикатуры, и вместо подвигов получается какая-то нелепица, пускай и смешная.
«2012» - фильм скучный хотя бы потому, что в недалеком будущем дети все так же будут играть в PSP, а Россией будет руководить некто Макаренко. Несмотря на захватывающий визуальный ряд и ожидаемые разрушения, «2012» больше похож на номинанта на «Золотую малину», чем на актуальный фильм о скором конце.
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