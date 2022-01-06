«Рождественская история»: Диккенс, как надо Диккенс

Рождественский фильм, поднимающий действительно важные вопросы
Марли был мёртв. Сомневаться в этом не приходилось. Как и в том, что каноническая повесть Диккенса знакома всем, и пересказывать её не нужно. Всё как надо и на своих местах: есть скряга Эбенезер Скрудж(Джим Керри
), окованный цепями призрак Джейкоба Марли (Гэри Олдман
), все три духа Рождества, Боб Крэтчит, Малютка Тим и прочие - никого не забыли. Текст — слово в слово до последней запятой, никаких изменений и правок. Земекис сказал, что ему хотелось снять эту историю так, как, возможно, представлял её себе сам автор, так что перед нами классическая экранизация со всеми вытекающими.
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«Рождественская история» Роберта Земекиса
«Рождественскую песнь» только за последнюю десятилетку экранизировали раз 15, и это не считая парочки индийских вариаций. Понятное дело, что, в большинстве своём, это художественный мусор, но попадались и действительно занятные. Например, «Миссис Скрудж», где Скрудж — не Эбенезер, а Эбенита, причём, афроамериканка. Или безбашенная и максимально удаленная от оригинала «Новая рождественская сказка
» Ричарда Доннера
, где Скруджа играет Билл Мюррей
, и вообще происходит тотальное безумие. Но суть в том, что безоговорочно принятой за эталон экранизации попросту нет (разве что «Скрудж
» 51 года), что удивительным образом отличает, скажем, от «Оливера Твиста», у которого есть гениальный мюзикл «Оливер!
», да и работа Поланского
лет через 5 уже прочно засядет на полке с «классикой для детей». Здесь и кроются мотивы, почему Роберт Земекис
за это дело взялся — он уж очень настойчиво метит в эту незанятую нишу. Отсюда пугающая для 3D-мультика реалистичность, и технология performance capture (это, грубо говоря, когда при помощи датчиков движения оцифровывают живого артиста, его мимику и жесты, которая впервые кажется, не пиар-ходом, а осознанным художественным решением.
Первое её использование было в земекисовском же «Полярном Экспрессе», но там одинокого Тома Хэнкса
разве что под роли столбов не оцифровывали, а тут же компьютерным двойниками обзавёлся великолепный ансамбль во главе с Кэрри, который кроме Скруджа озвучивает всех духов Рождества. В помощь ему Гэри Олдман, который подарил свой голос ещё Бобу Крэтчиту и малютке Тиму. Колин Фёрт
же давно напрашивался на роль розовощекого племянника, а Робин Райт-Пенн
— единственная девушка, которая смогла растопить сердце Скруджа. Но не только технология объединяет эти две рождественские сказки от автора «Назад в будущее
» и «Форреста Гампа
». Образ Скруджа, присутствует и в «Эксперссе», правда, в виде свисающей с потолка фарфоровой куклы, изрыгающей предостережения. Внешне он с тех пор не изменился, всё тот же чудной ночной колпак, широкие пижамные штаны, изогнутая спина и крючковатый нос, добавились только фирменные черты от Кэрри, о котором стало окончательно ясно, что кроме влюбленных без памяти ему великолепно удаются и съехавшие с катушек стариканы, как в «Лемони Сникет: 33 несчастья
».
Картинка же получилась просто на загляденье, очень сочная, живая и благородно мрачная. В качестве главного развлечения — пролеты над викторианским Лондоном, со всеми его грязными улочками, работными домами и празднично разодетой толпой. Это конечно, не так динамично как виртуальные американские горки в «Полярном экспрессе», но зато красиво, что аж дух захватывает.
Но самое странное, что выходящая в ноябре рождественская сказка оказалась не то что бы для детей, хотя бы потому, что она — страшная. Не в биологическом аспекте, а скорее в экзистенциальном. Этот эффект — поразительно точное попадание в текст Диккенса, который писал больше для взрослой аудитории. Поэтому совсем уж маленьких стоит оставить дома, им вполне будет достаточно «Рождественского гимна Маппетов
», или «Mickey's Christmas Carol» со всеми звездами Диснея. А с собой взять хотя бы детей среднего школьного возраста. Ведь в кой-то веки рождественский фильм не похож на растянутую рекламу кока-колы, а поднимает действительно важные вопросы, которые более чем за 150 лет не утратили своей актуальности.
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