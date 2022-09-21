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«Принцесса и лягушка»: Сегодня ты играешь блюз, а завтра..

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21 сентября 2022
Сказка о том, куда приводят мечты

«Принцесса и лягушка»: Сегодня ты играешь блюз, а завтра..

Как вы думаете, чего нам не хватало всегда в большом диснеевском стиле? Вроде бы все в избытке: музыка, танцы, любовь, приключения, — а все равно какой-то перчинки каждый раз не доставало. Наконец, когда на экранах появилась «Принцесса и лягушка», я лично вздохнул с облегчением и мыслью «Вот оно!». Хотя, казалось бы, в обычных голливудских фильмах этого навалом, практически, в любом имеется чернокожий персонаж. Но речь не о политкорректности, чего последние десятилетия мы уже накушались. Нет, я о другом ингредиенте – типичной негритянской музыке, т.е. джазе и блюзе. Что-то я давненько не слышал у Диснея джазовых ноток, а в новой картине их отбавляй!

Смотреть онлайн «Принцесса и лягушка» Рона Клементса и Джона Маскера
Но не только музыка пришла к нам с берегов Миссисипи, но и сам Новый Орлеан стал захватывающим местом действия. Мы слышим речь обитателей этого Юга, колыбели и мекки всех великих джазменов, видим наряды этих необычных людей и знакомую архитектуру, а над всем этим навис купол сказочного небосвода с миллиардами звезд… Одна из этих сверкающих точек однажды упала, и Тиана загадала желание – чтобы у нее был свой ресторан. Но реальность бьет по мягкому месту. Тиана уже выросла, а о ресторане приходится только изредка мечтать. В основном же ей приходится много трудиться, чтобы хоть как-то наскрести на сарай, который она присмотрела для осуществления своей идеи.
Все как в жизни…

«Принцесса и лягушка»: Сегодня ты играешь блюз, а завтра..

А где же сказка? Где принцы и принцессы, сонм волшебников и ведьм, разговаривающие животные и предметы? Они существуют, но лишь за границей города, в таинственных болотах Луизианы. Хотя, что это я, и в городе хватает сказочных персонажей. Например, неподражаемый жрец Вуду, что так удачно превратил заезжего принца в лягушку. Или подруга Тианы, богатенькая Шарлотта, мечтающая поцеловать принца-лягушку. Хотя, нет, эта болтушка — типичная представительница своего пола, что-то среднее между Лорелей и Душечкой. Но тем не менее сказка вновь живет по соседству с реальностью, и Тиана в этом довольно скоро с легкой руки сценаристов узнает. И не только узнает, но и почувствует на своей шкуре, каково это — быть лягушкой!

Новая сказка Диснея по-настоящему традиционна (за исключением блюза, конечно). Вновь на первом плане музыка и любовь. Музыкальные номера (особенно в исполнении доктора Фасилье и Матушки Оди!) просто выбивают искры из глаз, настолько все масштабно и с неповторимым вкусом, свойственным только диснеевским фильмам и старым мюзиклам. Нашлось место и фирменной борьбе Добра и Зла, а персонажи радуют глаз своей объемностью, несмотря на их ограниченные, в общем-то, типажи. И, конечно же, юмор и веселые герои в обязательном количестве обеспечены. Радует, что и такая студия, как Walt Disney в столь нелегкое время не только веселит, но и говорит о серьезных вещах. Ведь каждому ребенку все равно рано или поздно придется вырасти, и именно для этого был придуман трагичный зачин в духе «пиксаровского» «Вверх!». Правда, затем в течение всего мультфильма нас веселят и стараются утешить мыслью, что все не так уж плохо, если смотреть на жизнь веселей.

Своеобразным минусом можно считать лишь предсказуемость сюжета, но это не является препятствием для просмотра этого легкого зрелища. Мое сердце, как и многих мальчишек, отдано магу (таких харизматичных злодеев давно не было у Диснея – надо было хвататься за этого колдуна еще десять лет назад!). Ну а девочек и просто впечатлительных детей, мне кажется, очаровали крокодил Луи, мечтающий стать трубачом, сверчок Рэй, казалось бы, безнадежно влюбленный в звезду, и собственно сама «принцесса» Тиана (чуть ли не Диана!).
Если вы все еще в раздумьях насчет того, куда бы сводить ребенка на Новый Год, совет вам будет однозначный — «Принцесса и Лягушка»!


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обсуждение >>
№ 21
Seioo   15.03.2013 - 11:47
Фасилье было жаль в конце. Т_Т читать далее>>
№ 20
Питерец (Санкт-Питирбург)   29.08.2010 - 12:04
Сюжет не плохой,но то что принцесса вдруг стала чернокожей... То есть негритянкой... Бред полнейший. Начинают с малого ,а закончат большим. Уже взялись переписывать историю,посмотрим что дальше будет.... читать далее>>
№ 19
Невский (Москва)   7.01.2010 - 19:35
Мультфильмы - это вообще всегда хорошо. Это каждый раз шанс почувствовать себя ребенком, попытаться воспринять простой сюжет и добрую мораль "незамутненным" сознанием. Но есть мультики, которые... читать далее>>
№ 18
Аннит (Ростов)   7.01.2010 - 16:15
Дисней рисованных мультиков не делал пять лет. Так вот за все пять лет простоя в фильме «Принцесса и лягушка» художники и оторвались. По крайней мере у меня сложилось такое ощущение. Столько изобразительных... читать далее>>
№ 17
Кристина (Москва)   7.01.2010 - 16:15
В русском языке есть такое устаревшее слово «забубенный», означающее некую запредельную величину прекрасного. Так вот фильм «Принцесса и лягушка» - именно забубенный. Он так великолепен, что просто перехватывает... читать далее>>
Всего сообщений: 21
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