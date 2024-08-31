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«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

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31 августа 2024
Тимур Бекмамбетов, как умеет, поздравляет с Новым годом

«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Студент МГУ Дима Майков (Добрыгин), сын водителя трамвая со стажем (Гармаш), бедный, а потому порядочный, живет с семьей, подрабатывает в доставке цветов, мечтает о хорошенькой однокурснице (Вилкова) и хорошей машине. Впрочем, машина у Димы появляется, но не такая хорошая, как он хотел – отец дарит на день рождения красивую, но уж больно подержанную на вид «Волгу», при помощи которой однокурсницу не соблазнишь. Однако, «Волга», как вскоре выяснится, не простая, а летающая. Дима молниеносно разносит цветы, поправляя свое финансовое положение, и вот уже соблазняет однокурсницу айфоном, хотя та уже склонялась к его другу Максу (Жидков), богатому, а потому непорядочному, соблазнявшему ее айфоном и мерседесом. Проблемы начинаются, когда за «Молнией» начинает охоту сумасшедший ученый по фамилии Купцов (Вержбицкий), из меркантильных соображений задумавший разрушить геологический фундамент Москвы. В жизни у вчерашнего простого студента закономерно происходит трагедия и нравственное перерождение. Вместо рекламы периодически показывают бегающего алкаша (понятно, кто).

«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Ух, ну что тут скажешь? Ругать «Чёрную молнию», наверное, как-то не по сезону, и дело это заведомо неблагодарное. Тем более, что и здесь можно отыскать свои маленькие радости. Бекмамбетов как всегда хорош моментами, причем, моментами, укладывающимися в хронометраж рекламного ролика. «Молния» уносится вдаль, оставляя за собой сердечко из выхлопных газов. Пуговка из «Папиных дочек» на минутку наконец раскрывается как драматическая актриса. Будрайтис, Золотухин и Васильева по очереди с недоумевающими лицами произносят слово «нанокатализатор». Да и вообще идея хорошая, и благородная, и остроумная.

Другое дело, что в умении портить хорошие идеи Бекмабетову (а это все-таки его фильм, кого мы обманываем) нет равных. После того, как Тимур Нуруахметович достойно отработал коммерческим постановщиком на голливудской студии, у некоторых появилась надежда, что он привезет сюда и заразит других хоть каким-то чувством меры, вкуса и совести. После «Черной молнии» эти надежды рухнули окончательно. Отыграв в Америке бойкий ди-джей сет, на российской почве Бекмамбетов опять мимикрирует под трактор. Нет ребята, никуда не денутся эти водка «Русский стандарт» с мигающим «Ментосом», эти красивости в духе телевизионных заставок Первого канала, эти вполне себе вменяемые спецэффекты вперемешку с халтурными.

«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

При этом у Бекмамбетова какое-то поразительное, для человека, устроившимся рассказывать на новый год сказки, презрение (или банально невнимание) к живым людям. Сценарий любой серии «Клуба» в сравнении с «Молнией» – пьеса Оскара Уайльда. На штампы голливудские небрежно накладываются штампы отечественные. На редкость предсказуемый гибрид «Человека-паука» и «Бэтмена» тянет на себе на редкость предсказуемый состав исполнителей. Заглавный супергерой? Правильно, какое-нибудь симпатичное незамыленное лицо. Добряк-папаша? Гармаш, разумеется. Злодей? Ну у нас он один только, будь то «Ночной дозор» или «Яйца судьбы». Сквозная юмористическая линия? Про алкоголика, разумеется, ну а здесь вообще вопросов быть не может. Финальная песня? Ну, Дима Билан вроде итак перегружен, зато вот Александр Рыбак в этом году в почете.

Основная проблема восприятия даже не в том, что этот блокбастер для опохмела своей фантастической ретро-машиной, ощущением неловкости от происходящего и идиотической праздничностью больше похож не на историю о супергерое, а на последний акт к/ф «Старые клячи». Проблема в том, что русские – нация уж больно гордая, и вряд ли признают своим супергероем все того же человека-паука, пусть и посаженного за руль отечественного автомобиля. Впрочем, если каждый раз на новый год России показывать красноносую физиономию Михаила Ефремова гордости, возможно, вскоре поубавится.

«Чёрная молния»

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обсуждение >>
№ 27
Gedus   29.10.2010 - 00:29
Я думал, что у нас только одна бездарность в кинематографе - Федор Бондарчук со своим плагиаторским фильмом "Обитаемый остров". Так нет, "Черная молния" куда "круче"!... читать далее>>
№ 26
Дмитрий (Астана)   24.02.2010 - 03:54
Мне этот фильм понравился, вот дозоры не мог смотреть(не нравились и все тут), а Молнию с радостью. И пусть штампы и хай с ними, зато красиво и с юмором. Да и любовную линию сильно не размазывали. P.S.... читать далее>>
№ 25
КРИТИК КИНО ВИКТОРИЯ БАШКАРОВА. (Кострома)   28.01.2010 - 13:43
Да вы чё? фильм - отпад! тащусь, держась за выхлопную трубу Волги! я Бы стала спонсором кино, кое - что добавила, был бы реальный драйв! читать далее>>
№ 24
анна   20.01.2010 - 13:28
Все фильмы Тимура разрекламированы до нельзя. Народ российский если видит вот такую масштабную рекламу...думает, что надо сходить обязательно на этот ''мега-пупер ''фильм. Даже не задумываясь... читать далее>>
№ 23
Михаил (Москва)   15.01.2010 - 22:14
Не понравилось. Никак не мог дождаться, когда фильм закончится. Такое ощущение, что он сделан из штампов. Причём, из штампов, успевших примелькаться в голливудских фильмах. Ну, а на нашей почве они совсем... читать далее>>
Всего сообщений: 27
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