«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Тимур Бекмамбетов, как умеет, поздравляет с Новым годом
Студент МГУ Дима Майков (Добрыгин
), сын водителя трамвая со стажем (Гармаш
), бедный, а потому порядочный, живет с семьей, подрабатывает в доставке цветов, мечтает о хорошенькой однокурснице (Вилкова
) и хорошей машине. Впрочем, машина у Димы появляется, но не такая хорошая, как он хотел – отец дарит на день рождения красивую, но уж больно подержанную на вид «Волгу», при помощи которой однокурсницу не соблазнишь. Однако, «Волга», как вскоре выяснится, не простая, а летающая. Дима молниеносно разносит цветы, поправляя свое финансовое положение, и вот уже соблазняет однокурсницу айфоном, хотя та уже склонялась к его другу Максу (Жидков
), богатому, а потому непорядочному, соблазнявшему ее айфоном и мерседесом. Проблемы начинаются, когда за «Молнией» начинает охоту сумасшедший ученый по фамилии Купцов (Вержбицкий
), из меркантильных соображений задумавший разрушить геологический фундамент Москвы. В жизни у вчерашнего простого студента закономерно происходит трагедия и нравственное перерождение. Вместо рекламы периодически показывают бегающего алкаша (понятно, кто
).
Ух, ну что тут скажешь? Ругать «Чёрную молнию
», наверное, как-то не по сезону, и дело это заведомо неблагодарное. Тем более, что и здесь можно отыскать свои маленькие радости. Бекмамбетов
как всегда хорош моментами, причем, моментами, укладывающимися в хронометраж рекламного ролика. «Молния» уносится вдаль, оставляя за собой сердечко из выхлопных газов. Пуговка
из «Папиных дочек
» на минутку наконец раскрывается как драматическая актриса. Будрайтис
, Золотухин
и Васильева
по очереди с недоумевающими лицами произносят слово «нанокатализатор». Да и вообще идея хорошая, и благородная, и остроумная.
Другое дело, что в умении портить хорошие идеи Бекмабетову (а это все-таки его фильм, кого мы обманываем) нет равных. После того, как Тимур Нуруахметович достойно отработал коммерческим постановщиком на голливудской студии, у некоторых появилась надежда, что он привезет сюда и заразит других хоть каким-то чувством меры, вкуса и совести. После «Черной молнии» эти надежды рухнули окончательно. Отыграв в Америке бойкий ди-джей сет, на российской почве Бекмамбетов опять мимикрирует под трактор. Нет ребята, никуда не денутся эти водка «Русский стандарт» с мигающим «Ментосом», эти красивости в духе телевизионных заставок Первого канала, эти вполне себе вменяемые спецэффекты вперемешку с халтурными.
При этом у Бекмамбетова какое-то поразительное, для человека, устроившимся рассказывать на новый год сказки, презрение (или банально невнимание) к живым людям. Сценарий любой серии «Клуба
» в сравнении с «Молнией» – пьеса Оскара Уайльда. На штампы голливудские небрежно накладываются штампы отечественные. На редкость предсказуемый гибрид «Человека-паука
» и «Бэтмена
» тянет на себе на редкость предсказуемый состав исполнителей. Заглавный супергерой? Правильно, какое-нибудь симпатичное незамыленное лицо. Добряк-папаша? Гармаш, разумеется. Злодей? Ну у нас он один только, будь то «Ночной дозор
» или «Яйца судьбы
». Сквозная юмористическая линия? Про алкоголика, разумеется, ну а здесь вообще вопросов быть не может. Финальная песня? Ну, Дима Билан
вроде итак перегружен, зато вот Александр Рыбак в этом году в почете.
Основная проблема восприятия даже не в том, что этот блокбастер для опохмела своей фантастической ретро-машиной, ощущением неловкости от происходящего и идиотической праздничностью больше похож не на историю о супергерое, а на последний акт к/ф «Старые клячи
». Проблема в том, что русские – нация уж больно гордая, и вряд ли признают своим супергероем все того же человека-паука, пусть и посаженного за руль отечественного автомобиля. Впрочем, если каждый раз на новый год России показывать красноносую физиономию Михаила Ефремова
гордости, возможно, вскоре поубавится.
«Чёрная молния»
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