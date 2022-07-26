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«Книга Илая»: Опиум для народа

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26 июля 2022

Вестерн про второе пришествие

«Книга Илая»: Опиум для народа

По представлению братьев Хьюз человечество ожидает не такое уж и приятное будущее: после большой войны, в подробности которой нас, кстати, не посвящают, Америка превратилась в выжженную пустыню. По этой самой пустыне, кишащей бандитами и канибалами, путешествует Илай (Вашингтон). Словно Моисей он несет в своем рваном рюкзаке единственно уцелевшую копию Заветов далеко на Запад, но на его пути встает очень импозантный тиран небольшого поселение по имени Карнеги (Олдман), у которого конечно же имеются на счет книги свои планы.

Удивительно, как редко в последнее время сценаристы обращаются к теме пост-апокалипсиса, а ведь это такая благодатная почва для мысли. Тут можно закрутить и лихой боевичок, и драму, и ужасы, гротескно изобразить все человечество в целом с его пороками и первобытными инстинктами. Но создатели «Книги» — братья Хьюз, пошли другой дорогой, ударив в самое больное место современного социума — религию. Эту тему боятся поднимать даже сильные мира кино, а тут молодые ребята, один раз удачно засветившиеся со своей предыдущей лентой «Из ада», решили доступно и по полочкам разложить простую философскую мысль — «для кого-то вера — средство контроля, для кого-то — путь возрождения». Ну что же, хотя бы за попытку они уже получают плюс.

«Книга Илая»: Опиум для народа

Почему я говорю «за попытку». Дело в том, что идею они подали, как я уже сказал, оригинальную и интересную, но вот развить её до финальной точки не смогли: отделались парой повседневных фраз. Зато они отлично развернулись в создании атмосферы, которая, к слову, вышла у них довольно-таки самобытной. Жаль только, что эта самая атмосфера, все эти декорации и прочее выплыли на первый план.

Конечно, в таком мрачном мире будущего, каким его представляют режиссеры, основным аргументом в любом споре является насилие, а главной задачей кинематографа, рассказывающего о таком будущем, — показать это самое насилие. И тут вновь «Книга Илая» преподносит сюрприз. Братья Хьюз смогли поймать ту тонкую, вечно ускользающую волну сочетания action-сцен с моментами, над которыми стоит подумать: секунду назад Дензел Вашингтон невероятно сурово разделался с бандой головорезов в баре, как он уже не менее сурово зачитывает свою проповедь юной соблазнительнице в исполнении Милы Кунис.

«Книга Илая»: Опиум для народа

Отдельной строчкой я скажу про дуэт Вашингтон — Олдман, как удачно они сыграли двух непохожих героев, у которых, так или иначе, есть некие точки соприкосновения. Тут стоит сказать спасибо сценаристам, что они с гордостью не доложили об этом фразочкой типа «Мы с тобой в чем-то похожи». Говоря о каждом из них по отдельности, безусловно, в негласном соревновании выигрывает Олдман, все же его недюжинная харизма затмевает здесь все и вся.

Смотреть онлайн «Книга Илая» Альберта и Аллена Хьюзов

В эпилоге этой статьи мне даже как-то не хочется говорить о каких-то недостатках картины, лишний раз акцентировать на них ваше внимание, ведь «Книга Илая», как современный манифест — дерзкий, но не каждому эта дерзость придется по душе.

Андрей Довбешко

«Книга Илая»: Опиум для народа

После очередной религиозной бойни человечество дошло до того, что пробило огромную дыру в озоновом слое, и всех, кто не успел спрятаться в подземных бункерах, сжег ультрафиолет. И даже спустя 30 лет поверхность земли выглядит так, будто ядерная зима всё ещё в самом разгаре. Иссушенная почва похожа на растрескавшуюся кожу, и только железобетонные обломки напоминают о том, что здесь когда-то была цивилизация. Серый и коричневый спорят за звание доминирующего цвета, всё покрыто толстым слоем пыли и пепла, от растительности остались лишь обугленные остовы деревьев, а из фауны — только голые кошки, которыми не прочь закусить местное население. Большой черный парень с заплечным мешком стремительно идёт на запад, стараясь не обращать внимание на творящиеся вокруг беззаконие и беспредел, но ему это далеко не всегда удаётся. Время от времени ему приходится пускать в ход свое мачете и ломать людям челюсти. Главный ресурс в это сложное время — вода, которая в местном баре отпускается по курсу арафатка и пара перчаток за литр. Процветает каннибализм, что даёт повод сделать одно важное наблюдение: человечинка и без помощь кьянти сильно бьёт по щитовидке. Возвращение в первобытное состояние и тотальная деградация, оказываются вполне себе естественными процессами, и наивно было надеяться, что у людей останутся некие общие культурные ориентиры, но оказывается айподы, американские пикапы GMC, Motorola и Кey-Mart будут всегда, им даже ядерный апокалипсис не помеха. Во всём этом хаосе есть некий городок, который вроде бы оплот цивилизации, но только в том смысле, что тут людей едят не часто, а насилуют и убивают строго по расписанию. Создал это гетто некто Карнеги (Олдман), который учился управлению на фильмах про мафию, да и выглядит, как типичный дон средней руки. Сюда, чтобы подзарядить у местного торговца электроникой (Уэйтс) какой-то там аккумулятор и приходит тот самый парень с мачете - Илай (Вашингтон). Главный конфликт заключается в том, что Карнеги мечтает найти некую книгу (читай — Библию), чтобы благодаря её риторической силе расширить свои владения и окончательно запудрить людям мозги. Единственный экземпляр же есть у этого самого Илая, но он не хочет делится в силу того, что он слышал голоса, да и вообще имеет другие взгляды на религию. Тем более приёмная дочь Карнеги — Соляра (Мила Кунис) собирается уйти из города вместе с ним.

«Книга Илая»: Опиум для народа

Братья Хьюзы, которые находятся в очень специфической нише «коммерческое кино для умников», совсем уж в «опиум для народа» ударились и натурально сняли «вестерн про второе пришествие». И чтобы это понять, не надо даже знать, что Илай — это Бог на арамейском, да и вообще иметь хоть минимальное представление о священных текстах. Настораживает простота и доходчивость мэсседжа, при том, что ожидаешь какого-то более сложного контента. Тем более, что атмосферно и стилистически картина выше всяких похвал, излюбленная братьями после «Из ада» графическая манера восприятия мира — это вообще нечто. Им удался действительно сочный и правдивый постапокалипсис, который замешан на атмосфере безысходности, гулком, резонирующем басу и игре с фильтрами холодного спектра. А герой Вашингтона настолько крут в своей спокойной расслабленности, что как-то действительно начинаешь верить в то, что добро-то на самом деле с кулаками. Жаль, конечно, что из-за вечных теологических споров ближе к финалу «Книга Илая» проседает. Но это с лихвой окупается начальной десятиминуткой и эпизодическими персонажами (ближе к середине появляющимися старичками-людоедами, по недоразумению до сих пор живущими в эпохе Эйзенхауэра), а также гениальной мыслью, что культура — это всё-таки такая дрянь, которой не то что постмодернизм, даже судный день не страшен. И, в общем-то, не важно, идёт ли речь о Cosmo или там о Шекспире.

Жан Просянов


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обсуждение >>
№ 5
гость   20.01.2010 - 01:44
Ну неее! Такого кина мне не надо( Я лучше Безумного Макса пересмотрю все три части и вам того же советую...Жаль потраченных денег в кинотеатре... читать далее>>
№ 4
ValoutBoy (Питер)   17.01.2010 - 22:10
фильм нохож на Fallout, мою самую любимую игру- так что 5 баллов без вопросов читать далее>>
№ 3
memphis (Тольятти)   17.01.2010 - 14:57
понравилось! хотя и первое впечатление после просмотра было неординарным, спустя некоторое время понимаешь, что фильм хорош! Акцент сделан всё же не на экшн-сценах, а на истории. Хотя та бойня,... читать далее>>
№ 2
Глось (Москва)   16.01.2010 - 18:49
качественный экшн, очень давно уважаю творчество Вашингтона, и гавное что фильм-то с идеей читать далее>>
№ 1
Валентин Лисицин (Москва)   15.01.2010 - 14:52
а что это про старину Макдауэлла ничего не сказали? он же там совсем сберднившего Эйнштейна играет наверно самое лучшее что есть в фильме читать далее>>
Всего сообщений: 5
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