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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

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16 июня 2020
Легкая и приятная комедия с Джеки Чаном

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Брайан Левант известен как режиссер популярных семейных комедий 90-х (яркий образчик - «Бетховен»), и ему не привыкать работать с детьми и прочими прыгающими, бегающими и шумными существами. Джеки Чан хоть и не ребенок, но всю жизнь привык прыгать и исполнять различные трюки. И ему на роду было написано, что он следом за Брюсом Ли пополнит в конце концов ряды экзотических звезд Голливуда («Смокинг», «Шанхайский полдень», «Час-пик»).

Однажды эти двое встретились и воплотили свои пристрастия в совместном проекте, получившем название «Шпион по соседству». Левант, как обычно, занялся животными и детьми, а Джеки наш Чан помимо своих фирменных трюков со всем, что попадется под руку, наконец, получил возможность поработать с маленькими актерами.

В результате общих стараний, на экраны вышел типичный фильм для обоих, веселый и беззаботный, где все держится на ужимках и драках «пьяного мастера», попутно совмещающего сразу две профессии: шпиона и няньки. На память сразу приходят всевозможные «Детсадовские полицейские», правда, персонажу Джеки здесь приходится бороться всего лишь с тремя детьми. И то он справляется с ними лишь при помощи шпионских гаджетов: видеокамер, навигаторов и прочих хитрых приспособлений.

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Сюжетно фильм ничем не отличается от комедий десяти- и двадцатилетней давности. Все те же неприятности малышей, оставленных дома под присмотром чужого человека. Все те же злодеи, которых постоянно чем-то ударяют по голове (наконец-то, русские вернулись на свое обычное место!). Все тот же главный герой, играючи находящий общий язык с младшим поколением.

Все это уже на наших зубах не то что навязло, а давно пережевано, и пора бы выплюнуть эту жвачку, да некуда. Правда, обаяние в этом случае, как всегда, перехватывают у взрослых дети. Они смешно смотрятся в качестве «бунтарей без причин», особенно если учесть их возраст (от 4 до 14 лет). Из животных же нас порадовала своим присутствием малюсенькая черепаха, которая очень кстати укусила за палец одного из злодеев. Не обошлось и без затасканных цитат. Джеймса Бонда, пожалуй, достаточно цитировать в фильмах про шпионов, а заводы и лаборатории пора бы запретить использовать под страхом смерти.

Тем не менее, несмотря на обилие штампов, «Шпион по соседству» смотрится легко и приятно. И наплевать на то, что мы это уже видели сто раз или больше. Лишний раз посмеяться над удачными трюками «а ля Джеки Чан», шлепками и затрещинами не грешно, коли нет сил веселиться иначе. Правда, в этот уикенд у вас имеется выбор между «Шпионом…» и «Зубной феей», но эту проблему придется решать вам самим, а не тому неизвестному, кто живет по соседству...


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обсуждение >>
№ 3
Bara97 (Элиста)   31.03.2011 - 08:47
Фильмы с участием Джеки Чана мне всегда нравились, но если посмотреть несколько русских фильмов и также несколько американских, тот видно, что русские делают американцев врагами, а американцы русских. читать далее>>
№ 2
Вячеслав   14.02.2010 - 22:15
Бред. Джеки Чану на карманные расходы.. Как обычно в америкосовских тупых фильмах во всём виновата Русская мафия читать далее>>
№ 1
Васян Абрамович (Китай)   2.02.2010 - 20:05
Отстой фильм, полное абсурдство и бред. P.S. Джеки уважаю все-равно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж фотографии
«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж фотографии
«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж фотографии
«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж фотографии
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