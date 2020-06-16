«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Легкая и приятная комедия с Джеки Чаном
Брайан Левант
известен как режиссер популярных семейных комедий 90-х (яркий образчик - «Бетховен»
), и ему не привыкать работать с детьми и прочими прыгающими, бегающими и шумными существами. Джеки Чан
хоть и не ребенок, но всю жизнь привык прыгать и исполнять различные трюки. И ему на роду было написано, что он следом за Брюсом Ли
пополнит в конце концов ряды экзотических звезд Голливуда («Смокинг»
, «Шанхайский полдень»
, «Час-пик»
).
Однажды эти двое встретились и воплотили свои пристрастия в совместном проекте, получившем название «Шпион по соседству»
. Левант, как обычно, занялся животными и детьми, а Джеки наш Чан помимо своих фирменных трюков со всем, что попадется под руку, наконец, получил возможность поработать с маленькими актерами.
В результате общих стараний, на экраны вышел типичный фильм для обоих, веселый и беззаботный, где все держится на ужимках и драках «пьяного мастера», попутно совмещающего сразу две профессии: шпиона и няньки. На память сразу приходят всевозможные «Детсадовские полицейские»
, правда, персонажу Джеки здесь приходится бороться всего лишь с тремя детьми. И то он справляется с ними лишь при помощи шпионских гаджетов: видеокамер, навигаторов и прочих хитрых приспособлений.
Сюжетно фильм ничем не отличается от комедий десяти- и двадцатилетней давности. Все те же неприятности малышей, оставленных дома под присмотром чужого человека. Все те же злодеи, которых постоянно чем-то ударяют по голове (наконец-то, русские
вернулись на свое обычное место
!). Все тот же главный герой, играючи находящий общий язык с младшим поколением.
Все это уже на наших зубах не то что навязло, а давно пережевано, и пора бы выплюнуть эту жвачку, да некуда. Правда, обаяние в этом случае, как всегда, перехватывают у взрослых дети. Они смешно смотрятся в качестве «бунтарей без причин»
, особенно если учесть их возраст (от 4 до 14 лет). Из животных же нас порадовала своим присутствием малюсенькая черепаха, которая очень кстати укусила за палец одного из злодеев. Не обошлось и без затасканных цитат. Джеймса Бонда
, пожалуй, достаточно цитировать в фильмах про шпионов, а заводы и лаборатории пора бы запретить использовать под страхом смерти.
Тем не менее, несмотря на обилие штампов, «Шпион по соседству» смотрится легко и приятно. И наплевать на то, что мы это уже видели сто раз или больше. Лишний раз посмеяться над удачными трюками «а ля Джеки Чан», шлепками и затрещинами не грешно, коли нет сил веселиться иначе. Правда, в этот уикенд у вас имеется выбор между «Шпионом…» и «Зубной феей»
, но эту проблему придется решать вам самим, а не тому неизвестному, кто живет по соседству...
обсуждение >>