«Возмездие»: Мел Гибсон против всех

Ремейк британского сериала 90-ых, действие которого перенесено в США
Потерявший дочь хороший коп Томас Крейвен (Мел Гибсон
) жаждет мести. Но нити его расследования уводят его далеко прочь от привычных подозреваемых и приводят к полугосударственному учреждению, занимающемуся разработкой ядерного оружия. Параллельно с тем, как Томас борется со всем миром, к нему то ли в союзники, то ли во враги стремится взявшийся из ниоткуда сотрудник ЦРУ (Рей Уинстон
), почему-то умирающий от рака.
Смотреть онлайн
«Возмездие» Мартина Кэмпбелла
Как известно, великое видится издалека и, чем длиннее становятся паузы между фильмами с участием Мела Гибсона, тем сильнее ностальгия по славным временам. Австралиец, правда, с каждым годом становится личностью все более одиозной и обрастает все новыми и новыми шутками. Будучи фактически Чаком Норрисом
нашего времени, фильмы с участием Мела Гибсона все равно вызывают какую-то детскую эйфорию и неподдельный интерес. На самом деле, не важно, о чем будет картина – она все равно будет восприниматься как картина с Мелом Гибсоном и все. Учитывая, что тот редко снимается в чем-то достойном, такой подход кажется единственно верным.
«Возмездие
» – это ремейк британского сериала 90-ых, зачем-то перенесенный на неблагоприятную почву Нового Света. О чем в Британии говорить считается смелым, в Америке уже давно превратилось в дурной вкус и, разобравшись в ситуации, Мартин Кэмпбелл
(кстати, автор первоисточника) расставил акценты по-новому. Сведя к нулю интригу и почти выкинув политический пафос, он снял триллер о выборе. Получилось карикатурно и прямолинейно, но для жанра полицейского кино даже такой фильм является переворотом и, пожалуй, новой точкой отсчета. Произошла давно ожидаемая перезагрузка и тут опять спасибо Кэмпбеллу, возродившему уже не одно загнивающее предприятие
Несмотря, на отсутствие драйва и застрявшего где-то в пространстве «Знаков
» Мела Гибсона, «Возмездие» первую половину движется достаточно уверенно. После единственной яркой сцены (когда Мел Гибсон отправляет в кювет машину с убийцами), фильм начинает буксовать и к концу превращается в сложноперевариваемую кашу. Во второй половине «Возмездия» сюжет начинает развиваться в основном без Мела в кадре — и становится совсем скучно.
Хочется верить, что Кэмпбелл к прекрасному дню выхода на экраны «Зелёного фонаря
» окончательно разберется в технике и научится выходить из тени ярких исполнителей. Все предпосылки к удачной экранизации комикса вроде имеются. Благо и музыку и актеров Кэмпбелл подбирать умеет. А в сверхнасыщенных диалогах и погонях он уже преуспел. Все бы ничего, вот только «Возмездие» и вправду похоже на длинную серию какого-нибудь «Южного парка
» про Мела Гибсона. В общем, за что боролись на то и напоролись.
обсуждение >>