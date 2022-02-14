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«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней

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14 февраля 2022
Милейший праздничный капустник от режиссера «Красотки»

«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней

В День Святого Валентина молодой флорист (Эштон Кутчер) решился сделать предложение своей подружке-красавице (Джессика Альба), и та согласилась, но как-то холодновато. Его подруга детства (Дженнифер Гарнер), тем временем, приготовила сюрприз своему возлюбленному (Патрик Демпси), но он удивил ее сильнее. В этот же день обаятельная капитанша (Джулия Робертс) знакомится в самолете с обаятельным молодым человеком (Брэдли Купер) и, скорее всего, добавит его на фэйсбуке. А спортивного комментатора (Джейми Фокс) бескомпромиссная начальница (Кэти Бэйтс) отправила брать интервью у прохожих, а он все равно сбежал на пресс-конференцию футболиста-гея (Эрик Дейн). А агентша футболиста-гея (Джессика Бил) осталась в праздник одна, разрыдалась и объелась конфетами. А девушка, подрабатывающая в службе секса по телефону (Энн Хэтэуэй), умудрилась пропалиться и перед бойкой начальницей (Куин Латифа), и перед скромнягой-ухажером (Тофер Грейс) и чуть не испортила себе жизнь. А один атлет (Тейлор Лотнер) подарил однокласснице-чирлидерше (Тейлор Свифт) огромного плюшевого медведя, а та ему – майку с тринадцатым номером. А еще один школьник (Картер Дженкинс) с еще одной школьницей (Эмма Робертс) собирались расстаться с девственностью, но потом решили повременить. А одна бабушка (Ширли Маклейн) призналась дедушке (Гектор Элизондо) в давнишней измене, дедушка погоревал, но простил. А их внук (Брайс Робинсон) в это время беседовал о силе любви с тем самым флористом.

«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней

Это кино наверняка кто-то назовет банальным и неуклюжим. Половина сюжетных линий – штампы высшей степени бессовестности. Половина этой половины сокращена (явно на стадии монтажа) до коротеньких анекдотов. Кутчера, наоборот, слишком много, и, во-первых, это простоватый, предсказуемый подход для праздничной романтической комедии, во-вторых, уже 32-летний вечный студент в розовой, для пущей моложавости, маечке, бегающий босиком за взрослыми тетями, умиляет все меньше и меньше. Но все это обнаруживается только если сильно-сильно напрячь мозг – орган, на который Гарри Маршалл, режиссер легендарной «Красотки», сейчас до обидного часто выступающий на бульварной территории Нэнси Майерс, явно рассчитывает не в первую очередь. Но пусть даже и так. Это, да, порой нескладное кино со статусом вип-капустника оставляет удивительно легкое, приятное послевкусие. Как будто ты случайно попал на закрытую для своих, уютнейшую, вопреки масштабам, вечеринку, и внезапно оказался в центре внимания.

Смотреть онлайн «День святого Валентина» Гэрри Маршалла

Мелькают перед глазами приглашенные звезды, сменяя друг друга каждые две минуты, но успевая исполнить каждая свой незабываемый номер с элегантным поклоном в конце. Джулия Робертс впервые появляется в костюме цвета хаки. Великая Ширли Маклейн вся в красном вальсирует на голливудском кладбище. Тейлор Лотнер с угрозой для карьеры пародирует себя самого из «Сумерек» – скачет лошадью через барьеры, а в кульминационный момент стесняется снять футболку при всех. Джессика Бил объедается конфетами. Умница Энн Хэтэуэй страстно шепчет в телефон что-то вроде «Я представляла, что ты будешь вытворять со мной, и никак не могла уснуть». Дженнифер Гарнер играет лучшую брошенную женщину в своей карьере, и двумя лучшими сценами фильм обязан именно ей. Где-то в середине звучит фраза «Жирафы объединяют вас». Ругать такое кино можно только, если у тебя отродясь не было души или отродясь не было девушки (ну или парня, да).

«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней

«День святого Валентина» обречен на сравнение с ричардкертисовской «Реальной любовью» и оно, увы, не в пользу нового фильма. Вместо Хью Гранта и Колина Ферта – Катчер и Лотнер. Вместо лирики – невинные хохмы. Вместо изобретательности – благородная консервативность. Но пусть не всегда срабатывающее обаяние Гарри Маршалла в том и заключается, что со времени выхода его самого знаменитого фильма в его мировосприятии и творческом методе не изменилось вообще ничего. Он не понимает, что старые истории давно стали мифами, старые мелодии приелись, актеры, и те постарели. И этот человек в счастливом неведении как в старые времена пускает на финальные титры подборку неудавшихся дублей, чтобы в самом-самом конце отдать дань своей главной звезде, своему талисману, если угодно. Вглядываясь в лос-анджелесские улицы из окна черного лимузина, Джулия Робертс, у которой неудавшихся дублей, наверное, просто не бывает, вдруг скажет: «А здесь жила одна моя знакомая. Она была красоткой. Но все это, конечно, было давно». Нет, все-таки этот Гарри Маршалл что-то да понимает.


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№ 3
Valerie   4.07.2010 - 03:22
Соглашусь с предыдущими ораторами по поводу гениальности "Реальной любви",первое что сделала после просмотра "Валентина"-села смотреть её=))А что до "Дня..." Где-то после... читать далее>>
№ 2
даша тен (ростов-на-дону)   17.02.2010 - 20:31
я тоже считаю, что реальная любовь это романтический шедевр, а вот день св.валентина получился совершенно глупым и несмешным читать далее>>
№ 1
Наталья Кривенко (Санкт-Петербург)   17.02.2010 - 05:16
Не знаю почему автор этой статьи в течение всего текста так восторженно умиляется этим фильмом. Дурацкий, плоский, глупый, никакого "романтического настроения" он не создает. в отличие от "Реальной... читать далее>>
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«День святого Валентина»: Любовь давно минувших дней фотографии
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