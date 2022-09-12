Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше

Спутник телезрителя >>
12 сентября 2022
Дурацкое фэнтэзи про детей греческих богов от режиссера первых «Гарри Поттеров»

«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше

Во время экскурсии в музей на Перси, аутсайдера, страдающего дислексией, набрасывается, обернувшаяся в гарпию, учительница по литературе. Отбившись от нее, Перси узнает, что он — сын Посейдона, его лучший друг — сатир, а учитель истории — кентавр. Кое-как разобравшись во всем происходящем, Перси отправляется в специальный лагерь для детей богов, где его учат обращаться с мечом, чтобы спасти мир от грядущего апокалипсиса.

Смотреть онлайн «Перси Джексон и похититель молний» Криса Коламбуса
Забойщик другой киноэпопеи, Крис Коламбус должен был, как и первым фильмом поттерианы, охватить интересы самой массовой киноаудитории и в очередной раз справился с этой задачей. Не стесняясь и общепросветительского настроения книг серии «Перси Джексон и олимпийцы», и американского антисказочного пейзажа, Коламбус снял будто упрощенный вариант «Философского камня», его разжеванную и более динамичную версию.

«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше

Все бы, конечно, ничего, и к кентавру с торсом Пирса Броснана быстро привыкаешь — подвергать критике американский массовый стиль просто бесполезно, так что и книги про «Перси Джексона» не являются настолько же раздражающим фактором, как невинность и, главное, глубокая вторичность Коламбуса-режиссера. Видимо, не заметив тот момент, когда лица вокруг изменились, а на место наивных дебоширов-тинейджеров, в кино пришли подростки с самыми обычными комплексами и интересами, Коламбус так и продолжает вторить каждому новому поколению и потакать его интересам. Только с каждым фильмом выглядит это все хуже и хуже. Попытавшись скрыть невежество новых героев под нелепыми шутками о Мике Джагере и Нешвиле, Коламбус еще дальше отрывается от реальности в сторону каких-нибудь «Ералашей».

В «Перси Джексоне» на самом деле заложена удивительная мораль. Вроде как два часа экранного времени Перси Джексон пытается доказать свой талант (ровно как и его спутница — дочь Афины), но при этом каждый раз проблему решает родитель-бог. Коламбус, видимо, единственный человек на свете, который искренне готов связать дислексию с умением читать по-древнегречески.

«Перси Джексон» больше всего похож на какую-то праздничную телеподелку. Путешествующие безмозглые подростки попадают к звездам, переодетым в мифических персонажей, те им либо помогают, либо дерутся с ними — а в конце все хорошо. Такая манера пересказа греческих мифов сведетельствует, скорее, о недалекости слушателя, что, в общем, вывод не утешительный.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Для Disney+ создадут новую версию «Перси Джексона»
20th Century Fox - 77 лет!
Поиск по меткам
Американское кинофэнтези
персоны
Пирс БроснанКрис Коламбус
фильмы
Перси Джексон и похититель молний

фотографии >>
«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше фотографии
«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше фотографии
«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше фотографии
«Перси Джексон и похититель молний»: Просто дети стали старше фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Таныгин
10 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Таныгин.
Ростислав Орёл
9 сентября ушёл из жизни актёр Ростислав Орёл.
Марина Трошина
8 сентября ушла из жизни актриса Марина Трошина.
Александр Полынников
8 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Полынников.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Сергей Колос
Светлана Коркошко
Юлия Рудина
Елена Серопова
Игорь Шавлак
Наталья Щукина
Джанна Мария Канале
Эмми Россум
Луис Си Кэй
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Иэн Холм
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Зверь
триллер
США, 2022
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Кэт
драма
Россия, 2022
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
Тибра
мистика, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram