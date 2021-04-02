«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

Классический фильм ужасов с Бенисио Дель Торо
История оборотней насчитывает не одну сотню и даже тысячу лет, если вспомнить зловещих существ из египетской Книги мертвых. Но особый интерес к ним проявился лишь в двадцатом веке, когда появилась возможность реалистично воплотить их на экране.
«Человек-волк»: смотреть фильм онлайн
Первым фильмом считается немой «Оборотень»
1913 года, но лишь в 30х годах этот сюжет обрел то звучание, к которому мы привыкли. С легкой руки Карла Ламмля
, давшего жизнь практически всем киномонстрам студии Universal, на экранах в 1935 году появился «Лондонский оборотень»
с Генри Халлом
. Успех картины послужил основным аргументом в пользу появления через шесть лет того самого «Человека-волка»
, которого все знают и помнят. Тем не менее, и «Лондонский оборотень» не раз вдохновлял многих режиссеров. Например, Джон Лэндис
снял «Американского оборотня в Лондоне»
, тем самым вернув знамя первенства картине Стюарта Уолкера
.
У Лэндиса в 81-м работал над образом оборотня как раз тот самый Рик Бейкер
, приложивший руку к созданию и нового «Человека-волка»
. Его идеи и опыт очень пригодились для того, чтобы удачно реанимировать классический сюжет. Старый добрый грим, разумеется, был подретуширован на компьютере, но в целом превращение в волка напомнило нам о незабываемых хоррорах прошлого.
Сам сюжет Курта Сьодмака
также был переработан Эндрю Кевином Уолкером
и Дэвидом Селфом
в духе нашего времени, но с викторианским антуражем. Смещены акценты, внесены дополнительные сцены, раскрывающие прошлое Ларри Тэлбота
, а характеры и их столкновение между собой обрели еще более трагический оттенок. Кроме того, появились многие элементы, о которых не позаботились в свое время в оригинале, но зато с лихвой их использовали на протяжении всех последующих десятилетий. Это и сверхспособности («Волк»
), и паника в большом городе (поклон от создателей «Лондонскому оборотню» и, конечно же, пародии Джона Лэндиса), и появление нового оборотня в финале (опять же «Волк» Майка Николса
), и детальный показ превращения в животное («Вой
» Джо Данте
).
Произошли и перестановки в шахматных фигурах. На первый план вышла Гвен Конлифф
, ставшая на сей раз невестой погибшего брата Ларри Тэлбота. Особую роль здесь играет появление сыщика из Скотланд-Ярда, которого и в помине не было в оригинале. Зато исчез цыган Бела, потому как в современном кино невозможно найти такого же актера, как Бела Лугоши
. На своих местах остались лишь Мальва (ее вместо Марии Успенской
играет Джеральдина Чаплин
) и Тэлботы, отец и сын. Правда, и в их случае сценаристы изменили трактовку. В прочтении Энтони Хопкинса
сэр Джон Тэлбот превратился из трезво мыслящего Клода Рейнса
в дешевого интригана и тирана. А Бенисио Дель Торо
сыграл известного театрального актера, получившего шанс изменяться не только внутренне, но и внешне.
На пользу ли такие изменения этому ремейку, покажет время. Но жестокость психбольниц, трудные отношения отцов и детей навеяны явно не девятнадцатым веком, а последствиями того кризиса, что застал создателей картины в самый разгар съемок. Все темное повылезало в «Человеке-волке»
наружу, превращая рядовой хоррор в рассказ о нашей истинной натуре. Мрачные краски декораций и цифрового фона; действие, происходящее, в основном, ночью; зловещие ноты в музыке Дэнни Элфмана
– все это порождает неудобство, страх и ощущение покинутого и забытого где-то на задворках этого мира.
Мы забыли, как надо бояться, и новый фильм про оборотней нам с удовольствием напомнит об этом. Тем более, что все актеры играют так, словно никогда прежде в их карьере не было страшных историй (особенно это касается Хопкинса), – с самоотдачей и желанием вызвать нужные им эмоции. Выделять кого-то из гениальной четверки главных актеров, пожалуй, не имеет смысла, потому как это просто неблагодарное дело. И все-таки мои личные симпатии на стороне заблуждавшегося Эберлайна
в исполнении Хьюго Уивинга
. Не повезло человеку. Думал, что это обычная ликантропия, а оказался самый настоящий оборотень. Да еще и укусил, зараза!…
В результате мы, как и ожидалось, получили все-таки хороший и – главное! – умный ужастик. По ходу пьесы можно задуматься о том, кто ты есть на самом деле и что такое актерская игра, как не «оборотничество». А по окончании с облегчением вздохнуть, осознав, что тебя-то никто не кусал, а потому тебе не грозит серебряная пуля…
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