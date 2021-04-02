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«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

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2 апреля 2021
Классический фильм ужасов с Бенисио Дель Торо

«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

История оборотней насчитывает не одну сотню и даже тысячу лет, если вспомнить зловещих существ из египетской Книги мертвых. Но особый интерес к ним проявился лишь в двадцатом веке, когда появилась возможность реалистично воплотить их на экране.

«Человек-волк»: смотреть фильм онлайн

Первым фильмом считается немой «Оборотень» 1913 года, но лишь в 30х годах этот сюжет обрел то звучание, к которому мы привыкли. С легкой руки Карла Ламмля, давшего жизнь практически всем киномонстрам студии Universal, на экранах в 1935 году появился «Лондонский оборотень» с Генри Халлом. Успех картины послужил основным аргументом в пользу появления через шесть лет того самого «Человека-волка», которого все знают и помнят. Тем не менее, и «Лондонский оборотень» не раз вдохновлял многих режиссеров. Например, Джон Лэндис снял «Американского оборотня в Лондоне», тем самым вернув знамя первенства картине Стюарта Уолкера.

«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

У Лэндиса в 81-м работал над образом оборотня как раз тот самый Рик Бейкер, приложивший руку к созданию и нового «Человека-волка». Его идеи и опыт очень пригодились для того, чтобы удачно реанимировать классический сюжет. Старый добрый грим, разумеется, был подретуширован на компьютере, но в целом превращение в волка напомнило нам о незабываемых хоррорах прошлого.

Сам сюжет Курта Сьодмака также был переработан Эндрю Кевином Уолкером и Дэвидом Селфом в духе нашего времени, но с викторианским антуражем. Смещены акценты, внесены дополнительные сцены, раскрывающие прошлое Ларри Тэлбота, а характеры и их столкновение между собой обрели еще более трагический оттенок. Кроме того, появились многие элементы, о которых не позаботились в свое время в оригинале, но зато с лихвой их использовали на протяжении всех последующих десятилетий. Это и сверхспособности («Волк»), и паника в большом городе (поклон от создателей «Лондонскому оборотню» и, конечно же, пародии Джона Лэндиса), и появление нового оборотня в финале (опять же «Волк» Майка Николса), и детальный показ превращения в животное («Вой» Джо Данте).

«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

Произошли и перестановки в шахматных фигурах. На первый план вышла Гвен Конлифф, ставшая на сей раз невестой погибшего брата Ларри Тэлбота. Особую роль здесь играет появление сыщика из Скотланд-Ярда, которого и в помине не было в оригинале. Зато исчез цыган Бела, потому как в современном кино невозможно найти такого же актера, как Бела Лугоши. На своих местах остались лишь Мальва (ее вместо Марии Успенской играет Джеральдина Чаплин) и Тэлботы, отец и сын. Правда, и в их случае сценаристы изменили трактовку. В прочтении Энтони Хопкинса сэр Джон Тэлбот превратился из трезво мыслящего Клода Рейнса в дешевого интригана и тирана. А Бенисио Дель Торо сыграл известного театрального актера, получившего шанс изменяться не только внутренне, но и внешне.

На пользу ли такие изменения этому ремейку, покажет время. Но жестокость психбольниц, трудные отношения отцов и детей навеяны явно не девятнадцатым веком, а последствиями того кризиса, что застал создателей картины в самый разгар съемок. Все темное повылезало в «Человеке-волке» наружу, превращая рядовой хоррор в рассказ о нашей истинной натуре. Мрачные краски декораций и цифрового фона; действие, происходящее, в основном, ночью; зловещие ноты в музыке Дэнни Элфмана – все это порождает неудобство, страх и ощущение покинутого и забытого где-то на задворках этого мира.

«Человек-волк»: По прозвищу «Зверь»

Мы забыли, как надо бояться, и новый фильм про оборотней нам с удовольствием напомнит об этом. Тем более, что все актеры играют так, словно никогда прежде в их карьере не было страшных историй (особенно это касается Хопкинса), – с самоотдачей и желанием вызвать нужные им эмоции. Выделять кого-то из гениальной четверки главных актеров, пожалуй, не имеет смысла, потому как это просто неблагодарное дело. И все-таки мои личные симпатии на стороне заблуждавшегося Эберлайна в исполнении Хьюго Уивинга. Не повезло человеку. Думал, что это обычная ликантропия, а оказался самый настоящий оборотень. Да еще и укусил, зараза!…

В результате мы, как и ожидалось, получили все-таки хороший и – главное! – умный ужастик. По ходу пьесы можно задуматься о том, кто ты есть на самом деле и что такое актерская игра, как не «оборотничество». А по окончании с облегчением вздохнуть, осознав, что тебя-то никто не кусал, а потому тебе не грозит серебряная пуля…


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обсуждение >>
№ 2
Макс (Москва)   3.03.2010 - 04:38
Каков поп, таков и приход... Ваш комментарий также ни о чем, как и фильм, и статья:) читать далее>>
№ 1
Никита Гребенщиков (Хакасия)   3.03.2010 - 02:42
Рецензия очень слабая. И вообще киселеобразная, как и фильм. Там ни о чём и тут ни о чём. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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