«Алиса в стране чудес»: Голову с плеч!

Тим Бертон переосмысляет Льюиса Кэрролла
19-летнюю Алису Кингсли (Миа Васиковска
), уроженку викторианской Англии, мама-аристократка везет на бал в надежде сосватать ее за страшненького джентльмена, страдающего расстройством кишечника. Не дослушав объяснений в любви, Алиса ныряет вслед за Белым Кроликом в глубокую-преглубокую нору и оказывается в параллельном мире – волшебном, красивом, пугающем, знакомом по ночным кошмарам. В Стране Чудес, как оказывается, живется отнюдь не чудесно – власть захватила вздорная Королева Червей (Хелена Бонэм Картер
) и ее фаворит, Червовый Валет (Криспин Гловер
), патологически милая Белая Королева (Энн Хэтэуэй
) сидит в безвременной опале, либеральной интеллигенции в лице Безумного Шляпника (Джонни Депп
), Зайца и Садовой Сони остается вечно пить чай и шептать оппозиционные лозунги. Местное население при встрече с Алисой начинает подозрительно перешептываться, мол, наша это Алиса или не наша, большинство решает, что не наша, но все равно назначает ее главной в предстоящей войне за независимость.
«Алиса в стране чудес»: смотреть фильм онлайн
Тим Бертон
(«Бэтмен
», «Сонная лощина
») – теоретически идеальный, после Терри Гиллиама
постановщик «Алисы», и если у Гиллиама по любимой книжке, скорее всего, просто вышел бы самый лучший фильм на свете, то для Бертона Кэрролл – лучший материал для триумфального возвращения из затянувшейся спячки. На практике получился, нравится вам это или нет, диснеевский блокбастер уровня выше среднего. «Алиса» здесь не сочиняется заново – сюжет складно выстраивается как бы из обрывков детских воспоминаний о прочитанном. Прекрасный сад раскрашен во все различаемые глазом цвета. Чеширский кот внушает обаятельный ужас. Королева Червей истерически вопит. Мрачноватая атмосфера оригинала достигается при помощи плавающих в речке отрубленных голов и готических крендельков, одновременно служащих галочкой насчет индивидуальности стиля.
И все вроде мило-хорошо, но этот прилежно воссозданный мир буйной фантазии дико разочаровывает именно своей предельной логичностью и предсказуемостью. Бертон в своем ключевом для любого режиссера 50-летнем возрасте не пугает, не умиляет и даже не возмущает. Он просто стоит, упершись в стенку, и украшает банальнейшую диснеевскую коллизию милыми сердцу завитушками. Декоратор – худшее, что может произойти с большим художником, и в случае с Бертоном это ощущается в несколько раз сильнее. Потому что рановато он так с головой ушел в ландшафтный дизайн. Потому что ему категорически не идет 3D. Потому что не такой уж он незаменимый декоратор – есть сделанный бертоновской бригадой «Лемони Сникет
», есть «Золотой компас
», «Хроники Нарнии
» на худой конец. Потому что кэрролловская книжка годится далеко не только для того, чтобы ставить на ней автограф.
И в связи со случившимся интереснее всего наблюдать не за тем, как одно из самых многозначных произведений редуцируется до хроники очередной борьбы светлых и темных. Не за тем, как прекрасный актер Джонни Депп постепенно превращается в Юрия Гальцева. И даже не за тем, как карликовая Бонэм Картер (которой, видимо, так и суждено остаться бертоновской Джульеттой Мазиной) пучит глаза и закатывает истерики, хотя это, что скрывать, чарующее зрелище. Самое интересное здесь – это чудная актриса Васиковска, ради которой, может, и стоило затевать весь этот утренник. Ее Алиса, нервная и замкнутая, внезапно повзрослевшая на 13 лет и давно уставшая от всех этих чудесатостей – один из самых тонких и точных бертоновских автопортретов. Вернувшись из страны чудес, Алиса сделает мудрый вывод об экономической продуктивности торговых отношений с Китаем. После чего Тим Бертон, досамовыражавшийся до звания рядового диснеевского сказочника, послушно поставит на финальные титры, внимание, Аврил Лавин. У обоих вряд ли когда-нибудь возникнет желание еще раз прыгнуть в кроличью нору. Может, оно и к лучшему. По крайней мере, для этих двоих.
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