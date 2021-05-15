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«Алиса в стране чудес»: Голову с плеч!

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15 мая 2021
Тим Бертон переосмысляет Льюиса Кэрролла

«Алиса в стране чудес»: Голову с плеч!

19-летнюю Алису Кингсли (Миа Васиковска), уроженку викторианской Англии, мама-аристократка везет на бал в надежде сосватать ее за страшненького джентльмена, страдающего расстройством кишечника. Не дослушав объяснений в любви, Алиса ныряет вслед за Белым Кроликом в глубокую-преглубокую нору и оказывается в параллельном мире – волшебном, красивом, пугающем, знакомом по ночным кошмарам. В Стране Чудес, как оказывается, живется отнюдь не чудесно – власть захватила вздорная Королева Червей (Хелена Бонэм Картер) и ее фаворит, Червовый Валет (Криспин Гловер), патологически милая Белая Королева (Энн Хэтэуэй) сидит в безвременной опале, либеральной интеллигенции в лице Безумного Шляпника (Джонни Депп), Зайца и Садовой Сони остается вечно пить чай и шептать оппозиционные лозунги. Местное население при встрече с Алисой начинает подозрительно перешептываться, мол, наша это Алиса или не наша, большинство решает, что не наша, но все равно назначает ее главной в предстоящей войне за независимость.

«Алиса в стране чудес»: смотреть фильм онлайн

Тим БертонБэтмен», «Сонная лощина») – теоретически идеальный, после Терри Гиллиама постановщик «Алисы», и если у Гиллиама по любимой книжке, скорее всего, просто вышел бы самый лучший фильм на свете, то для Бертона Кэрролл – лучший материал для триумфального возвращения из затянувшейся спячки. На практике получился, нравится вам это или нет, диснеевский блокбастер уровня выше среднего. «Алиса» здесь не сочиняется заново – сюжет складно выстраивается как бы из обрывков детских воспоминаний о прочитанном. Прекрасный сад раскрашен во все различаемые глазом цвета. Чеширский кот внушает обаятельный ужас. Королева Червей истерически вопит. Мрачноватая атмосфера оригинала достигается при помощи плавающих в речке отрубленных голов и готических крендельков, одновременно служащих галочкой насчет индивидуальности стиля.

«Алиса в стране чудес»: Голову с плеч!

И все вроде мило-хорошо, но этот прилежно воссозданный мир буйной фантазии дико разочаровывает именно своей предельной логичностью и предсказуемостью. Бертон в своем ключевом для любого режиссера 50-летнем возрасте не пугает, не умиляет и даже не возмущает. Он просто стоит, упершись в стенку, и украшает банальнейшую диснеевскую коллизию милыми сердцу завитушками. Декоратор – худшее, что может произойти с большим художником, и в случае с Бертоном это ощущается в несколько раз сильнее. Потому что рановато он так с головой ушел в ландшафтный дизайн. Потому что ему категорически не идет 3D. Потому что не такой уж он незаменимый декоратор – есть сделанный бертоновской бригадой «Лемони Сникет», есть «Золотой компас», «Хроники Нарнии» на худой конец. Потому что кэрролловская книжка годится далеко не только для того, чтобы ставить на ней автограф.

И в связи со случившимся интереснее всего наблюдать не за тем, как одно из самых многозначных произведений редуцируется до хроники очередной борьбы светлых и темных. Не за тем, как прекрасный актер Джонни Депп постепенно превращается в Юрия Гальцева. И даже не за тем, как карликовая Бонэм Картер (которой, видимо, так и суждено остаться бертоновской Джульеттой Мазиной) пучит глаза и закатывает истерики, хотя это, что скрывать, чарующее зрелище. Самое интересное здесь – это чудная актриса Васиковска, ради которой, может, и стоило затевать весь этот утренник. Ее Алиса, нервная и замкнутая, внезапно повзрослевшая на 13 лет и давно уставшая от всех этих чудесатостей – один из самых тонких и точных бертоновских автопортретов. Вернувшись из страны чудес, Алиса сделает мудрый вывод об экономической продуктивности торговых отношений с Китаем. После чего Тим Бертон, досамовыражавшийся до звания рядового диснеевского сказочника, послушно поставит на финальные титры, внимание, Аврил Лавин. У обоих вряд ли когда-нибудь возникнет желание еще раз прыгнуть в кроличью нору. Может, оно и к лучшему. По крайней мере, для этих двоих.


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обсуждение >>
№ 34
оно   2.06.2010 - 15:38
фильм - красивая, банальная попса читать далее>>
№ 33
Lossberg (Бровари)   21.04.2010 - 20:40
Ходил в аймакс. Понравились только Кот и Кролик. Ну Королева ничего еще. Лично я не пришел в восторг от Бёртоновского видения "Страны Чудес"... Скорее пришел в полное уныние. На 30 минуте понятно... читать далее>>
№ 32
Ланетта.   25.03.2010 - 15:49
Я вас прощаю. А вообще-то, знаете в чем плюс подобных переосмыслений, прочтений и интропритаций? Если интропретация была, значит что авторы, как минимум, прочитали первоисточник, что само по себе, уже... читать далее>>
№ 31
Семенов Александр (Новосибирск)   21.03.2010 - 07:50
Каюсь, грешен. Целую ручки достопочтенному знатоку многочисленных постановок Шекспира. Разве что, по моему скромному мнению, если же фильм и претендовал на какую-либо смысловую нагрузку, то куда продуктивнее... читать далее>>
№ 30
Ланетта.   20.03.2010 - 23:10
А чем вам не нравятся люди, которым понравился этот фильм, Александр? Ну вам вам фильм фильм не понравился, другим понравился. Зачем другим навязывать свое мнение? Вы не эталон вкуса, любезнейший. А русская... читать далее>>
Всего сообщений: 34
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