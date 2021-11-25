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«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок

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25 ноября 2021
Лихая антиутопия категории «В» про искусственные органы и ипотеку

«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок

В недалеком будущем проблема трансплантации органов решена, а вот проблемы с ипотекой и кредитованием остаются актуальными. Корпорация Union, держащая монополию на производство искусственных органов, отдает в кредит под большой процент почки, печени и сердца промышленной сборки, а с неплательщиками поступает самым простым и жестоким образом – забирает органы обратно прямо из неплательщика. Изъятием органов занимается специальный отдел потрошителей, лучшие работники здесь – Реми (Джуд Лоу) и Фрэнк (Форест Уитакер). Реми и Фрэнк искренне любят свою работу, неоплаченные внутренности доставляются десятками, начальник (Лив Шрайбер) хвалит и обещает повышение. В общем, все было хорошо до тех пор, пока в результате несчастного случая самому Реми не понадобится дорогостоящий «прибор нового поколения».

«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок

Для проформы, наверное, стоит сказать, что фильм этот не идеален и в середине слишком затянут для ироничного триллера, и уж тем более для боевика. Что режиссер-обладатель фамилии Сапочник мог бы почаще преобразовывать наглость в энергию по примеру явно обожаемых им Невелдайна и Тейлора. Что за будущее, кроме корпорации «Юнион», здесь отвечают только несколько панорамных планов из «Бегущего по лезвию». Что Лоу и Уитакер наверняка получат «Золотую малину» за худшую экранную пару. Но ко всему этому придираться, честно говоря, хочется не очень.

Смотреть онлайн «Потрошители» Мигеля Сапочника

Посмотрев «Потрошителей», вы получаете все то, о чем мечталось, глядя на постер (ну и на название) плюс парочку приятных неожиданностей. Это типичный боевик новой формации («Потрошители» будут стоять на полке где-то между «Геймером» и «Из Парижа с любовью»), чья типичность еще пока не раздражает. Чуть больше насилия, чуть больше цинизма, критика негуманности максимально негуманными методами – социальная антиутопия то и дело топит свои довольно банальные, но ненавязчиво и остроумно поданные идеи в декалитрах должниковской крови. Хэппи-энд уже не в моде. Ощущение от фильма, в котором на третьей минуте Джуд Лоу вынимает из человека железную печень под Rosemary Clooney, следует назвать неловким удовольствием. Впрочем, еще пару лет, еще пару десятков таких фильмов и неловкость пропадет. А еще через пару лет пропадет и удовольствие.


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№ 1
Лисенок (Казань)   21.04.2010 - 21:07
Фильм просто офигенный! Развязка действия поразила неожиданным концом. Думаю, нужно прочитать и книгу, на основе которой сняли фильм. Действие фильма «Потрошители» происходит в недалеком будущем. Благодаря... читать далее>>
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«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок фотографии
«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок фотографии
«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок фотографии
«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок фотографии
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