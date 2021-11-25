«Потрошители»: Путь к сердцу лежит через желудок

Лихая антиутопия категории «В» про искусственные органы и ипотеку
В недалеком будущем проблема трансплантации органов решена, а вот проблемы с ипотекой и кредитованием остаются актуальными. Корпорация Union, держащая монополию на производство искусственных органов, отдает в кредит под большой процент почки, печени и сердца промышленной сборки, а с неплательщиками поступает самым простым и жестоким образом – забирает органы обратно прямо из неплательщика. Изъятием органов занимается специальный отдел потрошителей, лучшие работники здесь – Реми (Джуд Лоу
) и Фрэнк (Форест Уитакер
). Реми и Фрэнк искренне любят свою работу, неоплаченные внутренности доставляются десятками, начальник (Лив Шрайбер
) хвалит и обещает повышение. В общем, все было хорошо до тех пор, пока в результате несчастного случая самому Реми не понадобится дорогостоящий «прибор нового поколения».
Для проформы, наверное, стоит сказать, что фильм этот не идеален и в середине слишком затянут для ироничного триллера, и уж тем более для боевика. Что режиссер-обладатель фамилии Сапочник
мог бы почаще преобразовывать наглость в энергию по примеру явно обожаемых им Невелдайна и Тейлора. Что за будущее, кроме корпорации «Юнион», здесь отвечают только несколько панорамных планов из «Бегущего по лезвию»
. Что Лоу
и Уитакер
наверняка получат «Золотую малину» за худшую экранную пару. Но ко всему этому придираться, честно говоря, хочется не очень.
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«Потрошители» Мигеля Сапочника
Посмотрев «Потрошителей»
, вы получаете все то, о чем мечталось, глядя на постер (ну и на название) плюс парочку приятных неожиданностей. Это типичный боевик новой формации («Потрошители»
будут стоять на полке где-то между «Геймером»
и «Из Парижа с любовью»
), чья типичность еще пока не раздражает. Чуть больше насилия, чуть больше цинизма, критика негуманности максимально негуманными методами – социальная антиутопия то и дело топит свои довольно банальные, но ненавязчиво и остроумно поданные идеи в декалитрах должниковской крови. Хэппи-энд уже не в моде. Ощущение от фильма, в котором на третьей минуте Джуд Лоу
вынимает из человека железную печень под Rosemary Clooney, следует назвать неловким удовольствием. Впрочем, еще пару лет, еще пару десятков таких фильмов и неловкость пропадет. А еще через пару лет пропадет и удовольствие.
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