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Дайджест от 02.08.2021
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«Битва титанов»: Ехал Грека через реку

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10 августа 2021
Сэм Уортингтон против древнегреческих богов

«Битва титанов»: Ехал Грека через реку

Сын Зевса (Лиам Нисон) Персей, (Сэм Уортингтон) найденный в воде простыми рыбаками, к двадцати годам возмужал и по стечению обстоятельств оказался в центре борьбы людей с богами. Без лишних объяснений к двадцатой минуте фильма он получает в свое распоряжение отряд и отправляется спасать мир от ужасающего существа Кракена, который, само собой разумеется, должен этот мир разрушить. По дороге он проходит почти через все древнегреческие испытания, встречает почему-то деревянных джинов (привет трешевому оригиналу 1981), влюбляется и выполняет свой долг перед человечеством.

«Битва титанов» — проект с почти десятилетней историй и собранный в последний момент во главе с кризисным режиссером Луи Летерье, автором «Невероятного Халка». Тот вроде как спас проект и сумел в конечном итоге сделать интересный продукт, более крепкий на бумаге (трейлер сотворил шума), чем на самом деле. И тут в общем-то нечему удивляться, поверить в эпохальность и важность «Битвы титанов» мог разве что человек очень далекий от современного кино. Псевдопретенциозность итак спасает всю эту странную древнегреческую поп-романтику с Водяновой, Уортингтоном и Нильсоном в ролях мифических героев. Воспринимать всерьез такие вещи — себе дороже.

«Битва титанов»: Ехал Грека через реку

Ремейк классического приключенческого треша 1981 года приурочен к массовому распространению 3D. Средний по всем показателям боевик с парой звездных лиц и поколенческим героем Сэмом Уортингтоном не ставит перед собой революционных задач. К счастью, не особо отвлекаясь от приключенческих поворотов оригинального фильма, незаметно проходит уже почти обыденное 3D.

Продолжая традицию всех ностальгических блокбастеров, «Битва титанов» пытается по-своему пересказать почти все главные мифические коллизии. Сэм Уортингтон, как и пресловутое 3D, является всего лишь декорацией к нарочито сконструированным сценам. Большинство времени уходит на ознакомительные речи в духе «Гарри Поттеров», остальное — на суперэффектные сцены в лучших традициях 90-ых. Единственное, «Битва титанов» напрочь лишена вкуса, в ней все подчинено простым, но от этого не менее привлекательным задачам. В общем-то, это идеальный фильм для большого экрана, зрителя любого возраста и почти любого запроса. Правда, очень сомнительно, что найдутся люди способные посмотреть это дважды.


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обсуждение >>
№ 12
ЛОГОЕВ ЭЛЬДАР (Харьков)   26.06.2010 - 18:10
Был хороший старый фильм 1981 г., последняя работа ушедшего на пенсию мастера визуальных эффектов-Рэя Хэррихаузена. Красочно,увлекательно, без всяких 3D. Звёзды первой величины- Лоуренс Оливье,Урсула Андресс... читать далее>>
№ 11
Генадзь (Брест)   26.05.2010 - 12:54
Полностью согласен с № 7 Зритель (Москва) 14.04.2010 13:53 ""А вообще если уж многим не понять смысла фильма, то можно было бы перед началом почитать немного и Персее." Лана, если почитать... читать далее>>
№ 10
kormega (Севастополь)   20.04.2010 - 09:37
Все так накинулись, но, по-моему, для вечернего похода в кино небольшой компанией фильм очень даже подходит. А главное - как только всё это мифическое буйство начинает "уставать", картина плавненько... читать далее>>
№ 9
Platzregen (Regen)   18.04.2010 - 21:15
Мне фильм не понравился. Совершенно пустой. И почему такая ненависть к богам? Да и сами "боги" вышли нелепо в этом фильме. Главный герой также не понравился. Да, мифические существа и спецэффекты... читать далее>>
№ 8
Александр 418 (Й-Ола)   17.04.2010 - 00:54
Вольная трактовка мифов древней греции - и снято неудачно . Позор. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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