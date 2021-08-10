«Битва титанов»: Ехал Грека через реку

Сэм Уортингтон против древнегреческих богов
Сын Зевса (Лиам Нисон
) Персей, (Сэм Уортингтон
) найденный в воде простыми рыбаками, к двадцати годам возмужал и по стечению обстоятельств оказался в центре борьбы людей с богами. Без лишних объяснений к двадцатой минуте фильма он получает в свое распоряжение отряд и отправляется спасать мир от ужасающего существа Кракена, который, само собой разумеется, должен этот мир разрушить. По дороге он проходит почти через все древнегреческие испытания, встречает почему-то деревянных джинов (привет трешевому оригиналу 1981), влюбляется и выполняет свой долг перед человечеством.
«Битва титанов» — проект с почти десятилетней историй и собранный в последний момент во главе с кризисным режиссером Луи Летерье
, автором «Невероятного Халка
». Тот вроде как спас проект и сумел в конечном итоге сделать интересный продукт, более крепкий на бумаге (трейлер сотворил шума), чем на самом деле. И тут в общем-то нечему удивляться, поверить в эпохальность и важность «Битвы титанов» мог разве что человек очень далекий от современного кино. Псевдопретенциозность итак спасает всю эту странную древнегреческую поп-романтику с Водяновой, Уортингтоном и Нильсоном в ролях мифических героев. Воспринимать всерьез такие вещи — себе дороже.
Ремейк классического приключенческого треша 1981 года приурочен к массовому распространению 3D. Средний по всем показателям боевик с парой звездных лиц и поколенческим героем Сэмом Уортингтоном не ставит перед собой революционных задач. К счастью, не особо отвлекаясь от приключенческих поворотов оригинального фильма, незаметно проходит уже почти обыденное 3D.
Продолжая традицию всех ностальгических блокбастеров, «Битва титанов» пытается по-своему пересказать почти все главные мифические коллизии. Сэм Уортингтон, как и пресловутое 3D, является всего лишь декорацией к нарочито сконструированным сценам. Большинство времени уходит на ознакомительные речи в духе «Гарри Поттеров»
, остальное — на суперэффектные сцены в лучших традициях 90-ых. Единственное, «Битва титанов» напрочь лишена вкуса, в ней все подчинено простым, но от этого не менее привлекательным задачам. В общем-то, это идеальный фильм для большого экрана, зрителя любого возраста и почти любого запроса. Правда, очень сомнительно, что найдутся люди способные посмотреть это дважды.
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