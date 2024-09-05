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Новости кино Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»

Спутник телезрителя «Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок 5 сентября, 14:30, viju TV1000

Новости кино Иван Колесников возвращается на Тверскую На НТВ выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева

Лайфстайл Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань Как звёздные родители провели первый день нового учебного года