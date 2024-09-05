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«Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок

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5 сентября 2024
Старомодная английская сказка. История номер два

«Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок

Няня МакФи — неприятного вида особа в черном, с клюкой и бородавкой. Такой ее придумала писательница Кристианна Бранд, книги которой адаптировала для киноэкрана Эмма Томпсон, она же и исполнила главную роль. В первой истории Няня МакФи преподавала 5 уроков семи детям грустного вдовца, в новом фильме детей меньше, событий больше.

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Действие разворачивается почти сто лет спустя после первой истории, в начале 20-ого века, во время первой мировой вoйны. Пока отец семейства (Эван МакГрегор) находится на фроне, мать (Мэгги Джилленхол) с тремя ребятишками живет в деревне, где вкалывает с утра до ночи, разводя для продажи поросят, да еще сверх этого, подрабатывает уборкой в доме неряшливых английских старушек (Мэгги Смит). И без того трудное ее положение усугубляется, когда в деревню привозят двух городских детей «с хорошим воспитанием» (читай — капризных и избалованных).

«Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок

Дети тут же начинают драться, брат мужа, дядя Фил (Рис Айфанс) со сладкой улыбкой уговаривает продать ферму — в общем, ад концентрированный. Разрулить ситуацию способна только Няня МакФи, имя которой в назначенный час выкрикивают и чемоданы, и ящики комода, и откуда-то взявшийся черный грач.

Сюжет сиквела с первой картиной не связан, это отдельная история, но построенная по той же схеме: несносные дети — гром и молния — явление няни — неизменные 5 уроков. Поскольку фильм стопроцентно детский, больше пяти давать не имеет смысла. Даже шесть уроков — это уже перегруз (по школе помню). Методика обучения у Няни МакФи, которая появляется только там, где в ней больше всего нуждаются, чисто английская, немного старомодная, но лучше назовем ее классической: сперва напугать, потом удивить, потом рассмешить, прийти на помощь, раздать всем сестрам по серьгам и уйти не прощаясь.

«Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок

Обязательные для волшебной няни чудеса искушенному человеку могут показаться слабыми: свинья на дереве, летающий мотоцикл, уборка урожая ускоренными методами. «Синхронное плаванье свиней? Кому это может быть интересно?», — скажете вы и будете неправы. Недаром половина Хогвартса снимается в этой сказке, это, действительно, именно та сказка, которые необходимы детям. Она как простая деревенская пища — молоко, хлеб, в то время, как мы привыкли к круассану с шоколадом и био-йогурту с кусочками чего-нибудь. Здесь все просто, четко, все называется своими именами. Эти хитрые, те жадные, другие капризные, мама любит папу, четкое деление на плохих и хороших, хотя плохим всегда дают шанс исправиться. Не надо вести своих детей на «Аватар», они еще дети, они только пять-семь лет на свете живут, не надо заставлять их полутона различать.

«Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок

У фильма приятный актерский состав, что может примирить с просмотром взрослого человека, хотя вам следует знать, что Рэйф Файнс появляется ровно на 5 минут (за которые успевает показать полный спектр своих актерских возможностей), а Эван МакГрегор вообще секунд на 30 (и успевает только крикнуть «О-о-о» и пообниматься со всеми, без единой реплики). Зато у Иванса полноценный персонаж негодяя-подлеца и Джилленхол на экране практически все время. Хорошо справляется со своими ролями детвора, особенно когда ловит поросят маминой подвенечной фатой и дезактивирует упавшую в поле бомбу. Что, смешно? Тогда вспомните любой советский детский фильм без единого спецэффекта и с примитивными декорациями, — как же мы их любили, как радовались им. Вспомните детство, оцените специфический, совсем не тонкий, юмор малышей, только в нежном возрасте человека могут радовать парадоксы «свинки замяукали, кошечки захрюкали». Няня МакФи и Эмма Томпсон вот очень точно понимают, что нужно детям.

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№ 2
викся (азов)   16.12.2011 - 16:38
А мне кажется, что первая часть намного лучше! читать далее>>
№ 1
Март   8.11.2011 - 21:18
Несколько раз начинала смотреть со своим ребенком и никак не досматривала ... А ей нравилось .. Да и название странненькое ... Но когда досмотрела наконец до конца .. то согласна фильм очень даже... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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