Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит

Спутник телезрителя >>
6 февраля 2019
Неудачное продолжение ставшего культовым боевика

«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит

Ставший символом нового прекрасного мира Тони Старк (Роберт Дауни-младший) сумел наделать себе врагов как в Америке, так и в России. Получив секрет Железного Человека от умирающего отца, русский физик с тюремным прошлым Иван (Микки Рурк) желает смерти Тони Старку, как и его внутренние конкуренты, прикрывающиеся безопасностью. Сам Тони умирает от токсикации, ставит во главе фирмы свою помощницу (Гвинет Пэлтроу) и отправляется во все тяжкие, дабы последние дни его жизни удались на славу.

С продолжением «Железного человека», одного из лучших боевиков новой формации, случилось ровно то же самое, что и со вторыми «Трансформерами». Прекрасный разговорный фильм с нераздражающими металло-экшен сценами превратился в длинный парад технических новинок, где из-за обилия взрывов и крупных планов с шестеренками сложно усмотреть что-то по-настоящему важное.

«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит

Тони Старк, как и весь окружающий его мир, утрирован и опошлен до неприличия – вот он в Монако принимает участие в гонках, вот он напивается, шутит, шутит и снова шутит. Понятное дело, что шутка, повторенная дважды, никуда не годится, но здесь она повторяется многократно – и когда пьяный Железный Человек дерется со своим двойником, не хватает только ситкомовского смеха. Тем замечательней, что обошлись без 3D.

Вообще, второй «Железный Человек» - это удивительное мещанское расточительство. Джон Фавро собрал почти все, что нужно – но аристократичный вид картина так и не обретает. Вернее, она попросту не смотрится целостной, открытые сюжетные линии прикрываются лишь бы как, а единственно верно доведенная до конца линия – это та, что все сенаторы козлы. Но это мы с вами итак вроде как знаем.

«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит


Удивительней всего, что имея такие человеческие ресурсы, Фавро удалось снять унылый фильм, где почти все вторично, а лицедейства уважаемых актеров похожи на номера Михаила Ефремова. Даже Сэм Рокуэлл и тот теряется в общей псевдоэпохальности «Железного человека» плюс непонятно зачем приклеенные к фильму Сэмюэл Л. Джексон и Скарлетт Йоханссон, у которых реплик едва набирается на минуту. И только камео Стена Ли в роли Ларри Кинга выглядит прилично, но это Marvel всегда умели делать.

За хитростью первого фильма оказывается скрывалась вполне открытая тупость. И «Железный человек 2» делает со зрителями примерно то же, что Тони Старк со всем миром. К середине хочется, чтобы русский Иван наконец-то побил американского Мессию. Благодаря таким фильмам проще разглядеть талант Кристофера Нолана, его способности каждый раз как-то обуздать беснующуюся толпу и оправдать ожидания. Джон Фавро, вроде как недалеко отойдя от первого фильма, сумел наломать дров, но так и не собрал все воедино. Ради чего все эти взрывы и переодевающаяся в машине Скарлетт Йоханссон понять решительно невозможно.


версия для печати
Ссылки по теме
Спин-оффом о Черной вдове займется Кейт Шортленд
Роберт Дауни - лучший!
Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему
Поиск по меткам
Американское киносиквел
персоны
Роберт Дауни мл.Сэмюэл Эл ДжексонСкарлетт ЙоханссонГвинет ПэлтроуСэм РокуэллМикки РуркДжон ФавроДон Чидл
фильмы
Железный человек 2

фотографии >>
«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит фотографии
«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит фотографии
«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит фотографии
«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Meduza (Пермь)   6.04.2015 - 08:43
а я скажу, что, на мой взгляд, "помешало" - как раз таки "человеческие ресурсы". их, по меньшей мере, два: Раз.) смена Терренса Ховарда на Дона Чидла. от этого фильм ну просто нереально... читать далее>>
№ 3
Йо   17.05.2010 - 19:03
Напрасно ругаеете.Фильм суперский,и всё в нём на своих местах. читать далее>>
№ 2
oxydgenesis (москва)   5.05.2010 - 22:58
Не могу не согласиться с AngelV, что для любителей комиксов вполне логично и переодевание Скарлетт Йоханссон и появление Л. Ждексона в роли Фьюри (кто любит "вкусняшку" после титров, возможно... читать далее>>
№ 1
AngelV (Киров)   30.04.2010 - 08:37
Ну почему не возможно понять зачем Самуэль Джексон и Сара Йохансон? Для продожления экранизации ленейки комиксов, потому что следующий фильм "Мстители", смотрим на актурский состав и мы видим:... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
5 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.
Ян Зверянский
4 февраля ушёл из жизни актёр театра кукол Ян Зверянский.
Вячеслав Овчинников
4 февраля ушёл из жизни композитор Вячеслав Овчинников.
Анатолий Артёмов
3 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Артёмов.
Децл
3 февраля скончался рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).

День рождения >>

Александр Бобров (IV)
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Элис Ив
Ежи Лещиньский
Патрик Макни
Рамон Новарро
Рональд Рейган
Джош Стюарт
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Завод
боевик, социальная драма, триллер
Армения, Россия, Франция, 2018
Тим Талер, или Проданный смех
драма, комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2017
Ван Гог. На пороге вечности
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2018
Девочка
драма
Бельгия, Нидерланды, 2018
Месть Лиззи Борден
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Вернуть Бена
драма
США, 2018
Как я стал русским
комедия
Китай, Россия, 2018
Клаустрофобы
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, ЮАР, 2019
Лего Фильм 2
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Мантра: Путешествие со звуком
музыкальный фильм
Великобритания, Греция, Индия, Испания, Россия, США, Франция, 2017
На волне
спортивный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью