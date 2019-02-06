«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит

Неудачное продолжение ставшего культовым боевика
Ставший символом нового прекрасного мира Тони Старк (Роберт Дауни-младший
) сумел наделать себе врагов как в Америке, так и в России. Получив секрет Железного Человека от умирающего отца, русский физик с тюремным прошлым Иван (Микки Рурк
) желает смерти Тони Старку, как и его внутренние конкуренты, прикрывающиеся безопасностью. Сам Тони умирает от токсикации, ставит во главе фирмы свою помощницу (Гвинет Пэлтроу
) и отправляется во все тяжкие, дабы последние дни его жизни удались на славу.
С продолжением «Железного человека»
, одного из лучших боевиков новой формации, случилось ровно то же самое, что и со вторыми «Трансформерами
». Прекрасный разговорный фильм с нераздражающими металло-экшен сценами превратился в длинный парад технических новинок, где из-за обилия взрывов и крупных планов с шестеренками сложно усмотреть что-то по-настоящему важное.
Тони Старк, как и весь окружающий его мир, утрирован и опошлен до неприличия – вот он в Монако принимает участие в гонках, вот он напивается, шутит, шутит и снова шутит. Понятное дело, что шутка, повторенная дважды, никуда не годится, но здесь она повторяется многократно – и когда пьяный Железный Человек дерется со своим двойником, не хватает только ситкомовского смеха. Тем замечательней, что обошлись без 3D.
Вообще, второй «Железный Человек»
- это удивительное мещанское расточительство. Джон Фавро
собрал почти все, что нужно – но аристократичный вид картина так и не обретает. Вернее, она попросту не смотрится целостной, открытые сюжетные линии прикрываются лишь бы как, а единственно верно доведенная до конца линия – это та, что все сенаторы козлы. Но это мы с вами итак вроде как знаем.
Удивительней всего, что имея такие человеческие ресурсы, Фавро удалось снять унылый фильм, где почти все вторично, а лицедейства уважаемых актеров похожи на номера Михаила Ефремова. Даже Сэм Рокуэлл
и тот теряется в общей псевдоэпохальности «Железного человека» плюс непонятно зачем приклеенные к фильму Сэмюэл Л. Джексон
и Скарлетт Йоханссон
, у которых реплик едва набирается на минуту. И только камео Стена Ли
в роли Ларри Кинга выглядит прилично, но это Marvel всегда умели делать.
За хитростью первого фильма оказывается скрывалась вполне открытая тупость. И «Железный человек 2» делает со зрителями примерно то же, что Тони Старк со всем миром. К середине хочется, чтобы русский Иван наконец-то побил американского Мессию. Благодаря таким фильмам проще разглядеть талант Кристофера Нолана
, его способности каждый раз как-то обуздать беснующуюся толпу и оправдать ожидания. Джон Фавро, вроде как недалеко отойдя от первого фильма, сумел наломать дров, но так и не собрал все воедино. Ради чего все эти взрывы и переодевающаяся в машине Скарлетт Йоханссон понять решительно невозможно.
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