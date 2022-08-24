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«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

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24 августа 2022
Первый в России опыт переноса успешного телепроекта на большой экран

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

В былые времена популярность в народе фильма или личности определялась по количеству анекдотов и прочих баек. Некоторые шутки даже неразрывно связаны с полюбившимися образами, как это, например, произошло с Чапаевым и Штирлицем. И мы теперь волей или неволей вспоминаем пару бородатых анекдотов, смотря произведения Лиозновой и братьев Васильевых. Но то время прошло. Сейчас при имени Чапаева возникает ассоциация с Пелевиным, а с Исаевым и вовсе приключилась неприятная штука — его раскрасили. Что, разумеется, было тотчас подхвачено молодыми ребятами из «Большой разницы», заменившей нам вербальные анекдоты визуальными.

Вообще, стоило бы отдельно рассказать о том, что делают актеры «Большой разницы», но сегодня у нас особый повод для разговора — выход на экраны полнометражного «Глухаря», ставшего новой мишенью для пародий и анекдотов. А раз пародируют, значит, любят или, по крайней мере, уважают. Да и как не уважать-то?! Ведь нам показывают про честных милиционеров и гаишников (не просите их правильно называть — я и так-то выговорить это слово не могу!), которые защищают простых граждан от плохих людей (в данном случае — олигархов и работников вoенкомата).

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

Стоит ли говорить о том, что герои нового фильма пришли к нам с НТВ, где уже несколько лет пользуется спросом сериал про следователя Глухарева и его друга — сотрудника ДПС — Антошина? Конечно же, стоит, потому как они еще никому не надоели (здесь уместен смайл «подмигиваю»), в том числе, и самим себе. Но оставим сарказм и обратимся к истории, поведанной Владимиром Виноградовым. Так уж получилось, что именно я рассказывал вам о его предыдущих работах — «Отблесках» и «Ласковом мае», и поэтому мне легко определить качество данного продукта. К слову, у этого режиссера довольно заметен прогресс. Если рассказ об Андрее Разине зияет сценарными излишествами, а наша версия «Декстера» полна логических нестыковок, то «Глухарь в кино» выглядит просто-таки отшлифованным и лишенным всяких недомолвок. Правда, в данном случае это, прежде всего, заслуга сценариста Ильи Куликова и отлаженная работа давно сложившегося коллектива.

Итак, действие полного метра происходит между второй и третьей (подождите чуток — она будет совсем скоро, осенью) частями. Глухарев, оправившийся после ранения, вместе с Антошиным что-то в очередной раз отмечают (без застолья, по-моему, не обходится ни один сериал про ментов), попутно разобравшись за стенами ресторана с каким-то франтом. На утро они узнают, что пара их пинков выбила душу из несчастного сынка большой шишки и теперь они — враги общества с прилагающимися номерами. Только не совсем понятно, кто из них первый в списках самых злостных преступников. Но, похоже, это никого не волнует, потому как погоня ведется за обоими и нешуточная. К делу подключились ФСБ, милиция, люди олигарха и даже сотрудник военкомата! Кто же поймает этих невиновных? Тем более, что половина ГИБДД и МУРа явно на их стороне, а не предлагаемых за их поимку миллионов…

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

Чем закончится эта захватывающая погоня, думаю, объяснять не надо. Проще посмотреть самим. Мое же дело — подсказать: смотреть или не стоит. С этой подсказкой, кстати, выходят непонятки. Потому как кино рассчитано, скорее всего, на подготовленных зрителей, видевших хоть одну серию этого телевизионного шедевра. Остальные же будут полфильма врубаться во взаимосвязь персонажей и событий. Некоторые даже так и не поймут, зачем в фильме так много лишних персонажей. Хорошо хоть не надо понимать, что все они – друзья, и этим все сказано.

С актерами в полном метре все более-менее понятно. Троица главных героев купается в лучах своей славы и просто работает на публику, ничуть ее не раздражая (хотя улыбаться бы Аверину стоило поменьше). Приглашенные звезды знают свое дело. Серебряков явно в ударе – все сцены с ним вызывают только положительные эмоции, несмотря на то, что его персонаж получился в большей степени отрицательным, даже несмотря на дочку-инвалида. Химичев порадовал своими короткими репликами – видать, вспомнил прошлое, когда за ним гонялся Женя Кулик. Чурсин, как всегда, обворовал всех своих коллег – ему нельзя играть в средних картинах. Манучаров с Блохиным, видимо, заскочили в фильм в перерыве между съемками «Отблесков», особенно неубедительной получилась роль у Вячеслава (кстати, зря он не спародировал «Глухаря» в «Большой разнице» — получилась бы отличная пиар-акция). Любимчик же зрителей Котлярский очень эффектен в сцене разговора с бандитами. Ему, правда, не стоило ронять фразу про «мусор» — слишком уж заезженное это клише…

А в остальном кино снято весело и не без задора. Авторы, похоже, наслаждались процессом, и нам, наверное, стоит последовать их примеру. Тем более, что хорошего кино у нас все равно раз, два и обчелся. А посему смело идите в кинотеатры. Там хоть нет нашей реальности, где никто из прототипов главных героев не хочет работать так, как в кино…


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обсуждение >>
№ 2
AngelV (Киров)   11.05.2010 - 11:09
Судя по описанию какой-то венегред получается, Сериал чем хорошь, что каждая серия несет свою историю и смысловую нагрузку в пределах этой серии. Да, есть много сюжетных линий на притежении всего сериала,... читать далее>>
№ 1
НикитаГребенщиков (Шушенское)   8.05.2010 - 17:54
О прогрессе работы режиссёра не знаю, но диск с фильмом "Ласковый май" я выкинул на помойку. читать далее>>
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