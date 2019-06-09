«Робин Гуд»: Метко, но редко

Хороший скучный боевик от Ридли Скотта
Вернувшийся из крестового похода простой лучник Робин (Рассел Кроу
) сначала притворяется погибшим рыцарем, а потом по просьбе отца усопшего (Макс фон Сюдов
) и вовсе становится им. В награду ему достается экс-вдова (Кейт Бланшетт
) и земля, обираемая королевскими ворами-церковнослужителями. Вскоре Робин ввязывается в политическую жизнь Англии, как главный либерал предлагает ввести Хартию Вольности, а взамен предлагает спасти короля.
Несомненно великий режиссер Ридли Скотт
за последние десять лет снял только один по-настоящему выдающийся фильм. Англичанин уже давно снимает кино согласно возрасту: методично раскладывая все элементы фильма до банальных выводов. В «Робин Гуде», конечно, есть все то, за что надо не любить Ридли Скотта. Рассел Кроу борящийся за справедливость почти на политической арене, роковые женщины и навязчивое псевдоисторическое пространство - не зря именно прибытием Ричарда Львиного сердца закончилось «Царство небесное
».
«Робин Гуд» развивает те же темы, что и «Царство Небесное», при этом перемещенное на родину режиссера действие становится разнообразнее и менее утрированное, а вместо Эдварда Нортона
в качестве приглашенной звезды выступает Макс фон Сюдов. Великий технарь Скотт снял ровный фильм, совершенный в деталях, но вновь скучный и вновь ничем не выдающийся. Два часа разбираясь в средневековой истории, Скотт сумел высказаться почти по всем возможным поводам, параллельно подводя к самому главному - пятиминутной сцене спасения Англии от ненавистных французов. С воистину величественным размахом, свойственным всем великим на старости лет, Скотт уничтожил всех злодеев, чтобы потом объяснить, что все это было зря, а свободу можно обрести только в частности.
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