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«Робин Гуд»: Метко, но редко

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9 июня 2019
Хороший скучный боевик от Ридли Скотта

«Робин Гуд»: Метко, но редко

Вернувшийся из крестового похода простой лучник Робин (Рассел Кроу) сначала притворяется погибшим рыцарем, а потом по просьбе отца усопшего (Макс фон Сюдов) и вовсе становится им. В награду ему достается экс-вдова (Кейт Бланшетт) и земля, обираемая королевскими ворами-церковнослужителями. Вскоре Робин ввязывается в политическую жизнь Англии, как главный либерал предлагает ввести Хартию Вольности, а взамен предлагает спасти короля.

«Робин Гуд»: Метко, но редко

Несомненно великий режиссер Ридли Скотт за последние десять лет снял только один по-настоящему выдающийся фильм. Англичанин уже давно снимает кино согласно возрасту: методично раскладывая все элементы фильма до банальных выводов. В «Робин Гуде», конечно, есть все то, за что надо не любить Ридли Скотта. Рассел Кроу борящийся за справедливость почти на политической арене, роковые женщины и навязчивое псевдоисторическое пространство - не зря именно прибытием Ричарда Львиного сердца закончилось «Царство небесное».

«Робин Гуд»: Метко, но редко

«Робин Гуд» развивает те же темы, что и «Царство Небесное», при этом перемещенное на родину режиссера действие становится разнообразнее и менее утрированное, а вместо Эдварда Нортона в качестве приглашенной звезды выступает Макс фон Сюдов. Великий технарь Скотт снял ровный фильм, совершенный в деталях, но вновь скучный и вновь ничем не выдающийся. Два часа разбираясь в средневековой истории, Скотт сумел высказаться почти по всем возможным поводам, параллельно подводя к самому главному - пятиминутной сцене спасения Англии от ненавистных французов. С воистину величественным размахом, свойственным всем великим на старости лет, Скотт уничтожил всех злодеев, чтобы потом объяснить, что все это было зря, а свободу можно обрести только в частности.


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Робин Гуд

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«Робин Гуд»: Метко, но редко фотографии
«Робин Гуд»: Метко, но редко фотографии
«Робин Гуд»: Метко, но редко фотографии
«Робин Гуд»: Метко, но редко фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Бонни Клайд (Челябинск)   2.06.2010 - 15:12
Фильм не произвел впечатления, при всем уважении и к Бланшет, и к Кроу. Повествование изобилует американизмами. Современные прически, призывы к демократии, бесконечные вечеринки. Куча нестыковок. В очередной... читать далее>>
№ 1
Михайлов (Москва)   22.05.2010 - 01:01
Мне фильм понравился. В первую очередь – батальными сценами, вниманию к деталям, качеством съёмок. Сам сюжет – хуже, но не критически, смотреть интересно. Косяки можно, конечно, найти, но явно они не торчат.... читать далее>>
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