«Шрек навсегда»: Семейные бесценности

Финальная часть затянувшейся эпопеи о хорошем людоеде
Расправившийся со всеми возможными врагами и выбравший судьбу беззлобного лесного обывателя зеленокожий великан Шрек переживает стандартный кризис благополучного семьянина, усугубленный тоской по прежней жизни. Проще говоря, дети постоянно орут и какают, преданность многочисленных друзей все больше похожа на назойливость, на когда-то монументально спокойное шреково болото теперь водят экскурсии, а любимую жену Фиону, что самое ужасное, похоже, все это устраивает. Внутренняя природа берет верх над кое-как привитыми семейными ценностями, и Шрек подписывает контракт со злобным карликом Румпельштильцхеном – тот ценой любого дня из прошлого предлагает Шреку 24 часа блаженного одиночества. Но вместо родного болота Шрек оказывается в эпицентре метафизического парадокса.
Парадоксы парадоксами, но Шрек, оказывается, и вправду непобедим – ни перевод в формат 3D, ни один из худших голливудских режиссеров Майк Митчел («Пережить Рождество
» и на секундочку «Мужчина по вызову») его уже не способны испортить. Через несколько лет только самые преданные из подросших фанатов смогут отличить вторую часть от третьей, а третью от четвертой, и это, наверное, самое лучшее, что могло произойти с невинной шуткой, незаметно разросшейся до тетралогии. И теперь уже вроде точно последняя ее часть ничем не уступает ни одной из предыдущих, включая первую (первая и выигрывала-то только тем, что когда-то была единственная в своем роде). Обаятельная несерьезность, царящая на экране, и с которой делались все четыре «Шрека», позволяет простить финальной серии и поднадоевшую параллельную реальность, и предсказуемую мораль, и сцены, напоминающие позднего Тима Бертона
. В конце концов, создатели «Шреков» имеют на эту несерьезность полное право: жонглирование культурными ориентирами у них отработано до автоматизма – греческая мифология, сказки братьев Гримм и кино «Миссия невыполнима
» именно у них впервые так уютно соседствуют в мультфильме для семейного просмотра.
Смотреть онлайн
«Шрек навсегда» Майка Митчелла
«Шрек навсегда
», как и предыдущие части, работает на простом принципе – полюбившиеся герои в неожиданной ситуации, и параллельная вселенная – наверное, и вправду единственное место, куда стоило их, повидавших все и вся, поместить. Тот же болтливый осел, только используемый по назначению (разумеется, ведьмами). Тот же кот с фирменным взглядом, только отвратительно разжиревший. Фиона, прятавшая под личиной образцовой домохозяйки боевой дух Жанны Д’Арк. Плюс сцена идиллического супружеского поединка, без затей отсылающая к «Мистеру и Миссис Смит
», и наилучший из возможных финалов, под самый конец, увы, подпорченный более наглядным торжеством семейных ценностей – этим, в принципе, и запомнится последний «Шрек». Кто-то скажет, что весь этот стихийный постмодернизм для малышей сильно поднадоел и вообще уже давно используется в передачах типа «Прожекторперисхилтон», но это ладно, тема для куда более серьезного культурологического исследования.
обсуждение >>