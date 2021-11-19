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«Киллеры»: Муж и жена — одна сатана

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19 ноября 2021
Честная в своей непритязательности лента, поставившая своей целью повеселить желающих приятно провести время

«Киллеры»: Муж и жена — одна сатана

Ироничный боевик — это именно тот жанр, который необходим для развлечения разомлевшей на полуденном солнцепеке публику. Припомните все неизменные атрибуты: привлекательный главный герой, очаровательная и слегка глуповатая блондинка, драки, погони, тщательно дозированный американский юмор (куда же без него), и вы все сразу поймете про фильм Роберта Лукетича «Киллеры». Ах, да…Еще — прекрасные виды прекрасной Ниццы, на фоне которых и начинается история любви и совместной жизни тайного агента Спенсера (Эштон Катчер) и любимицы своих прогрессивных родителей Джен (Кэтрин Хейгл).

История банальная, в чем-то похожая на знаменитую «Никиту» и «Мистер и миссис Смит», хотя заметно уступающая этим картинам по внешней занимательности и эффектности. Он — некогда успешный киллер, давно разочаровавшийся в профессии. Она — наивная классическая блондинка, любимица родителей и сторонница традиционных семейных ценностей. И, конечно, он бросает все ради ее прекрасных глаз и на удивление счастливо живет с ней в городке N, среди любопытных соседей, подстриженных лужаек и ежегодного праздника квартала в духе «Степфордских жен».

«Киллеры»: Муж и жена — одна сатана

Однако надо отдать должное профессионализму Роберта Лукетича: в фильме есть три приятных момента, с лихвой окупающих тривиальность сюжета. Во-первых, прекрасная, очень к месту, музыка, добавляющая динамизма, где надо, и затихающая в тот момент, когда, динамизма довольно и без нее. Во-вторых, лихие повороты сюжета именно в то время, когда, казалось бы, зрителя неизбежно начнет клонить в сон. Семейные и шпионские эскапады завязываются в такой затейливый узел, из которого не так просто выпутаться. Чего стоит, например, тема целого квартала терпеливых соседей-убийц, которые за кругленькую сумму берутся уничтожить главного героя. Посыльный, сосед, с которым дружишь несколько лет, преданная сотрудница в офисе. Все оказываются удивительно умелыми киллерами, которых, не без помощи примерной Джен, все-таки удается уничтожить на корню.

И, конечно, любимый тесть, бывший бойскаут, тоже сотрудник некоей секретной организации, который по привычке ли или по необходимости следит за собственным зятем. Несколько умопомрачительных погонь, захватывающая дух стрельба, перемежающиеся непрерывным глупым лепетом и визгом Джен. То ли это было так прописано в сценарии, и актриса просто скрупулезно ему следовала…То ли это — личное видение роли актрисой Кэтрин Хейгл… Но через некоторое время после начала просмотра начинаешь удивляться, как уравновешенный и хладнокровный киллер Спенсер прожил с Джен три года. Так как желание сделать нечто, что могло бы избавить зрителя от созерцания ее на экране, возникает довольно быстро. И не исчезает до конца всей истории.

«Киллеры»: Муж и жена — одна сатана

Ну и, в-третьих, конечно, великолепный Эштон Катчер, без которого этот фильм не имел бы смысла и интереса. Дар речи теряется в самом начале фильма во время созерцания его прекрасного торса в лифте глазами растерянной Джен. Затем эффектные драки, как уже говорилось ранее, стрельба, прыжки по самой замысловатой траектории. И дар речи возвращается вместе с финальными титрами. Вообще, все весело, красиво, бодренько. Никаких особых изысков нет, как нет и претензий своим фильмом изменить мир. Честная в своей непритязательности лента, поставившая своей целью повеселить желающих приятно провести время. И с этой задачей режиссер Роберт Лукетич справился вполне. Ибо, поставь себе цель — просто развлечь, и ты всегда найдешь себе благодарную аудиторию.


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