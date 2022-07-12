«Двойной копец»: Изнанка Смита

Неудачная попытка режиссёра «Догмы» снять хорошее кино на большой студии
Сложно что-либо рецензировать из премьерных фильмов, если одновременно идет что-то вроде ММКФ
и Чемпионата мира по футболу. Еще труднее относиться объективно к фильму, чей режиссер тебе, в общем-то, по нраву, но не в данный момент.
Кевин Смит
, известный хулиган и шутник, в этот раз по непонятной мне причине снял свою новую картину без обычной команды (от которой остался только Джейсон Ли
) да еще и по чужому сценарию. В результате, у него получился действительно «Двойной копец»
. С одной стороны – затертый до дыр сюжет (двое полицейских – белый и черный – гоняются за бандитами), с другой – неудачные попытки шутить на неизвестной доселе территории (все эти монологи про унитаз вызывают разве что зевок).
Что же произошло с Кевином нашим Смитом
? Ответ, наверное, кроется в том, что ему дали возможность поработать на большой студии вместе с Брюсом Уиллисом
. «Крепкий орешек»
, как и всегда, прост и обаятелен в образе полицейского, и режиссеру практически нечего делать, кроме как шутить на чужой территории. Наверняка, он хотел вывернуть наизнанку типичный сюжет 80-х, а получилось, что смеяться мы будем над тем, как взрослый мужик играет в солдатиков… Но проблема не только в Смите
.
Актеры тоже халтурят. Нет ни одного образа, который бы живо смотрелся. Разве что только мексиканка задевает за живое, и то только потому, что она безумно красивая. Остальные же представляют собой набор статистов, которым посчастливилось сыграть большие роли. Это касается и главных персонажей. Ни Уиллис
, ни Морган
не способны в этой картине вызвать хоть какие-то эмоции, кроме недоумения и жалости. Все эти ужимки, древние как мир диалоги, игры в «хорошего-плохого полицейского», напичканные цитатами из славных фильмов прошлого, смотрятся дико, тем более, если учитывать мастерство Кевина Смита
.
Искренне жаль, что хорошие мастера сразу теряют свой талант, как только попадают под влияние больших студий. Пожалуй, не стоит больше Смиту
совать свой нос туда, куда не следует. Или пусть захватит с собой в следующий раз хотя бы Джея
, чтобы нанести ответный удар по Голливуду. На это будет гораздо интереснее смотреть, чем на парочку унылых копов, гоняющихся за коллекционной карточкой…
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