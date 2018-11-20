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«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

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20 ноября 2018
Ерундовый, но обаятельный комедийный боевик с двумя кумирами юности.

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

Одинокая, но симпатичная девушка Джун (Диас), развлекающаяся реставрацией раритетных авто, случайно сталкивается в аэропорту с идеальным кандидатом на сожительство. Миллер (Круз) загадочно улыбается, периодически озирается по сторонам, помогает донести чемодан с запчастями, но в самолете вместо того, чтобы поцеловать раздевающую его глазами незнакомку, достает пистолет, убивает пассажиров и экипаж, сажает самолет в поле и опаивает Джун снотворным. На следующий день к Джун наведывается неприятный дядька (Сарсгаард) и настойчиво предлагает поехать с ним в «безопасное» место.

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

«Рыцарь дня», увы, не оказался лучшей комедией года, как мечталось по трейлеру. Сказать, что это просто удачный комедийный боевик, тоже было бы сильным преувеличением. Никакая это не «Правдивая ложь», и не «Мистер и миссис Смит», а просто средней руки стрелялка с парой-тройкой удачных шуток и одной гомерически смешной сценой неудавшегося соблазнения, ради которой, возможно, и стоит забежать на этот фильм. Остальное – набивший оскомину набор погонь и поцелуев на фоне туристических достопримечательностей (эффектный сценарный ход – постоянно от кого-то скрывающиеся герои то и дело опаивают друг друга снотворным – позволяет менять место действия раз в десять минут без лишних объяснений).

«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

Главная фишка фильма – Том Круз, пародирующий своего Итана Ханта из «Миссии невыполнима», так ни разу и не срабатывает в полную силу – даже не от того, что шутки плосковатые, просто уж больно осторожные. Ну и потому, что этот образ уже давно не принадлежит его создателю. Главного секс-символа позапрошлого десятилетия здесь ожидаемо переигрывает Кэмерон Диас, спасавшая своей стеснительной улыбкой уже не один заведомо безнадежный романтический продукт. Диас, хихикая, рассуждает о коллекционных автомобилях. Диас репетирует поцелуй в туалете. Диас примеряет дурацкое желтое платье. Диас визжит. Диас рыдает. Диас стреляет. Диас сверкает глазами. И как будто не было этих десяти лет, и как будто в следующие десять нет опасности пустить все эти драгоценные навыки на неблагодарные роли обаятельных мамаш.

«Рыцарь дня» в прокате с 24 июня 2010 года.


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«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком фотографии
«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком фотографии
«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком фотографии
«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Джейн Доу (Рагуль)   5.02.2016 - 10:24
... Я его пересматриваю постоянно как витамин бодрости в темные дни, в бытовой одури и тоске жизни. Какую бы плохую рецензию не писали "распальцованные" утомленные зрелищами критики, скажу,... читать далее>>
№ 3
NAt   2.07.2010 - 13:17
а мне нравится Диаз и в "одножды в Лас Вегасе" и "мой ангел хранитель". я еще не смотрела этот фильм, но думаю, что она меня не разочарует, ведь это Перис читать далее>>
№ 2
Дари (Украина)   1.07.2010 - 23:22
фильм очень понравился - весёлый,отдыхающий и лёгкий для просмотра. Смотрела в кинотеатре с украинским дубляжём. Обязательно скачаю и гляну ещё раз, но уже с российским переводом. читать далее>>
№ 1
Эния   28.06.2010 - 15:07
До чего же я разочаровалась в Кэмерон за последнее время! Уродина,с мужскими чертами лица,при этом по сюжету кино-она красавица и умница! "Однажды в Вегасе"-подобная чушь,которую будет... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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