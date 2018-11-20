«Рыцарь дня»: Без страха, но с упрёком

Ерундовый, но обаятельный комедийный боевик с двумя кумирами юности.
Одинокая, но симпатичная девушка Джун (Диас
), развлекающаяся реставрацией раритетных авто, случайно сталкивается в аэропорту с идеальным кандидатом на сожительство. Миллер (Круз
) загадочно улыбается, периодически озирается по сторонам, помогает донести чемодан с запчастями, но в самолете вместо того, чтобы поцеловать раздевающую его глазами незнакомку, достает пистолет, убивает пассажиров и экипаж, сажает самолет в поле и опаивает Джун снотворным. На следующий день к Джун наведывается неприятный дядька (Сарсгаард
) и настойчиво предлагает поехать с ним в «безопасное» место.
«Рыцарь дня»
, увы, не оказался лучшей комедией года, как мечталось по трейлеру. Сказать, что это просто удачный комедийный боевик, тоже было бы сильным преувеличением. Никакая это не «Правдивая ложь»
, и не «Мистер и миссис Смит
», а просто средней руки стрелялка с парой-тройкой удачных шуток и одной гомерически смешной сценой неудавшегося соблазнения, ради которой, возможно, и стоит забежать на этот фильм. Остальное – набивший оскомину набор погонь и поцелуев на фоне туристических достопримечательностей (эффектный сценарный ход – постоянно от кого-то скрывающиеся герои то и дело опаивают друг друга снотворным – позволяет менять место действия раз в десять минут без лишних объяснений).
Главная фишка фильма – Том Круз, пародирующий своего Итана Ханта из «Миссии невыполнима
», так ни разу и не срабатывает в полную силу – даже не от того, что шутки плосковатые, просто уж больно осторожные. Ну и потому, что этот образ уже давно не принадлежит его создателю. Главного секс-символа позапрошлого десятилетия здесь ожидаемо переигрывает Кэмерон Диас, спасавшая своей стеснительной улыбкой уже не один заведомо безнадежный романтический продукт. Диас, хихикая, рассуждает о коллекционных автомобилях. Диас репетирует поцелуй в туалете. Диас примеряет дурацкое желтое платье. Диас визжит. Диас рыдает. Диас стреляет. Диас сверкает глазами. И как будто не было этих десяти лет, и как будто в следующие десять нет опасности пустить все эти драгоценные навыки на неблагодарные роли обаятельных мамаш.
«Рыцарь дня» в прокате с 24 июня 2010 года.
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