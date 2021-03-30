«Хищники»: Покажи мне свой оскал

Достойное продолжение фантастического боевика 80-х
В 1987 году, когда Шварц
столкнулся с Хищником
, вряд ли многие думали, что эта история про инопланетных охотников станет долгоиграющей. Ведь до фильма Мактирнена
было, например, «Предостережение»
, где земной охотник сталкивался с пришельцем, коллекционирующим человеческие останки. Но образ Хищника (пусть и не столь популярный, как Чужой
и Терминатор
), созданный Стэном Уинстоном
, приглянулся зрителям, и эта Вселенная имеет на сегодняшний день одно продолжение и дилогию противостояния с Чужими
.
Теперь к ним присоединились и «Хищники»
, придуманные и, в целом, осуществленные Робертом Родригесом
. И уже это имя во многом привлекает внимание к данному проекту, как ранее это происходило с любой работой действующего губернатора Калифорнии. Не Нимрод Антал
, не Эдриан Броуди
, а именно Роберт Родригес, который всегда был мастером по части сотворения истории на ровном месте. За новое прочтение «Охотника» (так поначалу назывался оригинальный фильм 87-го года) ему можно простить любых «Детей шпионов»
и иже с ними.
Что же нового нам показали в прямом (если учитывать, что действие разворачивается в джунглях) продолжении «Хищника»? Конечно же, структура сюжета сохранена практически полностью. Группа хорошо вооруженных людей сталкивается с чужеродным существом в дикой местности (aka джунгли). Присутствует явный лидер (Броуди). Имеется парочка психов (не буду говорить, кто). Обязателен элемент с ручным пулеметом (его теперь вместо Джесси Вентуры
таскает персонаж Олега Тактарова
и ругается про себя на его тяжесть). Все вроде бы на своих местах, без каких-либо явных поначалу изменений. Но на протяжении всего этого, не побоюсь этого слова, захватывающего действия у меня не раз возникало ощущение, что кино закончится не так, как я ожидаю. И за эту радость, наверное, стоит благодарить продюсеров (вторым, кстати, является давняя соратница Родригеса – Элизабет Авеллан
) и сценаристов.
А возникают такие мысли из-за того, что бегают наши герои по абсолютно чужой для себя планете со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Здесь обязательны всякие неожиданности в виде инопланетных собак (похоже, идея эта была взята у разработчиков первоначального облика Хищника, который походил на лучших друзей человека), нестандартных для Земли небес, технических приспособлений у Хищников и прочего инвентаря, примиряющего нас с вторичностью сюжета.
Еще больше неожиданностей нас поджидает в актерском составе. Ведь, по сути, ни один актер, кроме Тактарова и Трехо
, не подходит на роль наемника или солдата. Особенно Алиса Брага
, хотя среди снайперов, возможно, и найдется пара красоток, в чем нас неоднократно убеждали последние отечественные картины о ВОВ. А как вам Эдриан Броуди, лауреат «Оскара», в качестве жесткого и жестокого командира отряда? Что удивляет, так это стопроцентное попадание каждого актера в роль. Веришь и Дэнни Трехо (куда же без него?!), и Тоферу Грейсу
(я как-то поначалу упустил то, что он – врач), и Луису Одзаве Чангчьену
(сцена битвы с Хищником, на мой взгляд, навеяна тарантиновским «Убить Билла»
). Веришь всем, кроме Лоренса Фишберна
. Он перемудрил со своим персонажем, как и Фред Уильямсон
у Родригеса в веселом мясе «От заката до рассвета»
. Но таких мэтров, как Фишберн
, можно простить. Да и смотрелся он довольно забавно в предложенном ему образе.
Ну и, наконец, о самом главном – о Хищнике. Ярые поклонники данной серии будут довольны. Этих кровожадных и хитрых тварей в новой картине предостаточно. Вам предлагают и старое, и новое поколение инопланетных убийц. В придачу к ним идут довольно милые и быстрые собачки, гаджеты и звездолеты. И верьте – история только начинается… Ругать эту картину не за что, хотя зрители на премьере бродили по залу, болтали между собой о происходящем на экране и редко посмеивались. Но это их неумелое поведение на показах, а мы, как ценители жанра, получили удовольствие. Есть и саспенс, и хорошо рассказанная история, и предпосылка к тому, чтобы ее продолжить. А о большем мы уже и не мечтаем…
обсуждение >>