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«Хищники»: Покажи мне свой оскал

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30 марта 2021
Достойное продолжение фантастического боевика 80-х

«Хищники»: Покажи мне свой оскал

В 1987 году, когда Шварц столкнулся с Хищником, вряд ли многие думали, что эта история про инопланетных охотников станет долгоиграющей. Ведь до фильма Мактирнена было, например, «Предостережение», где земной охотник сталкивался с пришельцем, коллекционирующим человеческие останки. Но образ Хищника (пусть и не столь популярный, как Чужой и Терминатор), созданный Стэном Уинстоном, приглянулся зрителям, и эта Вселенная имеет на сегодняшний день одно продолжение и дилогию противостояния с Чужими.

Теперь к ним присоединились и «Хищники», придуманные и, в целом, осуществленные Робертом Родригесом. И уже это имя во многом привлекает внимание к данному проекту, как ранее это происходило с любой работой действующего губернатора Калифорнии. Не Нимрод Антал, не Эдриан Броуди, а именно Роберт Родригес, который всегда был мастером по части сотворения истории на ровном месте. За новое прочтение «Охотника» (так поначалу назывался оригинальный фильм 87-го года) ему можно простить любых «Детей шпионов» и иже с ними.

«Хищники»: Покажи мне свой оскал

Что же нового нам показали в прямом (если учитывать, что действие разворачивается в джунглях) продолжении «Хищника»? Конечно же, структура сюжета сохранена практически полностью. Группа хорошо вооруженных людей сталкивается с чужеродным существом в дикой местности (aka джунгли). Присутствует явный лидер (Броуди). Имеется парочка психов (не буду говорить, кто). Обязателен элемент с ручным пулеметом (его теперь вместо Джесси Вентуры таскает персонаж Олега Тактарова и ругается про себя на его тяжесть). Все вроде бы на своих местах, без каких-либо явных поначалу изменений. Но на протяжении всего этого, не побоюсь этого слова, захватывающего действия у меня не раз возникало ощущение, что кино закончится не так, как я ожидаю. И за эту радость, наверное, стоит благодарить продюсеров (вторым, кстати, является давняя соратница Родригеса – Элизабет Авеллан) и сценаристов.

А возникают такие мысли из-за того, что бегают наши герои по абсолютно чужой для себя планете со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Здесь обязательны всякие неожиданности в виде инопланетных собак (похоже, идея эта была взята у разработчиков первоначального облика Хищника, который походил на лучших друзей человека), нестандартных для Земли небес, технических приспособлений у Хищников и прочего инвентаря, примиряющего нас с вторичностью сюжета.

«Хищники»: Покажи мне свой оскал

Еще больше неожиданностей нас поджидает в актерском составе. Ведь, по сути, ни один актер, кроме Тактарова и Трехо, не подходит на роль наемника или солдата. Особенно Алиса Брага, хотя среди снайперов, возможно, и найдется пара красоток, в чем нас неоднократно убеждали последние отечественные картины о ВОВ. А как вам Эдриан Броуди, лауреат «Оскара», в качестве жесткого и жестокого командира отряда? Что удивляет, так это стопроцентное попадание каждого актера в роль. Веришь и Дэнни Трехо (куда же без него?!), и Тоферу Грейсу (я как-то поначалу упустил то, что он – врач), и Луису Одзаве Чангчьену (сцена битвы с Хищником, на мой взгляд, навеяна тарантиновским «Убить Билла»). Веришь всем, кроме Лоренса Фишберна. Он перемудрил со своим персонажем, как и Фред Уильямсон у Родригеса в веселом мясе «От заката до рассвета». Но таких мэтров, как Фишберн, можно простить. Да и смотрелся он довольно забавно в предложенном ему образе.

Ну и, наконец, о самом главном – о Хищнике. Ярые поклонники данной серии будут довольны. Этих кровожадных и хитрых тварей в новой картине предостаточно. Вам предлагают и старое, и новое поколение инопланетных убийц. В придачу к ним идут довольно милые и быстрые собачки, гаджеты и звездолеты. И верьте – история только начинается… Ругать эту картину не за что, хотя зрители на премьере бродили по залу, болтали между собой о происходящем на экране и редко посмеивались. Но это их неумелое поведение на показах, а мы, как ценители жанра, получили удовольствие. Есть и саспенс, и хорошо рассказанная история, и предпосылка к тому, чтобы ее продолжить. А о большем мы уже и не мечтаем…


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обсуждение >>
№ 10
Вихлюн (Орёл)   4.07.2012 - 22:57
Интересно!во второй части хищника и в фильме чужой против хищника 2 часть имеются черепа других неземных существ,в том числе чужого,хотя интересно есть ли слова в сценарии тех годов где упомянается... читать далее>>
№ 9
Kateli (Тула)   24.08.2010 - 19:19
Согласна с высказываниями 6 и7. Нет в Хищнике ничего цепляющего, ну, кроме Броуди в амплуа героя. Хотя все его поведения уж больно предсказуемо. А вот доктор отработал прекрасно. Я до конца фильма понять... читать далее>>
№ 8
Нурлан (Алматы)   4.08.2010 - 21:07
Судя по комментариям, креативный и талантливый режиссер со звездным актерским составом поработали не совсем "удачно"... Хотя по кассовым сборам у картины не плохие показатели. Наверное этот фильм... читать далее>>
№ 7
Таганов Алексей (Тамбов)   25.07.2010 - 17:52
Хищник 3 - фильм ожиданий и рзочарований! Так наверно повелось, что куда Шварценеггер плюнет, там ничего не растёт. И само разочароваине не из-за отсутствия актёра наиболее вписывающегося в роль борьбы... читать далее>>
№ 6
Михаил М (Спб)   12.07.2010 - 04:11
Мне фильм не понравился по ряду причин. Во-первых, как показывает практика, снимать продолжение фильмов, выпущенных "старой школой" довольно сложно. В те времена экранное время использовали с... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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