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«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире

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6 июля 2021
Милая безделица с Николасом Кейджем в роли волшебника

«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире

Десятилетний Дэйв из-за поспешной попытки обустроить свою личную жизнь попадает в какую-то мрачную антикварную лавку и наблюдает там слишком много, даже для ребенка, странностей. Сперва волшебник в шляпе Бальтазар Блейк (Кейдж) показывает ему пару фокусов, затем одевает ему на палец кольцо со словами «Наконец-то я нашел тебя», затем из старинной куклы материализуется неприятный дядька по имени Максим Хорват (Молина) и грозится уничтожить человечество. Спустя десять лет Дэйв (Барушель), теперь дерганый физик с комплексами девственника-вундеркинда, вновь встречается с Бальтазаром, чтобы помочь спасти мир от выпущенного на свободу Хорвата. Тот задумал выпустить всеуничтожающую волшебницу Моргану, запертую в теле возлюбленной Бальтазара Вероники (Белуччи).

«Ученик чародея»: смотреть фильм онлайн

«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире

Для такой кровавой корпорации, как «Дисней», стремящейся монополизировать рынок воплощения желаний школьников, ответ «Гарри Поттеру» был, конечно, делом чести. Отвечают примерно тем же, без особой изобретательности – замученный окружением мальчик, которому суждено стать великим волшебником, мудрый наставник в тысячелетнем колпаке, целомудренная любовная линия на втором плане. Лучшие спецэффекты честно и незатейливо скопированы из «Принца-Полукровки». При этом «Ученик чародея» ожидаемо проигрывает любой серии поттерианы. Актер Барушель, изображающий здесь более-менее героя фильма «Пипец», в «Пипец» лучше бы и отправлялся – его патологически несмешные хохмочки и постоянные попытки соблазнить симпатичную блондинку рассказами о кинетической энергии выглядят в фильме про волшебство довольно отталкивающе. Николас Кейдж, идеально со своей физиономией благородного чудака вписывающийся в роль, все-таки оставляет за «Учеником» статус поточного продукта (что закономерно для актера, раз в месяц появляющегося в очередном сиюминутном блокбастере).

«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире

Разумеется, «Ученик», как и любое детское кино выходного дня, не лишен маленьких прелестей. Это кино запоминается моментами – моментами, когда ненадолго останавливается конвейер и включается фантазия. Окончательно заделавшийся в карикатурные злодеи Альфред Молина, стучащийся из зеркала. Эффектный пятиминутный выход Моники Белуччи, исполняющей здесь примерно ту же функцию, что и в гиллиамовских «Братьях Гримм». Помятый Кейдж пальчиками показывает степень своего сумасшествия, да и вообще в этом фильме на его лице все чаще расцветает утраченное обаяние живого человека. При этом все эти люди с шумом выскакивают из старинной матрешки. В конце концов, здесь есть заимствованная из «Фантазии» самого Уолта Диснея сцена с танцующими швабрами. И вот именно на танцующих швабрах становится окончательно ясно, что все объективные претензии к «Ученику чародея» стоит оставить при себе. То, что большинство людей ходит в кино, чтобы на пару часов побыть детьми – банальная правда. И эта банальность – высший смысл существования таких вот симпатичных проходных блокбастеров.


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обсуждение >>
№ 11
анонимно   21.01.2016 - 21:30
все говорят что этот фильм был провальным поверьте это не так там конечно были некоторый недочеты но вцелом фильм классный!Жду ученик чародея 2! читать далее>>
№ 10
svetik78 (Москва)   4.08.2010 - 18:07
Пошли на этот фильм из-за сына, которму 10 лет. Папа где-то на середине фильма уснул, так как был после ночного дежурства. Я ( мама) где-то смеялась, где-то скучала. Ребенку фильм понравился, и это главное. Мне... читать далее>>
№ 9
Margarita (Москва)   24.07.2010 - 14:05
Признаться честно, впервые в жизни мне захотелось почитать об этом фильме, о его истории создания, о впечатлениях работавших над ним людей, актеров, режиссера, постановщиков трюков и пр. Это желание возникло... читать далее>>
№ 8
Одетт (Москва)   23.07.2010 - 19:55
Фильм просто очаровательный и вместе с тем совершенно детский. Как раз из тех, на которые идешь, чтобы снова почувствовать себя ребенком - и с удовольствием в это самое ощущение и погружаешься. Разве что... читать далее>>
№ 7
Neya-neya (Москва)   23.07.2010 - 19:48
Фильм вышел достойный. Хотя, конечно, непонятно, что бы с ним было, если бы не шутки - наверное, вышел бы все равно хороший фэнтэзи-фильм, но просто куда более пресный. Впрочем, шутки оттуда никто не выдирает,... читать далее>>
Всего сообщений: 11
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фотографии >>
«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире фотографии
«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире фотографии
«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире фотографии
«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире фотографии
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