«Ученик чародея»: Магия в прямом эфире

Милая безделица с Николасом Кейджем в роли волшебника
Десятилетний Дэйв из-за поспешной попытки обустроить свою личную жизнь попадает в какую-то мрачную антикварную лавку и наблюдает там слишком много, даже для ребенка, странностей. Сперва волшебник в шляпе Бальтазар Блейк (Кейдж
) показывает ему пару фокусов, затем одевает ему на палец кольцо со словами «Наконец-то я нашел тебя», затем из старинной куклы материализуется неприятный дядька по имени Максим Хорват (Молина
) и грозится уничтожить человечество. Спустя десять лет Дэйв (Барушель
), теперь дерганый физик с комплексами девственника-вундеркинда, вновь встречается с Бальтазаром, чтобы помочь спасти мир от выпущенного на свободу Хорвата. Тот задумал выпустить всеуничтожающую волшебницу Моргану, запертую в теле возлюбленной Бальтазара Вероники (Белуччи
).
«Ученик чародея»: смотреть фильм онлайн
Для такой кровавой корпорации, как «Дисней», стремящейся монополизировать рынок воплощения желаний школьников, ответ «Гарри Поттеру
» был, конечно, делом чести. Отвечают примерно тем же, без особой изобретательности – замученный окружением мальчик, которому суждено стать великим волшебником, мудрый наставник в тысячелетнем колпаке, целомудренная любовная линия на втором плане. Лучшие спецэффекты честно и незатейливо скопированы из «Принца-Полукровки
». При этом «Ученик чародея» ожидаемо проигрывает любой серии поттерианы. Актер Барушель, изображающий здесь более-менее героя фильма «Пипец
», в «Пипец» лучше бы и отправлялся – его патологически несмешные хохмочки и постоянные попытки соблазнить симпатичную блондинку рассказами о кинетической энергии выглядят в фильме про волшебство довольно отталкивающе. Николас Кейдж, идеально со своей физиономией благородного чудака вписывающийся в роль, все-таки оставляет за «Учеником» статус поточного продукта (что закономерно для актера, раз в месяц появляющегося в очередном сиюминутном блокбастере).
Разумеется, «Ученик», как и любое детское кино выходного дня, не лишен маленьких прелестей. Это кино запоминается моментами – моментами, когда ненадолго останавливается конвейер и включается фантазия. Окончательно заделавшийся в карикатурные злодеи Альфред Молина, стучащийся из зеркала. Эффектный пятиминутный выход Моники Белуччи, исполняющей здесь примерно ту же функцию, что и в гиллиамовских «Братьях Гримм
». Помятый Кейдж пальчиками показывает степень своего сумасшествия, да и вообще в этом фильме на его лице все чаще расцветает утраченное обаяние живого человека. При этом все эти люди с шумом выскакивают из старинной матрешки. В конце концов, здесь есть заимствованная из «Фантазии» самого Уолта Диснея сцена с танцующими швабрами. И вот именно на танцующих швабрах становится окончательно ясно, что все объективные претензии к «Ученику чародея» стоит оставить при себе. То, что большинство людей ходит в кино, чтобы на пару часов побыть детьми – банальная правда. И эта банальность – высший смысл существования таких вот симпатичных проходных блокбастеров.
обсуждение >>