«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Бестолковая, но забавная безделушка от автора «Леона»
Милая и непредсказуемая барышня по имени Адель Блан-Сек
по сути своей является прапрабабушкой современных журналистов: наглых, хитрых и готовых на все ради «горячего» материала. Правда, нашу героиню можно простить. У нее благородная мотивация - вернуть сестру из «овощного» состояния в нормальное. И неважно, что для достижения этой цели Индиана Джонс в юбке
использует бредовые идеи об оживлении мертвецов, птеродактилей и прочих жителей древности, включая Рамзеса Второго.
Честно говоря, несмотря на то, что я, бывает, ругаю Бессона
, Родригеса
и других фантазеров от кино, они все равно остаются моими любимчиками. Благодаря прошлым заслугам, их хочется прощать за любые незатейливые игрушки, с которыми они, похоже, никогда не расстанутся.
Вот и на этот раз, после просмотра «Необычайных приключений Адель»
, не хочется копаться в мотивах режиссера, в прекрасной голове выдумщика, в этих странных приключениях, что творятся на экране. Ну, решил человек поиграть в солдатики. Сначала Артур с урдалаками
, теперь настал черед птеродактилей и мумий, разгуливающих по славному граду Парижу.
Неохота мне допытываться, для кого же он снял эту картину. Нет смысла пожимать плечами, когда ты видишь, что очень хороший мастер вспоминает по ходу дела практически всех своих коллег по цеху: и Спилберга
, и Кэмерона
, и даже Соммерса
. А чуть раньше вспомнил даже себя любимого, когда алкоголику привиделась ожившая Жанна д'Арк
. Попутно шутит устами Рамзеса Второго о том, что здесь было бы неплохо поставить пирамиду. Плюс ко всему эти неуместные для семейного кино сцены с обнаженной Адель
, отрубленной головой несчастного палача и сестрой нашей славной героини, чей мозг насквозь протыкает шпилька.
Ну да бог с ней, со всей этой нечистью. Ведь у Бессона
что главное? Точнее, кто? Прелестные женские персонажи. Будь то Лилу
из «Пятого элемента»
, Матильда
из «Леона»
или Никита
. Теперь мы будем наслаждаться Адель
, ее видами со всех ракурсов, ее речью, в общем, ее красотой.
А еще, конечно же, нельзя забывать о безграничной фантазии Бессона
. Об актерах, которые как бы обрамляют внешность Луизы Бургуэн
(чего стоит только один безобразный персонаж Матье Амальрика
!). О прекрасной операторской работе Тьерри Арбогаста
. О ненавязчивой музыке Эрика Серра
. О масштабных декорациях и потрясающих костюмах. В этой картине есть все, что положено для приключенческого сюжета. Немного любви. Чуточку пальбы и погонь. И море юмора (пусть и не совсем удачного). Да и основа у фильма вполне соответствующая - комикс.
Так что, возможно, нам больше ничего и не надо. Никаких свежих идей, нового киноязыка и расширения рамок познания и сознания. Достаточно просто любоваться до безумия Луизой Бургуэн
и парой великолепных сцен. Ведь сейчас кризис и, что самое главное, жаркое лето, и всем охота смотреть легкое кино. По крайней мере так считает Люк Бессон
.
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