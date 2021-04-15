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«Начало»: Полеты во сне и наяву

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15 апреля 2021
Кристофер Нолан путешествует по подсознанию Леонардо ди Каприо

«Начало»: Полеты во сне и наяву
фото: Кадр из фильма "Начало"

Феерично провалив операцию похищения сокровенной идеи из головы крупного азиатского бизнесмена (Кен Ватанабе) профессиональный похититель мыслей Дом Кобб (Леонардо ди Каприо) со своим сподручным Артуром (Джозеф Гордон-Левитт) решают залечь на дно. До дна добраться не удается – все тот же проворный бизнесмен предлагает Коббу миссию практически невыполнимую – внедрить в голову своего молодого, но опасного конкурента (Килиан Мерфи) вредоносную идею и тем самым развалить его компанию. Желающий вернуться в уютные рамки закона Кобб тут же приглашает в команду имитатора из Момбасы (Том Харди), студентку архитектурного (Эллен Пейдж) и меркантильного химика (Рао), чтобы последовательно погрузиться на три уровня подсознания жертвы. Все, понятное дело, пойдет наперекосяк – сперва выяснится, что мозги молодого магната охраняет армия мужиков с большими пушками, а затем в процесс начнет активно вмешиваться подсознание самого Кобба, представленное, в основном, его покойной женой (Марион Котийяр). Тут уже тремя остановками, ясно, не отделаться, и вот Кобб уходит все глубже в бездонное пространство нереального. Индикаторами настоящего мира могут служить только миниатюрная юла и Майкл Кейн.

«Начало»: смотреть фильм онлайн

Любовь массовой аудитории к англичанину Кристоферу Нолану легко объяснить известной мыслью Барта об удовольствии малоискушенного при соприкосновении с (иллюзорно)значительным и (псевдо)таинственным. Убежденный рационалист Нолан эту формулу успеха знает, пользуется ей с нескрываемым удовольствием и даже, сознательно или нет, саморазоблачается в последнем кадре «Начала». Другое дело, что в маниакальном стремлении нагнать значительности и монументальности он на бегу наступает на все-все-все старые грабли. Традиционное нолановское раздвоение личности на хитрого детективщика и серьезного автора традиционно оборачивается неполноценностью обоих. Сюжет со всеми перипетиями и откровениями становится очевиден еще до того, как представят всех действующих лиц (см. «Престиж»), а фразам про берег нашего подсознания не удается замаскировать банальную смысловую составляющую, которую вполне можно пересказать на словах – получится неплохая эзотерическая брошюра.

«Начало»: Полеты во сне и наяву
фото: Кадр из фильма "Начало"

Однако вновь имея на руках все козыри – идея, которая человека поталантливее возвела бы в ранг великих, лучшие актеры и т.д., Нолан все же умудряется на этот раз сыграть в ничью – делает отличное сиюминутное кино на любителя. А любителю хочется сесть в кресло, и чтобы его щекотали. Что-что, а это Нолан делать умеет, пускай при этом львиная доля ответственности лежит на музыке и пиротехнике. Смотреть трехчасовую почти картину ни разу не скучно, при том, что «Начало» выгодно отличается от большинства голливудских блокбастеров последних лет, поддающих истории бодрости эпилептической нарезкой. Все актеры – четко на своих местах, а их образы грамотно прописаны, исключая разве что героиню Эллен Пейдж, редуцированную до функции экскурсанта – у нее в репликах одни вопросительные предложения – и, как ни странно, ди Каприо, паразитирующего на своей фактуре мужчины на грани нервного срыва. Интереснее всего, что показательно, получились Гордон-Левитт и Мерфи, у которых за внешностью рядовых бухгалтеров вроде бы проглядывается что-то живое. Что-то живое часто мелькает и в этом чисто механическом мире Нолана – в первую очередь, снят он изобретательно, в отличие от того же «Темного рыцаря», где изо всех сил старающиеся актеры расшибались об грубую сериальную эстетику. А в «Начале» фургон в течение часа красиво падает в реку. А ди Каприо построил себе здание из воспоминаний и путешествует по нему на лифте. А Гордон-Левитт дерется в невесомости. А Париж усилием мысли складывается карточным домиком.

Можно недоумевать, почему человек, для доступности любящий все раскладывать по полочкам, так отчаянно стремится в область иррационального. Можно сказать, что сны – не лучшая территория для художника с ментальностью экскаватора. Нолан сам это прекрасно понимает и не тягается ни с «Солярисом», ни с «Матрицей» – в открытую заимствуя у них сюжетные линии, он все же уклоняется от прямого диалога. Его фильм, скорее, безупречная иллюстрация старой мысли о сходстве фильма со сновидением – и там, и там мысль сдвигает с места города. Сколько голливудских блокбастеров на этом построено? «Начало» и есть образцовый голливудский блокбастер. И ответ на лишний, по большому счету, финальный вопрос может быть только один. Спасибо, мы отлично выспались. Хватит смотреть на юлу, ребята. Кино заканчивается – начинается реальность.


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обсуждение >>
№ 12
Tattie (Tver)   8.01.2011 - 22:36
Фильм далеко не тянет на шедевр, многие места неоправданно затянуты, множество недоработок и нестыковок; незамысловатый, лишенный какого-либо глубокого содержания сценарий. «Слабоватый», «муторный». «отстой».... читать далее>>
№ 11
Капитан Очевидность (Москва)   18.11.2010 - 12:04
Странно было бы начинать статью про фильм громкими словами «ЧТО, Б****, КУРИЛ АВТОР ?!?!» Может кто со мной и не согласится, его право, а мне из многих фантастических фильмов запомнился фильм... читать далее>>
№ 10
NiKa81   8.10.2010 - 22:43
Была на премьере фильма на последнем сеансе ...2 с половиной часа с друзьями сидели как прикованные, хотя время уже было позднее. Фильм смотрелся на одном дыхании... Впечатление - до сих пор неизгладимое)... читать далее>>
№ 9
Nemo Nobody (Москва)   10.09.2010 - 06:22
Автор рецензии на фильм "Начало", наверное, не понимает, смысл слова - "рецензия", потому что в написанном им тексте нет ни только никакого анализа структуры и идеи фильма, но и приичин... читать далее>>
№ 8
Захар (Санкт-Петербург)   6.09.2010 - 03:48
Слава богу, что мнение критиков в нашей стране ничего, не для кого особо не значит (в плане влияния на зрительскую аудиторию). Большинство рецензий, в том числе и эта, смахивают на тривиальное умничание.... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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