«Солт»: Анджелина Джоли и призраки коммунизма

Проходной шпионский боевик в стандартных декорациях
Агента ЦРУ Эвелин Солт (Джоли
), три года назад милостью товарища Ким Чен Ира вызволенную из северокорейского плена, просят задержаться минут на двадцать, чтобы для формальности допросить какого-то русского перебежчика. Перебежчик (Ольбрыхский
) представляется Олегом Васильевичем Орловым, рассказывает трогательную историю любви чеченского спорстмена и единственной в мире женщины-гроссмейстера, об их дочке по фамилии Ченкова, с детства натаскиваемой советскими спецслужбами для внедрения в логово врага, и под конец о том, что Ченкова и Эвелин Солт – вообще-то один человек. Солт реагирует мгновенно и как-то для сознательной американской гражданки неадекватно: начинает бегать по коридорам, вешать трусы на камеру слежения, удирать от своих коллег по крышам грузовиков. Все под предлогом того, что некогда ей оправдываться, а срочно надо спасать своего немецкого мужа-арахнолога (Диль
). Гоняться за Солт будут не расстающийся со смартфоном человек из контрразведки (Эджиофор
), который в отмазку про мужа, понятное дело, не верит, и ее сослуживец Тэд (Шрайбер
), который вроде бы верит, но только из уважения и из последних сил.
Северная Корея, Америка, немцы, русские, призраки коммунизма… Интересная рецензия на этот фильм может получиться разве что у Валерии Ильиничны Новодворской, недавно освоившей жанр. У нас же вроде бы не принято раскрывать сюжетных поворотов, а единственный интересный сюжетный поворот происходит здесь уже на двадцатой минуте. К тому же «Солт», несмотря на свои 110 миллионов бюджета, кино достаточно проходное. Ключевые события происходят в тесных бункерах, а экшн-сцены – в стандартных декорациях: крыша, шоссе, Белый дом. Чем больше стараются втиснуться в один ряд с Джейсоном Борном
, тем хуже получается – никакого тебе тут распада личности, никакого «весь мир против одного», ощущения потерянности человека с суперспособностями и т.п. Нет, Джоли играет замечательно, просто строение лица у нее другое.
Но, по правде говоря, придираться ко всему этому не очень хочется. «Солт» подкупает не непредсказуемостью и изощренностью, а глупой, но заразительно бодрой и веселой наглостью. Пьяным галопом скачет по первым полосам вчерашних газет. С азартом играет на давно излеченных фобиях. Сознательно смакует штампы из антиэсэсэсэровских боевиков 70-х – 80-х. В результате зритель уже через пятнадцать минут окончательно теряет гражданскую позицию и с нетерпением ждет сначала убийства президента России, а затем убийства президента США.
Этот фильм запомнят не сюжетом, а растащат (особенно у нас) на любимые моменты. Коммунисты-шахиды. Дети из советской разведки, встав в очередь, целуют алый перстень наставника. Российский президент проваливается в небытие посреди похоронной речи. Даниэль Ольбрыхский рассказывает «историю из нашего советского прошлого», а затем легким движением ноги убивает пару цэрэушников. Президента США в бессознательном состоянии перетаскивают, как бревно.
Конечно, Том Круз
, под которого писался сценарий, выглядел бы здесь логичнее. И вместе с этим лишил бы фильм его главных радостей: Джоли в меховой шапке, Джоли переодевается Швондером, Джоли душит злодея наручниками, Джоли меняет прическу и цвет волос в зависимости от политических убеждений. Продолжать это можно бесконечно и продолжение, будем надеяться, последует. Тем более, что на нехитрый вопрос, выведенный на постер, нам так и не ответили.
обсуждение >>