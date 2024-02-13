«Одноклассники»: Последний звоночек

Очередной продукт совместного творчества Денниса Дугана и Адама Сэндлера
Пятеро друзей — Ленни (Адам Сэндлер
), Эрик (Кевин Джеймс
), Курт (Крис Рок
), Маркус (Дэвид Спейд
) и Роб (Роб Шнайдер
) — после победы на школьном чемпионате по баскетболу пообещали своему тренеру, что всю последующую жизнь будут только побеждать. Спустя тридцать лет судьба их снова сводит вместе — они приехали вместе с семьями на похороны тренера, а заодно и отметить День Независимости… В пересказе сюжет «Одноклассников»
звучит почти как трагедия в духе «Охотника на оленей
», а на деле это безудержная комедия, придуманная давними друзьями — Деннисом Дуганом
и Адамом Сэндлером. Безудержная во всех смыслах, так как выдержана в ключе той формации комедии, что развили в свое время братья Фаррелли
и все тот же Сэндлер.
Но помимо вышеназванных авторов фильма в нем участвует немало их друзей и коллег. Ведь Сэндлер решил собрать в проекте людей, с которыми ему довелось работать в шоу Saturday Night Live, и из этой затеи, в общем-то, получилась неплохая картина. Юмор — это довольно-таки тонкая и сложная вещь. Трудно не скатиться в пошлость, хотя в наше время это уже мало кого волнует. Команде «Одноклассников»
удалось найти грань, где вещи, над которыми нельзя смеяться в обычной жизни, вызывают улыбку, а не рвотный рефлекс. Но и они порой перебарщивали…
И, тем не менее, нашлась пара по-настоящему смешных моментов. Например, в сценах с Робом, к которому приезжают его взрослые дочери. А некоторые эпизоды и вовсе вызывают умиление (купание в аква-парке).
Разумеется, даже во время просмотра ты понимаешь, что тебе пытаются задорого продать прописные истины. Но Сальма Хайек
примиряет тебя с мыслью о том, что надо бы почаще бывать на природе и в родных краях, иначе мозги совсем затонут в компьютерных играх, шопинге и гламуре. А заодно не стоит забывать и про второй шанс, который ты можешь подарить другим людям.
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