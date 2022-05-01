«Призрак»: Подозрительный премьер

Лучший фильм Романа Полански за последние 20 лет
Писатель-призрак, литературный негр, автор без имени, но вроде бы не без таланта (Макгрегор
) легкомысленно зарится на солидный, во всех смыслах слова, приработок – за месяц дописать мемуары бывшего британского премьер-министра Адама Ланга (Броснан
). Предыдущий сочинитель чужих воспоминаний некстати напился и утонул в Атлантическом океане. Призрак пера приезжает в премьерский особняк, на расположенный где-то на обочине Массачусетса остров, имеющий все характерные черты потустороннего мира – маяк, туман, сумасшедший старожил, бесконечные пустые пространства. Там знакомится, собственно, с министром, больше похожим на стареющего, но бодрящегося ловеласа, с его поседевшей от постоянных стрессов стервозной женой (Уильямс
) и со злоупотребляющей своей сексапильностью секретаршей (Кэтролл
). Вскоре бывший соратник Ланга, якобы руководствуясь принципом «…но истина дороже», обвиняет его в пособничестве ЦРУ. А писатель-призрак, тем временем, находит в потайном ящичке любопытные бумаги, спрятанные погибшим предшественником, и вместо чужих мемуаров занимается собственным расследованием.
«Призрак» войдет в историю, как первый фильм, доделывавшийся в тюрьме – Роман Полански
занимался монтажом картины уже после своего ареста швейцарскими властями. Поэтому, говоря о нем, соблазнительно зациклиться на, так сказать, политической тематике фильма – воспринимать его как плевок в адрес американского правосудия, кичащегося своей беспристрастностью, в адрес вообще власть имущих – любой член английского парламента в лучшем случае лицемер и демагог, в худшем – тайный агент ЦРУ. Но Полански, в отличие от автора первоисточника Роберта Харриса, не гонится за сиюминутной сенсационностью. Его не интересуют первые полосы газет, для него все эти коррумпированные чиновники – только пешки, марионетки, герои писателей-призраков. При том, что Полански одной сценой с передающейся из рук в руки бумажкой задвигает на третий план все эти расплодившиеся разоблачительные политические детективы, цэрэушники и завербованные министры нужны ему не больше, чем миниатюрный детонатор в «Неистовом
» – просто они придают сюжету законченную форму.
«Призрак», в первую очередь, развивает любимую тему Полански – столковение обывателя с абсолютным злом. Многих разочарует, что в роли зла на сей раз выступает не дьявол («Ребенок Розмари
»), ни его приспешники («Девятые врата
»), ни вежливо равнодушные бюрократы («Неистовый
»), ни собственные страхи, живущие по соседству («Жилец
»), а всего-навсего высшие органы государственной власти. Но это лишь еще раз подчеркивает родство Полански с Хичкоком
– единственным мастером триллера, с которым его не оскорбительно сравнивать. Великий режиссер демонстративно играет по старым правилам и остается великим. Саспенс возникает буквально из пустоты – автосигнализация, GPS-навигатор, плазменный телевизор. Фирменная патология аккуратно, под стать жанру, спрятанная под вылизанной картинкой, выскакивает до обидного редко, но эффектно. Макгрегор, актер замечательный, но в последнее время используемый как-то бестолково, неожиданно исполняет здесь свою лучшую роль. Его безымянный герой, по собственной воле вступивший на запретную территорию, бегает по фильму с таким детским любопытством, эта беспечная увлеченность в его глазах не гаснет даже когда проливается первая кровь. И только разгадав последнюю загадку, он, самоудовлетворенный, выйдет из кадра, чтобы окончательно превратиться в свое лучшее произведение.
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