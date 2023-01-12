«Неудержимые»: Привет из 90-х

Бесхитростный ностальгический боевик с плеядой стареющих экшн-звёзд
Команда «неудержимых» (Сталлоне
, Стэтхэм
, Ли
, Кутюр
, Крюз
) получает от своего старого приятеля (Рурк
), развлекающегося на пенсии татуировками, наводку на очередную невыполнимую миссию. Некто в пиджаке (Уиллис
) предлагает круглую сумму за устранение диктатора выдуманной карликовой страны (Заяс
), продавшего душу дьяволу в обличии отставного цэрэушника Монро (Робертс
). Прибыв на место и раскурочив полстраны, ребята понимают, что дело попахивает подставой, но не отступают, потому как надо спасать попавшую в плен к негодяям дочку диктатора, истинную, в отличие от папы, патриотку. Жалко только, что один из «неудержимых», внушительных размеров швед (Лундгрен
), недавно изгнанный из команды за пристрастие к наркотикам и садизму, переметнулся на сторону врага. Но это так, не всерьез и ненадолго, просто типаж обязывает.
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«Неудержимые» Сильвестра Сталлоне
Появились «Неудержимые»
очень вовремя, в самый разгар ностальгии по девяностым. Сладкие воспоминания целевой аудитории кинотеатров о детстве, о его кумирах, о пиратских видеокассетах переводят этот фильм из категории «ну, это глупость» в «таких фильмов больше не делают». И действительно, лет пятнадцать герои не были так очаровательно косноязычны, злодеи не говорили, что им нужны деньги, «чтобы стать настоящими говнюками», а разбросанные боеголовки не взрывались так апельсиново. И давно не было таких смешных в своей простоте признаний в любви, как у Сталлоне
с храброй красавицей, и таких в своей простоте печальных монологов о жизни, как у Рурка
, вспоминающего битву с «проклятыми сербами».
«Неудержимые» сконструированы максимально бесхитростно, как любимый фильм подростка — старые добрые лица первую треть по-дружески подкалывают друг друга, финальную треть мочат все живое, посередине — делают и то, и другое одновременно. В результате кино распадается на десятки намертво запоминающихся сцен и мизансцен. Полутораметровый Джет Ли
дерется с двухметровым Лундгреном
. Сталлоне и Стэтхэм представляются в целях конспирации то орнитологами, то Будой и Пештом. Эрик Робертс
, истосковавшийся по своему единственному амплуа, с чувством рассказывает о своей мертвой душе. Самое главное, правда, происходит почти сразу — на пару минут живой скульптурой в кадр входит Шварценеггер
, советует Сталлоне побольше читать, тот в ответ прожигает его взглядом и презрительно бросает вслед: «Готовится стать президентом» — счастливая публика долго аплодирует.
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И все же что-то в «Неудержимых» неизбежно разочаровывает. Может быть, это ощущение, что уходящим на пенсию не дали договорить. А может, этот пресловутый ярлык категории В. Все это, конечно, заготовленные придирки, но о собравшихся вместе главных мужчинах детства, как и обо всех самых красивых женщинах сразу, приятнее все же мечтать, и с этим ничего не поделаешь.
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