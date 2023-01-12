«Неудержимые»: Привет из 90-х

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В ночь с 12 на 13 января, 00:55, СТС

По версии СМИ, у режиссёра диагностировали коронавирус

Новости кино

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм преодолел отметку в 3 млрд рублей всего за 9 дней проката, а на 10-й опередил «Холопа»