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«Неудержимые»: Привет из 90-х

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12 января 2023
Бесхитростный ностальгический боевик с плеядой стареющих экшн-звёзд

«Неудержимые»: Привет из 90-х

Команда «неудержимых» (Сталлоне, Стэтхэм, Ли, Кутюр, Крюз) получает от своего старого приятеля (Рурк), развлекающегося на пенсии татуировками, наводку на очередную невыполнимую миссию. Некто в пиджаке (Уиллис) предлагает круглую сумму за устранение диктатора выдуманной карликовой страны (Заяс), продавшего душу дьяволу в обличии отставного цэрэушника Монро (Робертс). Прибыв на место и раскурочив полстраны, ребята понимают, что дело попахивает подставой, но не отступают, потому как надо спасать попавшую в плен к негодяям дочку диктатора, истинную, в отличие от папы, патриотку. Жалко только, что один из «неудержимых», внушительных размеров швед (Лундгрен), недавно изгнанный из команды за пристрастие к наркотикам и садизму, переметнулся на сторону врага. Но это так, не всерьез и ненадолго, просто типаж обязывает.

Смотреть онлайн «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне
Появились «Неудержимые» очень вовремя, в самый разгар ностальгии по девяностым. Сладкие воспоминания целевой аудитории кинотеатров о детстве, о его кумирах, о пиратских видеокассетах переводят этот фильм из категории «ну, это глупость» в «таких фильмов больше не делают». И действительно, лет пятнадцать герои не были так очаровательно косноязычны, злодеи не говорили, что им нужны деньги, «чтобы стать настоящими говнюками», а разбросанные боеголовки не взрывались так апельсиново. И давно не было таких смешных в своей простоте признаний в любви, как у Сталлоне с храброй красавицей, и таких в своей простоте печальных монологов о жизни, как у Рурка, вспоминающего битву с «проклятыми сербами».

«Неудержимые»: Привет из 90-х

«Неудержимые» сконструированы максимально бесхитростно, как любимый фильм подростка — старые добрые лица первую треть по-дружески подкалывают друг друга, финальную треть мочат все живое, посередине — делают и то, и другое одновременно. В результате кино распадается на десятки намертво запоминающихся сцен и мизансцен. Полутораметровый Джет Ли дерется с двухметровым Лундгреном. Сталлоне и Стэтхэм представляются в целях конспирации то орнитологами, то Будой и Пештом. Эрик Робертс, истосковавшийся по своему единственному амплуа, с чувством рассказывает о своей мертвой душе. Самое главное, правда, происходит почти сразу — на пару минут живой скульптурой в кадр входит Шварценеггер, советует Сталлоне побольше читать, тот в ответ прожигает его взглядом и презрительно бросает вслед: «Готовится стать президентом» — счастливая публика долго аплодирует.

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И все же что-то в «Неудержимых» неизбежно разочаровывает. Может быть, это ощущение, что уходящим на пенсию не дали договорить. А может, этот пресловутый ярлык категории В. Все это, конечно, заготовленные придирки, но о собравшихся вместе главных мужчинах детства, как и обо всех самых красивых женщинах сразу, приятнее все же мечтать, и с этим ничего не поделаешь.


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обсуждение >>
№ 13
Соколова Т.В. (Саратов)   1.07.2011 - 23:14
Посмотрела с удовольствием. Не разочеровалась. Как частенько бывает с новыми широко разрекламированными фильмами. читать далее>>
№ 12
Асылбек (Уральск)   13.03.2011 - 00:08
Фильм проста бомба все хочется и хочется смотреть Сталлоне красавчик ничего не скажешь Фильм этого мира бои которые использует сейчас в боевом самбе и т д И некоторые дествие кторые поражают нас и Джейсон... читать далее>>
№ 11
KElena (Минск)   9.03.2011 - 17:01
Смотрела фильм с огромным удовольствием! Не знаю как оценить жанр "боевик" (не профессионал в этом жанре), но мне понравилось. Смеялась - от души, положительных впечатлений - масса. Да, Сталлоне... читать далее>>
№ 10
Дмитрий Костенко (Минск)   16.09.2010 - 10:41
Каждое мнение интеллигентного человека - интересное. По поводу "Неудержимых" - они для меня как и недавний "Поезд на Юму": и там и там мужики дают бой, кто-то - свой последний. Это... читать далее>>
№ 9
Gremm (Ростов н/Д)   15.09.2010 - 20:59
Забавно. Не обремененному интеллектом молодому человеку должно быть лет 40, что бы эти имена имели для него "магическое значение". У нынешней молодежи совсем другие кумиры. Да и по поводу обрюзглости... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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