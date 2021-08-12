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«Каратэ-пацан»: Бой с правилами

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12 августа 2021
Старые герои возвращаются! Но с новыми лицами

«Каратэ-пацан»: Бой с правилами

У каждого поколения свои герои. Когда-то это были Павка Корчагин и «Молодая гвардия». Потом пришло время Люка Скайуокера и Эллен Рипли. Ну а сейчас эталонами для молодежи можно назвать Хранителей, Пипца да Скотта Пилигрима. Но есть герои, почти не поддающиеся времени. Например, Терминатор, Рэмбо и Рокки, которые, похоже, всегда будут пользоваться популярностью, как три мушкетера или три богатыря и прочая сказочно-мифическая братия. То же самое касается и «Парня-каратиста», послужившего примером для подростков 80-х, а особенно, советских детей эпохи перестройки, увидевших в персонаже Ральфа Маккио очередного супергероя и защитника слабых.

«Каратэ-пацан»: смотреть фильм онлайн

Но каждое поколение требует обновления, даже среди любимых героев. Развились до полного абсурда истории с Терминатором и лейтенантом Рипли, появились новые версии старых сюжетов. Этой же участи не избежала и наивная картина Джона Дж. Эвилдсена про американского парнишку и его старичка-наставника. Маккио заменили на Смита-младшего, вместо Пата Мориты перед нами уставший Джеки Чан, а прекрасную в своей простоте Элизабет Шу сменила умная малышка-китаянка. Да и в целом весь сюжет переместился на родину кунгфу – в Китай, что само по себе смелый шаг.

«Каратэ-пацан»: Бой с правилами

Оригинал был прост и удобен в употреблении, как, впрочем, и большинство американских фильмов 80-х. Бесхитростный сюжет позволял незаметно провести два часа у экрана, что послужило поводом для трех продолжений. Новая версия, созданная Гарольдом Цвортом, не так воздушна, как картина 1984 года. В ней хватает надуманных поворотов сюжета. Например, сам переезд семьи Паркер из Штатов в Китайскую Народную Республику вызывает легкую оторопь, но приходится считаться с таким решением сценаристов — возвращения домой (по крайней мере, в первой части) не предвидится.

Перенос действия на родину единоборств, кстати, пошел фильму на пользу. Он приобрел местный колорит и определенную долю драматизма. Мало того, что Дре должен привыкнуть к новому месту, так еще ему придется учить абсолютно чуждый его менталитету язык и собственно саму культуру. Это нелегко, если учитывать, что у него в первый же день в Пекине появились недруги в лице местной шпаны, увлекающейся карате. Поколение, выросшее на «Парне-каратисте» 80-х, наверняка, будет сравнивать «Каратэ-пацана» с оригиналом. Но эту картину, думается, стоит воспринимать, как отдельное произведение.

«Каратэ-пацан»: Бой с правилами

Уилл Смит, как продюсер картины, сделал ставку на драматизм истории, чтобы его сыну было где разгуляться. Здесь вам и драматическая история мистера Хана, потерявшего семью. И переживания матери в исполнении Тараджи П. Хенсон, знакомой нам по «Загадочной истории Бенджамина Баттона». И высокие оценки Мей, которая боится не угодить отцу. У каждого своя мизансцена, свой личный внутренний монолог с самим собой. Даже у тех ребят, что преследуют Дре. Они также стараются услужить своему учителю. А сам Дре просто хочет перестать бояться новой жизни и всего того необычного, что ожидает его в будущем. В общем-то, эта история такая же бесхитростная и типичная для американцев, как и предыдущая версия. Лишь добавилось переживаний, что подчеркивается, к тому же, и музыкой Джеймса Хорнера – любителя драматизировать на ровном месте. Хотя саундтрек у фильма состоит не только из классических нот, нашлось место и Леди Гага, Gorillaz и Red Hot Chili Peppers.

Но, пожалуй, главная удача этого римейка – это дуэт Джейдена Смита и Джеки Чана. Джеки, вообще, в этой картине не похож на себя. Возможно, эта роль реабилитирует его после ряда малоудачных работ, потому как здесь перед нами старый и уставший человек, настоящий наставник, не требующий ничего взамен, кроме высоких достижений ученика. Конечно же, актеру не хватает спокойствия и мудрости Пата Мориты, но с предложенными обстоятельствами он справился на славу. Что же касается восходящей звездочки Джейдена Смита, то в нем все больше просматривается отцовская энергетика. Еще чуть-чуть, и перед нами вырастет хороший актер. А пока что он владеет зрителем при помощи своего обаяния и пластики, что занимают далеко не последнее место в актерском арсенале.

«Каратэ-пацан» — идеальный вариант для проката в конце лета. Впереди учеба, и детям нужна энергетическая подпитка для того, чтобы чувствовать себя на высоте. А кто, как не парень-каратист, победивший на чемпионате всех своих недругов, способен убедить детей, что они могут все?


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№ 1
халявщица (курск)   13.09.2010 - 21:05
[фильм супер читать далее>>
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«Каратэ-пацан»: Бой с правилами фотографии
«Каратэ-пацан»: Бой с правилами фотографии
«Каратэ-пацан»: Бой с правилами фотографии
«Каратэ-пацан»: Бой с правилами фотографии
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