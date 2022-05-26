«Скотт Пилигрим против всех»: Было, но прошло

Режиссер «Зомби по имени Шон» пытается полюбить хипстеров
22-летний канадец Скотт Пилигрим (Сера
), человек с фамилией, внешностью и ментальностью вечного тинэйджера, переживает разрыв с бывшей девушкой-стервой и с горя крутит роман с симпатичной, но чересчур болтливой школьницей-азиаткой (Вонг
). Бесконечные томления под Guitar Hero прекращаются с появлением в жизни Скотта Рамоны Фрауэрс (Уинстед
). Рамона из Америки, она красит волосы во все цвета радуги и на вопросы о своем прошлом отвечает что-то типа «Что было, то прошло». Что было, впрочем, приходит – в лице семерых ошибок молодости Рамоны, объединившихся в «Лигу злых бывших». Среди них накачанный вегетарианец с парадоксальным чувством юмора, лесбиянка-феминистка, противный продюсер (Шварцман
), скейтер, метящий в кинозвезды (Эванс
). Если Скотт их не убьет, они убьют Скотта. Если Скотт их убьет, они рассыпятся горсткой компьютерных монет.
«Скотт Пилигрим» запомнится тем, что окончательно довел до абсурда затянувшийся процесс деконструкции супергероя – если в следующей экранизации комикса главный герой окажется геем в инвалидной коляске, это уже вряд ли кого-то удивит. Даже в фильме «Пипец
», невольно здесь напрашивающемся на сравнение, подросток надевал самодельный костюм из благородных побуждений. Единственная же причина подвигов субтильного, трусоватого и глуповатого Пилигрима – уложить в постель симпатичную девочку с приданым. Высокие же чувства обозначаются периодически повисающими в воздухе розовыми сердечками.
Плавающие сердечки, рассыпающиеся в монеты злодеи, надписи вроде «ба-бам», сопровождающие удачные апперкоты, за которые в свою очередь зарабатываются очки – все это заполняет фильм до последнего кадра. С одной стороны, так старательно-радикально пленку давно не раскрашивали. С другой, это позволяет прикрыть огрехи сценария, в котором очень смешные шутки чередуются с нелепо затянутыми. Но с третьей, видно, насколько на самом деле форма комикса претит режиссеру Райту
. Измерители мочи и баллы за прыжки – о’кей, но главный герой – не тот, за кого можно болеть, его девушка (под копирку списанная с Кейт Уинслет
из «Вечного сияния чистого разума
») – не такая обаятельная и привлекательная, смешные злодеи – не особо смешные. Райт все-таки человек сатирического склада ума. В «Типа крутых легавых
» люди убивали за чистые улицы и звание лучшей деревни, в «Зомби по имени Шон
» боролись с восставшими мертвецами за естественное право быть зомби. Самые удачные моменты «Скотта Пилигрима» как раз связаны с этим райтовским умением красиво поставить человеку ноль. Когда он в банальный разговор на кухне вставляет ситкомовский закадровый смех или когда представляет героев как странички на фэйсбуке, ему веришь. Но когда эти странички начинают друг в друга влюбляться, очень не хватает больших розовых смайликов над их головами.
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