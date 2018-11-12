«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

Пираньи атакуют! И виноват в этом Александр Ажа
Стайка кровожадных рыбешек вырвалась на экраны более тридцати лет назад, когда Джо Данте
, вдохновленный успехом «Челюстей»
, решил попугать доверчивых зрителей «Пираньями»
. Но Данте
не был бы самим собой, если бы не посмеялся над страхами, порожденными фильмами ужасов новой формации. Начиная с глупого поведения всех персонажей на заброшенном военном полигоне и заканчивая финальным аккордом, режиссер спародировал многие популярные тенденции своего времени, а в качестве наживки пригласил актеров, чьи имена говорят сами за себя. Кевин Маккарти
вновь кричал почти слово в слово свою легендарную фразу «They're here already! You're next! You're next, You're next...!»
. Пол Бартел
решил сам взглянуть на «части тела»
. Кинан Уинн
- живое воплощение студии Уолта Диснея
- и здесь умудряется разговаривать с собакой. Ну, а Барбара Стил
пришла сюда из нестрашных, но чувственных хорроров 60-х.
Семидесятые, кстати говоря, были богаты на тематику взбунтовавшейся природы. Один только Уильям Гирдлер
снял «Гризли»
и «День животных»
, хоть и прожил совсем недолго. Что уж говорить про команду Роджера Кормана
, штамповавшую эти фильмы словно на печатном станке... «Ночь зайца»
, «Щупальца»
, «Аллигатор»
и прочий треш так и рвались на экран, пока на него вновь не вырвались пираньи – на сей раз под руководством Джеймса Кэмерона
.
Возможно, дебют будущего создателя «Аватара»
и «Терминатора»
удался бы, если бы ему дали по-настоящему развернуться. Но продюсер сиквела Овидио Г. Ассонитис
не был удовлетворен его работой и сам смонтировал фильм. В результате получилась невнятная картина про летающих рыб, в которых все равно проглядываются будущие пристрастия Кэмерона
: океан, максимум действия и обилие персонажей.
Казалось бы, история с пираньями завершилась крайне неблагополучно, но в 1995 году Роджер Корман
вернул ее, пусть и в качестве телепроекта. Правда, от самоиронии Данте
и драйва Кэмерона
остались только рожки да ножки. Тем более что и актеров, которые бы цепляли глаз, в этом ремейке явно не хватало…
Без этого объемистого предисловия трудно обойтись, когда речь идет о пираньях. Да и реальность с вымыслом в данном случае все-таки мало стыкуются, потому как еще ни один человек не скончался в схватке с этими кровожадными созданиями. Странно также, что Джо Данте
, породивший «Гремлинов»
, упустил в свое время такую особенность Serrasasalmidae, как пугливость. Ведь достаточно резкого движения, чтобы одна такая рыбешка завалилась на бок, впав в шок. Чем не Магвай
? Но это в реальности. В мире кинематографа же нас ожидает буйство фантазии, действия и юмора в новом римейке, созданном Александром Ажа
.
Сюжет «Пираний 3D»
почти такой же дикий, как в лентах производства студии «Asylum» наподобие «Мега пираньи»
или «Двух миллионов лет спустя»
. Правда, в отличие от создателей данных «шедевров», Ажа
подошел к материалу с изрядной долей самоиронии.
И, тем не менее, наверняка, «Пираньи 3D»
будут сравнивать с лучшими образчиками треша от студии «Трома» (например, с «Атакой куриных зомби»
) или с поздним работами Брайана Юзны
(один из самых смешных эпизодов напоминает финал третьего «Реаниматора»
). А все потому, что Ажа
не только смеется над жанром, но и использует самые скандальные его элементы. Мало того, что в картине превалирует «мясо», так еще в избытке обнаженка, словно перед нами итальянский хоррор.
Но вернемся к сюжету, потому как уже в нем заключена большая доля очарования.
Картина начинается с появления выжившего в схватке с огромной акулой Мэтта Хупера
. Он хоть и выжил, но только лишь для того, чтобы быть съеденным несметным количеством древнего вида пираний, вырвавшихся на свободу из подводной пещеры, разрушенной во время землетрясения. Как они выжили в тесном помещении на протяжении многих тысячелетий, объясняется просто: рыбы страдают повальным каннибализмом.
На берегу в это время, как обычно, намечается великий праздник – Праздник Начала Лета. А это означает одно – уйма жертв, оторванные конечности и море крови. И не спасут никакие конкурсы «мокрых маек», съемки порно и отчаянные защитники правопорядка. Рыбешки явно проголодались и готовы сожрать даже Келли Брук
, что, конечно же, печально, но зато красиво.
На борьбу с полчищем голодных тварей кидаются местный шериф Джулия Форестер
с помощниками - мистером Гудманом
и Новаком Радзиньским
. Но помимо спасения жителей городка у Джулии
к тому же есть и свои заботы, связанные с ее детьми. Младшие из них оказались на небольшом озерном островке, а старший – Джейк
– и вовсе увлекся съемкой онлайн-порно, так как вызвался сопровождать по озеру съемочную команду.
Кто же из них останется в живых, я думаю, нетрудно догадаться, но без сюрпризов вы точно не останетесь – Ажа
этого просто не позволит.
Итак, сюжетец вы себе представили. Он крайне зубодробительный и смешной даже в пересказе, не говоря уже о том, как это все воплощено на экране. Здесь вам и необычайно красивые пейзажи озера Виктория, и прекрасные подводные съемки (особенно в сценах, где участвует команда Деррика Джонса
), и пираньи во всей красе (внешне напоминающие культовых «Зубастиков»
), и кровавая баня на берегу (перед ней меркнут все предыдущие версии «Пираний»
). Как расправляются рыбешки с жертвами, это вообще отдельная тема для разговора. Особенно запоминаются эпизоды с Джерри О’Коннеллом
(«Мокрые майки! Мокрые майки!»
) и девушкой на парашюте, катавшейся на водных лыжах.
Конечно, к фильму не стоит относиться всерьез. В нем зашкаливает юмор, скатываясь порой в буффонаду и ниже пояса. Нашлось и немало цитат, без которых, впрочем, не мог обойтись римейк фильма Джо Данте
. Это касается не только появления Ричарда Дрейфуса
. Одну из главных ролей сыграл легендарный Док
– Кристофер Ллойд
. Он, как обычно, увлечен идеей и не думает о ее последствиях. Кстати, помимо трилогии «Назад в будущее»
, актер создал и жутких персонажей («Семейка Аддамс»
, «Автострада»
). Вместе с ним играла в свое время и Элизабет Шу
– подружку Марти Макфлая
. Впрочем, она также неоднократно участвовала в жанре хоррор («Линк»
). Винг Рэймс
вынырнул к пираньям из римейка «Рассвета мертвецов»
. Джерри О’Коннелл
стал жертвой во втором «Крике»
. Дина Мейер
воевала с огромными жуками
, а затем увлеклась «Пилой»
. Илай Рот
– тот парень, что создал «Хостел»
и мочил
фрицев бейсбольной битой. А Стивен Маккуин
и вовсе является связующим звеном с кинематографом 50-х, где его дед
начинал в культовой «Капле»
. В общем, что не имя, то говорящий образ.
Несмотря на все выше перечисленное, «Пираньи 3D»
нельзя назвать полноправным римейком. Скорее, это перифраз и признание в любви к кино 70-80-х, когда были отброшены все приличия, на экраны повылезали маньяки, монстры разных мастей и обнаженные тела, а каждый метр пленки был залит бутафорской кровью. Вместе с тем Александр Ажа
по-своему обыграл все жанровые шаблоны и сюжетные линии оригинала. Мы увидели переработанные по-новому сцены, насладились небывалым драйвом и женскими прелестями, посмеялись над выходками режиссера и, кажется, остались довольны увиденным. И неважно, что одна из рыб выблевала нам в лицо детородный орган, а одну из красоток просто-напросто распилило надвое. Все равно все искупается безудержной фантазией и самими пираньями, которых в кои-то веки показали во всей красе.
Теперь остается дождаться сиквела, чтобы вновь убедиться в том, что 3D создано не для «Аватара»
, а для треша и красивых форм фотомоделей. Пока же Ажа
думает присоединяться ему к команде во второй раз или нет, всем срочно бежать в кинотеатры и наслаждаться бессмысленным, но безумно красивым зрелищем.
«Пираньи 3D»
в прокате с 26 августа
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