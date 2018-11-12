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«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

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12 ноября 2018
Пираньи атакуют! И виноват в этом Александр Ажа

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

Стайка кровожадных рыбешек вырвалась на экраны более тридцати лет назад, когда Джо Данте, вдохновленный успехом «Челюстей», решил попугать доверчивых зрителей «Пираньями». Но Данте не был бы самим собой, если бы не посмеялся над страхами, порожденными фильмами ужасов новой формации. Начиная с глупого поведения всех персонажей на заброшенном военном полигоне и заканчивая финальным аккордом, режиссер спародировал многие популярные тенденции своего времени, а в качестве наживки пригласил актеров, чьи имена говорят сами за себя. Кевин Маккарти вновь кричал почти слово в слово свою легендарную фразу «They're here already! You're next! You're next, You're next...!». Пол Бартел решил сам взглянуть на «части тела». Кинан Уинн - живое воплощение студии Уолта Диснея - и здесь умудряется разговаривать с собакой. Ну, а Барбара Стил пришла сюда из нестрашных, но чувственных хорроров 60-х.

Семидесятые, кстати говоря, были богаты на тематику взбунтовавшейся природы. Один только Уильям Гирдлер снял «Гризли» и «День животных», хоть и прожил совсем недолго. Что уж говорить про команду Роджера Кормана, штамповавшую эти фильмы словно на печатном станке... «Ночь зайца», «Щупальца», «Аллигатор» и прочий треш так и рвались на экран, пока на него вновь не вырвались пираньи – на сей раз под руководством Джеймса Кэмерона.

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

Возможно, дебют будущего создателя «Аватара» и «Терминатора» удался бы, если бы ему дали по-настоящему развернуться. Но продюсер сиквела Овидио Г. Ассонитис не был удовлетворен его работой и сам смонтировал фильм. В результате получилась невнятная картина про летающих рыб, в которых все равно проглядываются будущие пристрастия Кэмерона: океан, максимум действия и обилие персонажей.

Казалось бы, история с пираньями завершилась крайне неблагополучно, но в 1995 году Роджер Корман вернул ее, пусть и в качестве телепроекта. Правда, от самоиронии Данте и драйва Кэмерона остались только рожки да ножки. Тем более что и актеров, которые бы цепляли глаз, в этом ремейке явно не хватало…

Без этого объемистого предисловия трудно обойтись, когда речь идет о пираньях. Да и реальность с вымыслом в данном случае все-таки мало стыкуются, потому как еще ни один человек не скончался в схватке с этими кровожадными созданиями. Странно также, что Джо Данте, породивший «Гремлинов», упустил в свое время такую особенность Serrasasalmidae, как пугливость. Ведь достаточно резкого движения, чтобы одна такая рыбешка завалилась на бок, впав в шок. Чем не Магвай? Но это в реальности. В мире кинематографа же нас ожидает буйство фантазии, действия и юмора в новом римейке, созданном Александром Ажа.

Сюжет «Пираний 3D» почти такой же дикий, как в лентах производства студии «Asylum» наподобие «Мега пираньи» или «Двух миллионов лет спустя». Правда, в отличие от создателей данных «шедевров», Ажа подошел к материалу с изрядной долей самоиронии.

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

И, тем не менее, наверняка, «Пираньи 3D» будут сравнивать с лучшими образчиками треша от студии «Трома» (например, с «Атакой куриных зомби») или с поздним работами Брайана Юзны (один из самых смешных эпизодов напоминает финал третьего «Реаниматора»). А все потому, что Ажа не только смеется над жанром, но и использует самые скандальные его элементы. Мало того, что в картине превалирует «мясо», так еще в избытке обнаженка, словно перед нами итальянский хоррор.

Но вернемся к сюжету, потому как уже в нем заключена большая доля очарования.

Картина начинается с появления выжившего в схватке с огромной акулой Мэтта Хупера. Он хоть и выжил, но только лишь для того, чтобы быть съеденным несметным количеством древнего вида пираний, вырвавшихся на свободу из подводной пещеры, разрушенной во время землетрясения. Как они выжили в тесном помещении на протяжении многих тысячелетий, объясняется просто: рыбы страдают повальным каннибализмом.

На берегу в это время, как обычно, намечается великий праздник – Праздник Начала Лета. А это означает одно – уйма жертв, оторванные конечности и море крови. И не спасут никакие конкурсы «мокрых маек», съемки порно и отчаянные защитники правопорядка. Рыбешки явно проголодались и готовы сожрать даже Келли Брук, что, конечно же, печально, но зато красиво.

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

На борьбу с полчищем голодных тварей кидаются местный шериф Джулия Форестер с помощниками - мистером Гудманом и Новаком Радзиньским. Но помимо спасения жителей городка у Джулии к тому же есть и свои заботы, связанные с ее детьми. Младшие из них оказались на небольшом озерном островке, а старший – Джейк – и вовсе увлекся съемкой онлайн-порно, так как вызвался сопровождать по озеру съемочную команду.

Кто же из них останется в живых, я думаю, нетрудно догадаться, но без сюрпризов вы точно не останетесь – Ажа этого просто не позволит.

Итак, сюжетец вы себе представили. Он крайне зубодробительный и смешной даже в пересказе, не говоря уже о том, как это все воплощено на экране. Здесь вам и необычайно красивые пейзажи озера Виктория, и прекрасные подводные съемки (особенно в сценах, где участвует команда Деррика Джонса), и пираньи во всей красе (внешне напоминающие культовых «Зубастиков»), и кровавая баня на берегу (перед ней меркнут все предыдущие версии «Пираний»). Как расправляются рыбешки с жертвами, это вообще отдельная тема для разговора. Особенно запоминаются эпизоды с Джерри О’Коннеллом («Мокрые майки! Мокрые майки!») и девушкой на парашюте, катавшейся на водных лыжах.

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

Конечно, к фильму не стоит относиться всерьез. В нем зашкаливает юмор, скатываясь порой в буффонаду и ниже пояса. Нашлось и немало цитат, без которых, впрочем, не мог обойтись римейк фильма Джо Данте. Это касается не только появления Ричарда Дрейфуса. Одну из главных ролей сыграл легендарный ДокКристофер Ллойд. Он, как обычно, увлечен идеей и не думает о ее последствиях. Кстати, помимо трилогии «Назад в будущее», актер создал и жутких персонажей («Семейка Аддамс», «Автострада»). Вместе с ним играла в свое время и Элизабет Шу – подружку Марти Макфлая. Впрочем, она также неоднократно участвовала в жанре хоррор («Линк»). Винг Рэймс вынырнул к пираньям из римейка «Рассвета мертвецов». Джерри О’Коннелл стал жертвой во втором «Крике». Дина Мейер воевала с огромными жуками, а затем увлеклась «Пилой». Илай Рот – тот парень, что создал «Хостел» и мочил фрицев бейсбольной битой. А Стивен Маккуин и вовсе является связующим звеном с кинематографом 50-х, где его дед начинал в культовой «Капле». В общем, что не имя, то говорящий образ.

«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты

Несмотря на все выше перечисленное, «Пираньи 3D» нельзя назвать полноправным римейком. Скорее, это перифраз и признание в любви к кино 70-80-х, когда были отброшены все приличия, на экраны повылезали маньяки, монстры разных мастей и обнаженные тела, а каждый метр пленки был залит бутафорской кровью. Вместе с тем Александр Ажа по-своему обыграл все жанровые шаблоны и сюжетные линии оригинала. Мы увидели переработанные по-новому сцены, насладились небывалым драйвом и женскими прелестями, посмеялись над выходками режиссера и, кажется, остались довольны увиденным. И неважно, что одна из рыб выблевала нам в лицо детородный орган, а одну из красоток просто-напросто распилило надвое. Все равно все искупается безудержной фантазией и самими пираньями, которых в кои-то веки показали во всей красе.

Теперь остается дождаться сиквела, чтобы вновь убедиться в том, что 3D создано не для «Аватара», а для треша и красивых форм фотомоделей. Пока же Ажа думает присоединяться ему к команде во второй раз или нет, всем срочно бежать в кинотеатры и наслаждаться бессмысленным, но безумно красивым зрелищем.

«Пираньи 3D» в прокате с 26 августа


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Рецензия: «Пираньи 3DD»
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«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты фотографии
«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты фотографии
«Пираньи 3D»: Рыба моей мечты фотографии
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обсуждение >>
№ 11
Saint (Almaty)   12.03.2011 - 16:23
2 Milleniya Вам-же сказали что это пародия на фильмы. А я вот только не поймё в каком месте там 3D или это тоже пародия читать далее>>
№ 10
Milleniya (Москва)   9.09.2010 - 17:10
Фильм... эмм... как бы это мягко сказать.. Полная бредятина... ни сюжета, ни игры актеров... даже спецэффекты не дотягивают... до дешевого ужастика годов так 80-х... Прежде чем ставить фильм, хоть бы... читать далее>>
№ 9
Ле Саш (Новосибирск)   7.09.2010 - 15:40
Ожидал другого! Не думал что будет так кроваво! Но было просто жуть, смотрел в 1 час ночи, думал честно комедия и не много крови, а оказалось...но я не разочарован! Фильм хороший! читать далее>>
№ 8
OleoTorro (Калуга)   3.09.2010 - 18:55
Спасибо, очень адекватная рецензия. Фильм действительно достойный, и не в сюжете тут дело, а в том именно, как сделано. Больше всего радует, что ужастик не серьезный, а реально прямо настоящий трэш, каких... читать далее>>
№ 7
Валерий Евгеньевич (Москва)   2.09.2010 - 17:55
Совершенно согласен с рецензией - какими бы ни были кинематографические достоинства данного фильма, стоит бежать и смотреть. Настолько удачные ужасы бывают крайне редко, да так, чтобы все сходилось - и... читать далее>>
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