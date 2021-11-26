«Край»: Жми на стоп-кран

Фильм про паровозы и русский характер
В послевоенные годы в таежном поселке «Край» живут и работают на лесоповале ссыльные немцы, русские, оказавшиеся в конце войны на территории Германии, а также проштрафившиеся военные, преимущественно контуженные. Вновь прибывший сюда припадочный машинист Игнат (Машков
) сразу же начинает конфликтовать со старожилами, отбирает у местного парня Степана (Крикунов
) сначала работу, а затем и бабу (Пересильд
) и определенно пытается доказать, что он сильнее прочих. Сгорая от желания совершить какой-нибудь подвиг, Игнат идет в тайгу, где находит забытый немецкий паровоз, а также немку Эльзу (Штрехель
), которая прожила в этом паровозе четыре года и ничего не знает о войне с фашистами.
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«Край» Алексея Учителя
Наравне с людьми, героями фильма впервые в российском кино являются паровозы, пожалуй, за ними даже интереснее наблюдать, чем за живыми персонажами. Паровозы ведут себя весьма эмоционально, шипят, пыхтят, упрямятся, и даже зримо делятся на добрых и злых (по цвету дыма из трубы). Ради паровозов, собственно, и затевалась вся картина, снятая преимущественно на деньги РЖД. Ключевые сцены — гонки на паровозах, как и все русское — бессмысленные и беспощадные.
В этом году российский оскаровский комитет выдвинул «Край»
на соискание премии американской киноакадемии. Подобное выдвижение, безусловно, добавляет фильму статусности в среде отечественного кино (фильм Учителя
в этом году конкурировал не с кем-нибудь, а с Великим фильмом о Великой войне
), и служит лучшей рекламой картине, которая на этой неделе выходит в прокат.
Очевидно, что «Край»
является одним из интереснейших российских проектов, и по праву претендует на звание лучшей отечественной картины этого года. Но он никак не может быть назван событием мирового масштаба и уж тем более считаться лучшим неамериканским фильмом 2010-ого. В нем нет ни абсолютной сюжетной логики, ни глубины, а только блеск нашего самосознания, наш местечковый задор, самодовольство от того, что мы, несмотря на контузию в пол головы, продолжаем считать себя лучшими. Стоит ли выискивать в фильме политический контекст, имеют ли право на существование идеи о схожести героя Машкова
с российским премьером Путиным, можно ли считать Игната абсолютно положительным героем, — предоставим право решать зрителям (у критиков на этот счет мнения расходятся). Картина получилась любопытная, достойная внимания и обсуждения; при всех недостатках и несвязности повествования, в ней много энергии, задора, а также неоднозначных мыслей о нашей русской ментальности.
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