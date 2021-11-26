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«Край»: Жми на стоп-кран

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26 ноября 2021
Фильм про паровозы и русский характер

«Край»: Жми на стоп-кран

В послевоенные годы в таежном поселке «Край» живут и работают на лесоповале ссыльные немцы, русские, оказавшиеся в конце войны на территории Германии, а также проштрафившиеся военные, преимущественно контуженные. Вновь прибывший сюда припадочный машинист Игнат (Машков) сразу же начинает конфликтовать со старожилами, отбирает у местного парня Степана (Крикунов) сначала работу, а затем и бабу (Пересильд) и определенно пытается доказать, что он сильнее прочих. Сгорая от желания совершить какой-нибудь подвиг, Игнат идет в тайгу, где находит забытый немецкий паровоз, а также немку Эльзу (Штрехель), которая прожила в этом паровозе четыре года и ничего не знает о войне с фашистами.

Смотреть онлайн «Край» Алексея Учителя

Наравне с людьми, героями фильма впервые в российском кино являются паровозы, пожалуй, за ними даже интереснее наблюдать, чем за живыми персонажами. Паровозы ведут себя весьма эмоционально, шипят, пыхтят, упрямятся, и даже зримо делятся на добрых и злых (по цвету дыма из трубы). Ради паровозов, собственно, и затевалась вся картина, снятая преимущественно на деньги РЖД. Ключевые сцены — гонки на паровозах, как и все русское — бессмысленные и беспощадные.

«Край»: Жми на стоп-кран

В этом году российский оскаровский комитет выдвинул «Край» на соискание премии американской киноакадемии. Подобное выдвижение, безусловно, добавляет фильму статусности в среде отечественного кино (фильм Учителя в этом году конкурировал не с кем-нибудь, а с Великим фильмом о Великой войне), и служит лучшей рекламой картине, которая на этой неделе выходит в прокат.

Очевидно, что «Край» является одним из интереснейших российских проектов, и по праву претендует на звание лучшей отечественной картины этого года. Но он никак не может быть назван событием мирового масштаба и уж тем более считаться лучшим неамериканским фильмом 2010-ого. В нем нет ни абсолютной сюжетной логики, ни глубины, а только блеск нашего самосознания, наш местечковый задор, самодовольство от того, что мы, несмотря на контузию в пол головы, продолжаем считать себя лучшими. Стоит ли выискивать в фильме политический контекст, имеют ли право на существование идеи о схожести героя Машкова с российским премьером Путиным, можно ли считать Игната абсолютно положительным героем, — предоставим право решать зрителям (у критиков на этот счет мнения расходятся). Картина получилась любопытная, достойная внимания и обсуждения; при всех недостатках и несвязности повествования, в ней много энергии, задора, а также неоднозначных мыслей о нашей русской ментальности.


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обсуждение >>
№ 17
olegesiy (Москва)   30.03.2011 - 19:23
№1 Фильм «Край» А.Учителя, вне всякого сомнения, это событие. Понятно, что при обсуждении данного высокохудожественного произведения, речь не может идти о достоверности событий. Художник так себе представляет... читать далее>>
№ 16
Дмитриева Марина (Санкт-Петербург)   24.02.2011 - 16:14
Да, действительно, есть в фильме некоторые неправдоподобности, и откровенный лубок. Но, тем не менее, картина интересна, динамична, с чувством юмора. Это фильм - сказка, сказка о сильном, страстном,... читать далее>>
№ 15
Артистка (Калининград)   16.10.2010 - 21:19
Шла на этот фильм с готовностью смотреть патриотическое кино про Великую отечественную войну, тем более с таким актерским составом. Оказалось самое отвратительное кино, которое я смотрела за последнее... читать далее>>
№ 14
маринка (волгоград)   11.10.2010 - 23:41
Не смогла пройти мимо комментария.... "Tatata: А почему бы и нет? Это же конец ВОЙНЫ, люди озлоблены! А начальник-фронтовик 2 раза кантуженный, потерявший дочь, да его просто трясет от злости... читать далее>>
№ 13
Olga23274 (Spb)   10.10.2010 - 23:07
У меня предки из Сибири. так вот по их рассказам могу сказать - в тайге - если ты в течении двух месяцев выжил -это чудо и то если на охотничий домик набрел, где хлеб, соль и спички оставляли! а 4... читать далее>>
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