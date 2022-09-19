«Ешь, молись, люби»: Хлеба и зрелищ

Экранизация женского бестcеллера с Джулией Робертc в главной роли
Журналистка из Нью-Йорка Лиз Гилберт (Джулия Робертc
) в один прекрасный вечер приходит к мысли, что ее брак неудачен, жизнь пуста, а мечты так же далеки, как и двадцать лет назад. Она сначала уходит от мужа (Билли Крадап
) к молодому актеру (Джеймс Франко
), потом поняв, что актер, пускай и прекрасный человек, но все же они не созданы друг для друга, решается на смелый шаг — годовое путешествие по миру. В ее планы входит Италия, Индия и Бали, где она, соответственно, будет есть, молиться и любить.
Наивно предполагать, что фильм с таким названием способен заинтересовать мужскую часть аудитории, и судить о нем можно разве что женскими категориями. К счастью, таковых немного и главное преимущество этого фильма в том, что он, в отличие от «Секса в большом городе
», касается почти всех женщин. Депрессии, неуверенность в правильности решений, ранний брак (пускай и с бывшим доктором Манхэттеном
) и все, что из этого вытекает, толкает и без того не самую раскрученную нью-йоркскую журналистку на социальное самоубийство. Обычная городская барышня, вне зависимости от занятости или статуса, готова без раздражений и с большой симпатией (Джулия Робертс давно у всех женщин под сорок сидит где-то в подкорке) следить за приключениями в целом успешной, но одновременно такой простой и хорошей дамы. Пускай эта дама Джулия Робертс, а ее любовник Джеймс Франко — более человечного сюжета все равно придумать сложно. Не самая красивая голливудская актриса отправляется в Италию есть, там знакомится с не самой красивой шведкой, они обсуждают жизнь, делают правильные выводы и одна из них отправляется молиться на край света, а вторая остается со своим новым другом, который не требует обеда, а футбол смотрит в шумном и веселом баре со своими симпатичными друзьями-итальянцами.
Что касается молитв, то они понятны, обращения к Богу не отягощены высокими и непонятными терзаниями души, а сводятся к формуле «я была не права, прости, а теперь я хочу быть счастливой». И счастье, конечно, не заставляет себя ждать. Появляется Хавьер Бардем
, уже известный зрителю как герой-любовник, ну и понеслось. Все настолько предсказуемо, что в конце нас не мучают ссорами возлюбленных или догонялками за самолетом, кораблем, чем угодно — а просто сводят два любящих сердца. Что будет дальше — естественно в следущей книге, но это уже другая история. Как-никак, «Ешь, молись, люби
» — это о душевном покое и счастье, а любовь всего лишь его составляющее.
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«Ешь, молись, люби» Райана Мёрфи
Два часа кинотерапии на выходе дает женщине если не надежду на Хавьера Бардема, то хотя бы сладкие мечтания о загадочных буддистских монастырях, пейзажах Бали и замечательных итальянцах. Что-то вроде «National geographic» для женщин. Ну а любящих мужей обрекает на два часа ерзаний в кинотеатре.
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