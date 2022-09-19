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«Ешь, молись, люби»: Хлеба и зрелищ

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19 сентября 2022

Экранизация женского бестcеллера с Джулией Робертc в главной роли

«Ешь, молись, люби»: Хлеба и зрелищ

Журналистка из Нью-Йорка Лиз Гилберт (Джулия Робертc) в один прекрасный вечер приходит к мысли, что ее брак неудачен, жизнь пуста, а мечты так же далеки, как и двадцать лет назад. Она сначала уходит от мужа (Билли Крадап) к молодому актеру (Джеймс Франко), потом поняв, что актер, пускай и прекрасный человек, но все же они не созданы друг для друга, решается на смелый шаг — годовое путешествие по миру. В ее планы входит Италия, Индия и Бали, где она, соответственно, будет есть, молиться и любить.

Наивно предполагать, что фильм с таким названием способен заинтересовать мужскую часть аудитории, и судить о нем можно разве что женскими категориями. К счастью, таковых немного и главное преимущество этого фильма в том, что он, в отличие от «Секса в большом городе», касается почти всех женщин. Депрессии, неуверенность в правильности решений, ранний брак (пускай и с бывшим доктором Манхэттеном) и все, что из этого вытекает, толкает и без того не самую раскрученную нью-йоркскую журналистку на социальное самоубийство. Обычная городская барышня, вне зависимости от занятости или статуса, готова без раздражений и с большой симпатией (Джулия Робертс давно у всех женщин под сорок сидит где-то в подкорке) следить за приключениями в целом успешной, но одновременно такой простой и хорошей дамы. Пускай эта дама Джулия Робертс, а ее любовник Джеймс Франко — более человечного сюжета все равно придумать сложно. Не самая красивая голливудская актриса отправляется в Италию есть, там знакомится с не самой красивой шведкой, они обсуждают жизнь, делают правильные выводы и одна из них отправляется молиться на край света, а вторая остается со своим новым другом, который не требует обеда, а футбол смотрит в шумном и веселом баре со своими симпатичными друзьями-итальянцами.

«Ешь, молись, люби»: Хлеба и зрелищ

Что касается молитв, то они понятны, обращения к Богу не отягощены высокими и непонятными терзаниями души, а сводятся к формуле «я была не права, прости, а теперь я хочу быть счастливой». И счастье, конечно, не заставляет себя ждать. Появляется Хавьер Бардем, уже известный зрителю как герой-любовник, ну и понеслось. Все настолько предсказуемо, что в конце нас не мучают ссорами возлюбленных или догонялками за самолетом, кораблем, чем угодно — а просто сводят два любящих сердца. Что будет дальше — естественно в следущей книге, но это уже другая история. Как-никак, «Ешь, молись, люби» — это о душевном покое и счастье, а любовь всего лишь его составляющее.

Смотреть онлайн «Ешь, молись, люби» Райана Мёрфи
Два часа кинотерапии на выходе дает женщине если не надежду на Хавьера Бардема, то хотя бы сладкие мечтания о загадочных буддистских монастырях, пейзажах Бали и замечательных итальянцах. Что-то вроде «National geographic» для женщин. Ну а любящих мужей обрекает на два часа ерзаний в кинотеатре.


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обсуждение >>
№ 15
Саша Самарский (Самара)   17.02.2020 - 11:42
Посмотрел фильм, только из-за того что недавно был в Италии, Откуда столько восторгов? Актриса конкретно не красивая, раскрученная до небес. Ест просто ужасно, засасывает макароны своим некрасивым кривым... читать далее>>
№ 14
Gelena (Волжский)   5.03.2011 - 10:57
Замечательный фильм, 10 баллов. Этот фильм нравится тем, кому он близок. Героиня чувствует и переживает то же, что и я. Я уверена, молодые девушки и женщины, посмотрев вновь этот фильм спустя несколько... читать далее>>
№ 13
То (ЦФН)   27.12.2010 - 10:27
Отличный фильм! С удовольствием посмотрел, и хочу посмотреть еще раз. Есть там некоторые интересные моменты, над которыми пришлось подумать и сравнить свои поступки с поступками героев. Не судите фильм... читать далее>>
№ 12
Татьяна Владимировна (Минск)   29.11.2010 - 23:47
Посмотрела. Мне тоже фильм не понравился. Передана только общая идея книги. Трепета и глубины нет. Думаю, сама Элизабет Гилберт расстроилась ,увидев такую экранизацию. Описание героев в книге совершенно... читать далее>>
№ 11
Аннушка (Тирасполь)   29.11.2010 - 14:02
Удивительно бестолковый, поверхностный и непоследовательный в своих выводах фильм!Претензии на глубокую духовность.........................Возможно изначально "глубокий смысл и духовность"... читать далее>>
Всего сообщений: 15
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