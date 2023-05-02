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«Тёмный мир»: Идёт вoйна добра со злом

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2 мая 2023

Режиссёр «Боя с тенью-2» осваивает 3D-формат

«Тёмный мир»: Идёт вoйна добра со злом

Группа студентов филфака МГУ вместе с сердобольным преподавателем (Носик) отправляется в фольклорную экспедицию в условные северные края. Студентка Марина (Иванова), чье трагическое восприятие жизни («Счастья нет, все мы так или иначе умрем») усугублено изменой подлого жениха (Алексеев), с горя забредает вместе с влюбленным в нее ботаником (Жидков) в заброшенную хижину, через нее в подземелье, где сидит мертвая старуха со щитом и откуда Марину, как и положено, на том щите и вынесут. Вместо скорой помощи на вертолете Миннедр приедет неприятный человек по имени Александр (Угрюмов), потомственный колдун и член Совета Федерации. Что произойдет дальше, лучше и не пытаться рассказывать.

«Тёмный мир»: Идёт вoйна добра со злом

Создатели первого российского фильма в 3D осваивают высокие технологии с осторожностью, подчас все-таки излишней. Камера усердно бороздит бескрайние компьютерные леса с редкими выходами в открытый космос, ведьмы медленно приземляются на залитую луной поляну – в принципе, все, формат оправдан. С сюжетом сложнее. Ближе ко второй половине фильма, когда становится ясно, что простого малобюджетного хоррора не получается, режиссер МегердичевБой с тенью 2») резко выруливает на территорию фэнтэзи. Здесь он с завидной самоуверенностью ведет себя как Питер Джексон, вот только у него нет такого, как у Питера Джексона, бюджета, такого первоисточника, оператора и спецэффектов, да и сам он, понятно, не Питер Джексон. Поэтому, когда вместо ожидаемого экшена (которого мы так и не увидим) нас обстоятельно вводят в непродуманный мир славянского квазифольклора, существующий по законам, подсмотренным в голливудских блокбастерах, получается, что зрителя, смирившегося с очередным «С.С.Д.», вдруг начинают пытать «Волкодавом».

Смотреть онлайн «Тёмный мир»
Вообще это вызываемое массовым российским кинематографом чувство недоумения, граничащее с негодованием, исчезнет лишь когда люди за это дело ответственные рискнуть придумать что-нибудь свое, повыгоднее смотрящееся на местном ландшафте. Или, как вариант, перестанут халтурить. А пока, да, струйка крови течет по древнему щиту, симпатичные артисты произносят бетонный текст,спецэффекты две трети фильма заменяет печально известная замедленная съемка, а актер, знакомый по сериалам телеканала «Россия» рассказывает свою тысячелетнюю родословную с таким лицом… Впрочем, ради этого, может, и стоит заглянуть в кинотеатр.


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Самое интересное

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№ 9
Ксения К. (Владивосток)   17.06.2011 - 06:57
А по мне, так очень натуральненько... Или Вы думаете, что вся молодеж России плезирно выражается? Мол - сударыня! Не соблаговолите ли Вы объяснить свои притязания на моего молодого человека! -... читать далее>>
№ 7
i_melissa   30.10.2010 - 16:25
А мне понравилось. Такой легкий триллер, не скучный, в меру страшный. Хорошая команда актеров, понравилась музыка и картинка, кстати музыка и работа оператора несколько напомнили фильм "Охота на пиранью"... читать далее>>
№ 6
Сьеджин (Москва)   28.10.2010 - 07:55
В "Тёмном мире" есть история, есть отношения, смысл и хорошая игра актёров. Нет в нём затянутости, нет сложных сюжетных ходов и нет желания покинуть зрительный зал посреди сеанса. Если придираться... читать далее>>
№ 5
Александр Егерев   25.10.2010 - 23:56
Фильм этот ругают потому, что проблема-то в самом фильме... читать далее>>
№ 4
kandik (Комсомольск)   24.10.2010 - 02:29
А мне фильм понравился... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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