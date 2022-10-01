«Ярослав. Тысячу лет назад»: Ярослав vs Велес

[b]Ещё одна вариация на тему российской истории/b]
История Древней Руси как нельзя больше располагает к возникновению легенд, мифов и всевозможных псевдоисторических опусов. Этому способствовали, прежде всего, летописцы, любившие приукрасить любую правду или намек на нее. И даже самый яркий образец древнерусской литературы — «Повесть временных лет» — не обошелся без хронологических ошибок и полусказочной манеры повествования. На легенде основана и история основания русского града Ярославля. Великий князь Ярослав убил секирой медведицу, которую местные жители считали священной, т.е. воплощением бога Велеса. А затем он приказал на месте их неравной схватки срубить крепость, позже названную в его честь. Что нашло отражение не только в легенде, но и на гербе города. И это далеко не первое и не последнее событие, связанное с правлением Ярослава Мудрого… Впрочем, более подробно читайте про его деяния в Википедии
и серьезных исторических исследованиях. Мы же здесь все собрались именно ради мифа о медведе. Точнее, о «медведях»…
На дворе — 1010 год. Ростовский князь Ярослав
хочет объединить вокруг себя племена, так как его земля постоянно подвергается разбойным нападениям. В одном из походов он вместе со своей дружиной, состоявшей преимущественно из варягов, спасает от гибели язычницу Райду
из скрытного, но мирного племени «медведей». Понимая, что ему подвернулся верный шанс для заключения союза, Ярослав собирается вернуть случайную пленницу домой, но сам становится пленником «медведей»… Кто победит — язычники или христианин, ответ заранее известный. Поэтому авторы фильма «Ярослав. Тысяча лет назад»
сосредоточили свое внимание на интриге, сплетенной неким Филином за спиной Ярослава и его помощников. Разумеется, проницательный зритель быстро сообразит, кто скрывается за этим прозвищем, но эту тайну-шаблон мы все же не будем раскрывать. Опять же, для интриги.
Несмотря на шаблонность всей разворачивающейся перед нами истории, картина Дмитрия Коробкина
все же не производит тягостное впечатление. Скорее, наоборот, сюжет становится все более интересным и узнаваемым. А главное, не надоедает и несет на себе неизгладимый отпечаток чего-то родного, пусть и с подпорченным запахом, словно ты в деревне в разгар лета. Радует и постановка боев. Такое ощущение, что каскадеры перед созданием фильма проштудировали фильмы с Андреем Ростоцким
, а про современные образчики уже вспомнили только на съемочной площадке. В результате, атмосфера старых фильмов присутствует, а натуральщины не так уж и много, что, наверно, и хорошо для такого камерного фильма. «Ярослава»
трудно назвать историческим, потому как самой Истории здесь довольно мало — в прологе и эпилоге. Но и фэнтези, как «1612»
, его также не следует считать. Скорее, это вариация на тему. Такое развитие событий имеет право на существование, тем более, что о ростовском периоде жизни Ярослава практически ничего неизвестно. А посему пусть будут «медведи» и Харальд
, Желана
и Райда
, центурион
и Ольга Куриленко
…
Причем тут «Центурион»
? Ассоциации такие… Ярослав попадает, как и персонаж Фассбендера
, к язычникам и сбегает от них. А за ним ведет охоту разбойница, жутко похожая на Куриленко
из боевика Нила Маршалла
. И вроде бы совсем недавно фильм-то вышел… Что же касается актеров, то позвольте промолчать. Их имена говорят за себя. Один только Кравченко
в образе Конана-варвара внушает уважение. Что уж говорить об остальных! И все-таки не совсем понимаю, почему так трудно в нашей стране сделать хороший исторический фильм. Ведь за столько веков, что существует Россия, наберется не одна сотня сюжетов. И талантливые режиссеры есть. И актеры, способные прямо сидеть в седле. И сценаристы, способные думать. Но нет. Все те же приключения, приправленные патриотизмом. Все те же штампы. Все те же ляпы. И толика смысла…
Хорошо, хоть актеры не подводят. Остальное придется ждать…
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