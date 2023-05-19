«РЭД»: Если бы старость могла

Комедийный боевик с квартетом ветеранов
Агент ЦРУ на пенсии Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис
), пытаясь на старости лет обустроить свою личную жизнь, знакомится с симпатичной девушкой из Канзас-сити Сарой (Мэри-Луиз Паркер
). Первое свидание, однако, оказывается внеплановым: в дом Фрэнка врывается дюжина камуфлированных ребят с автоматами, и он, прихватив с собой нечаянно попавшую в опасное положение девушку, отправляется за подмогой к старым коллегам. Джо Матисон (Морган Фримен
), бодрый, несмотря на рак в последней стадии, старикан полон решимости сбежать из дома престарелых на последнее дело. Двое других – аскет с параноидальными симптомами (Джон Малкович
) и влюбленная в кэгэбэшника снайперша (Хелен Миррен
) — встречают Фрэнка словами «Пришел меня грохнуть?», но вскоре тоже начинают эффектно трясти стариной.
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«РЭД»
Несмешные иронические боевики за последние года два надоели еще больше, чем ностальгические капустники. Самое интересное и желательно бы заключительное выступление в жанре «в бой идут одни старики» — это, безусловно, «Неудержимые
» Сильвестра Сталлоне. Режиссер Швентке
(«Иллюзия полета
») замечательно снимает перестрелки, но, в отличие от Сталлоне
, совершенно не знает, что делать с десятком свалившихся ему на голову хороших актеров.
Есть тут, конечно, моменты, которые даже примитивной режиссурой не испортишь. Уиллис и Брайан Кокс
пьют водку в русском посольстве. Морган Фримен наряжается карикатурным, как в фильмах про Бонда, африканским диктатором. Хелен Миррен, представленная как «главный спец по мокрухе», на манер Виктора Сухорукова из «Брата 2
» через заднее стекло автомобиля расстреливает негодяев из пулемета (у этой гениальной британской актрисы вообще есть слабость подурачиться в Голливуде). Помимо этого интересен разве что неожиданный идеологический выверт — наши герои, предварительно выпив по стопочке, отправляются убивать вице-президента США в компании русского разведчика: «Всегда мечтал убить президента Америки» – с воодушевлением произносит он. — «Но это вице-президент». — «Да какая разница?».
Но все же герои «РЭДа», как, увы, и гораздо крепче сделанных «Неудержимых», больше похожи не на крутых ребят, решивших «в последний раз спасти мир» или просто «восстановить попранную справедливость», а на трогательно и неуклюже молодящихся народных артистов, собравшихся вместе, чтобы, как это у нас особенно любят делать, исполнить праздничную песенку на «Голубом огоньке». Кстати об актерах: единственный, кому здесь радоваться не выходит — это парадоксальным образом Брюс Уиллис. У человека, построившего карьеру на этом недоуменном, но полном решимости взгляде, к пятидесяти с копейками годам и к пятому проходному фильму подряд на лице сохранилось лишь недоумение. Вежливое недоумение.
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