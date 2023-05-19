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«РЭД»: Если бы старость могла

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19 мая 2023
Комедийный боевик с квартетом ветеранов

«РЭД»: Если бы старость могла

Агент ЦРУ на пенсии Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис), пытаясь на старости лет обустроить свою личную жизнь, знакомится с симпатичной девушкой из Канзас-сити Сарой (Мэри-Луиз Паркер). Первое свидание, однако, оказывается внеплановым: в дом Фрэнка врывается дюжина камуфлированных ребят с автоматами, и он, прихватив с собой нечаянно попавшую в опасное положение девушку, отправляется за подмогой к старым коллегам. Джо Матисон (Морган Фримен), бодрый, несмотря на рак в последней стадии, старикан полон решимости сбежать из дома престарелых на последнее дело. Двое других – аскет с параноидальными симптомами (Джон Малкович) и влюбленная в кэгэбэшника снайперша (Хелен Миррен) — встречают Фрэнка словами «Пришел меня грохнуть?», но вскоре тоже начинают эффектно трясти стариной.

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Несмешные иронические боевики за последние года два надоели еще больше, чем ностальгические капустники. Самое интересное и желательно бы заключительное выступление в жанре «в бой идут одни старики» — это, безусловно, «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне. Режиссер ШвенткеИллюзия полета») замечательно снимает перестрелки, но, в отличие от Сталлоне, совершенно не знает, что делать с десятком свалившихся ему на голову хороших актеров.

«РЭД»: Если бы старость могла

Есть тут, конечно, моменты, которые даже примитивной режиссурой не испортишь. Уиллис и Брайан Кокс пьют водку в русском посольстве. Морган Фримен наряжается карикатурным, как в фильмах про Бонда, африканским диктатором. Хелен Миррен, представленная как «главный спец по мокрухе», на манер Виктора Сухорукова из «Брата 2» через заднее стекло автомобиля расстреливает негодяев из пулемета (у этой гениальной британской актрисы вообще есть слабость подурачиться в Голливуде). Помимо этого интересен разве что неожиданный идеологический выверт — наши герои, предварительно выпив по стопочке, отправляются убивать вице-президента США в компании русского разведчика: «Всегда мечтал убить президента Америки» – с воодушевлением произносит он. — «Но это вице-президент». — «Да какая разница?».

Но все же герои «РЭДа», как, увы, и гораздо крепче сделанных «Неудержимых», больше похожи не на крутых ребят, решивших «в последний раз спасти мир» или просто «восстановить попранную справедливость», а на трогательно и неуклюже молодящихся народных артистов, собравшихся вместе, чтобы, как это у нас особенно любят делать, исполнить праздничную песенку на «Голубом огоньке». Кстати об актерах: единственный, кому здесь радоваться не выходит — это парадоксальным образом Брюс Уиллис. У человека, построившего карьеру на этом недоуменном, но полном решимости взгляде, к пятидесяти с копейками годам и к пятому проходному фильму подряд на лице сохранилось лишь недоумение. Вежливое недоумение.


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№ 1
Серг   11.11.2010 - 17:51
отличная рецензия, особенно хорошо сравнение с голубым огоньком. Фильм смотреть под пледом.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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