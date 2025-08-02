«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса

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У актера родился сын

Артем Ткаченко стал отцом в четвертый раз

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Легенды мирового хоккея Александр Овечкин и Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время»

В финале зрителей ждет противостояние мощных кланов

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

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Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака

Полина Диброва ушла от телеведущего к женатому бизнесмену и отцу шестерых детей