«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса

Фильм-катастрофа с катастрофически маленьким бюджетом
Недоучившийся гений в области компьютерных спецэффектов (Бальфур
) вместе со своей беременной, оказывается, невестой (Томпсон
) прилетает в Лос-Анджелес погостить в пентхаусе приятеля (Фэйзон
), тоже мастера по спецэффектам, но побогаче и побездарнее. Следующее утро омрачается похмельем и неожиданным концом света — планету атакуют хитро сконструированные инопланетные железяки, приманивающие землян таким красивым свечением, что прямо не оторваться.
Смотреть онлайн
«Скайлайн» Колина и Грега Страус
Реакция зрителей, польстившихся на этикетку «от создателей «2012
», увы, предсказуема. Чтобы подсократить число обманувшихся, сразу сообщаем: «Скайлайн» – кино с мизерным для фантастической картины бюджетом, снятое коллегами главного героя на голом энтузиазме и изобретательности. Качествами, проявляющимися лучше всего как раз на голодный желудок. Вот и здесь братья Страус
очаровательно справляются с нехваткой средств уже на уровне фабулы: смотреть на флюоресцирующих пришельцев — опасно для жизни, поэтому больше половины фильма герои проводят в закрытом помещении с опущенными жалюзи (снималось это, что характерно, в квартире одного из режиссеров). Они остаются, как теперь принято, пассивными наблюдателями — осторожно поглядывают в окошко, пока горизонт кое-как раскрашивается апокалипсисом.
Тут можно, конечно, вспоминать культового режиссера Жака Тернера
, из экономии придумавшего приемы, попавшие во все пособия по кинорежиссуре. Но Страусам
не хватает не только новаторства, но и других талантов, помимо прикладных. Экшна в замкнутом пространстве не получается. Актерский состав, состоящий в основном из ветеранов массовки, играет так, что мама дорогая. В сценарии, помимо прочих радостей, есть фраза «Ты хочешь сесть в вертолет? Ты помнишь, что случилось с самолетом?». Зрители, скорее всего, исплюются от этого фильма, как от отечественных блокбастеров, близких «Скайлайну» не только бюджетом, но и степенью безрассудства и наглости. Мол, негоже в двадцать первом веке так открыто стелить на пол инопланетного корабля трубный полиэтилен. Но чтобы с такой любовью, да так уверенно шагать по выбранному пути, зная, что в конце тебя наградят помидорами — так не сможет ни один Бекмамбетов
, ни один, прости господи, Антон Мегердичев
. Именно поэтому «Скайлайн» доставляет такое глупое, постыдное, детское, искреннее удовольствие.
«Скайлайн»
обсуждение >>