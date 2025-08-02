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«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса

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2 августа 2025
Фильм-катастрофа с катастрофически маленьким бюджетом

«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса

Недоучившийся гений в области компьютерных спецэффектов (Бальфур) вместе со своей беременной, оказывается, невестой (Томпсон) прилетает в Лос-Анджелес погостить в пентхаусе приятеля (Фэйзон), тоже мастера по спецэффектам, но побогаче и побездарнее. Следующее утро омрачается похмельем и неожиданным концом света — планету атакуют хитро сконструированные инопланетные железяки, приманивающие землян таким красивым свечением, что прямо не оторваться.

Смотреть онлайн «Скайлайн» Колина и Грега Страус
Реакция зрителей, польстившихся на этикетку «от создателей «2012», увы, предсказуема. Чтобы подсократить число обманувшихся, сразу сообщаем: «Скайлайн» – кино с мизерным для фантастической картины бюджетом, снятое коллегами главного героя на голом энтузиазме и изобретательности. Качествами, проявляющимися лучше всего как раз на голодный желудок. Вот и здесь братья Страус очаровательно справляются с нехваткой средств уже на уровне фабулы: смотреть на флюоресцирующих пришельцев — опасно для жизни, поэтому больше половины фильма герои проводят в закрытом помещении с опущенными жалюзи (снималось это, что характерно, в квартире одного из режиссеров). Они остаются, как теперь принято, пассивными наблюдателями — осторожно поглядывают в окошко, пока горизонт кое-как раскрашивается апокалипсисом.

«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса

Тут можно, конечно, вспоминать культового режиссера Жака Тернера, из экономии придумавшего приемы, попавшие во все пособия по кинорежиссуре. Но Страусам не хватает не только новаторства, но и других талантов, помимо прикладных. Экшна в замкнутом пространстве не получается. Актерский состав, состоящий в основном из ветеранов массовки, играет так, что мама дорогая. В сценарии, помимо прочих радостей, есть фраза «Ты хочешь сесть в вертолет? Ты помнишь, что случилось с самолетом?». Зрители, скорее всего, исплюются от этого фильма, как от отечественных блокбастеров, близких «Скайлайну» не только бюджетом, но и степенью безрассудства и наглости. Мол, негоже в двадцать первом веке так открыто стелить на пол инопланетного корабля трубный полиэтилен. Но чтобы с такой любовью, да так уверенно шагать по выбранному пути, зная, что в конце тебя наградят помидорами — так не сможет ни один Бекмамбетов, ни один, прости господи, Антон Мегердичев. Именно поэтому «Скайлайн» доставляет такое глупое, постыдное, детское, искреннее удовольствие.

«Скайлайн»

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обсуждение >>
№ 9
Мария_2191   2.08.2025 - 21:24
Зачем выкинули деньги на это подобие фильма - малобюджетность видна с первых минут. читать далее>>
№ 8
Dream   5.01.2011 - 01:02
Я и не пыталась себя настраивать ни на что, а все таки смотреть практически нечего. Особенно "порадовала" сцена второй попытки побега с последующим перевоплощением в монстра. Мда... читать далее>>
№ 7
DEN (Рязань)   24.11.2010 - 18:33
Фильм абсолютно ни о чем. Еле дождался конца. Все банально, предсказуемо и глупо. Очень жалко потраченных денег и времени. Идти на это УГ - категорически не советую. читать далее>>
№ 6
Альбертос (Краснодар)   22.11.2010 - 10:15
скажу Вам одно! фильм просто чудо... я посмотрел его не раз! и понял, что в ближайшем будущем действительно инопланетная расса! сделает попытку завоевать нашу планету! читать далее>>
№ 5
Алксандр (Волгоград)   21.11.2010 - 00:37
Бред, а не фильм! Его бюджет говорит сам за себя. Ели досмотрел, жалею о потраченных деньгах и времени. Люди не стоит тратить на него свои кровные, да и по торренту качать бы не стал, он того не стоит! читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса фотографии
«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса фотографии
«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса фотографии
«Скайлайн»: Апокалипсис эконом-класса фотографии
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