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«Артур и вoйна двух миров»: Расти, Урдалак, расти

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27 апреля 2023

Финал детской серии Бессона

«Артур и вoйна двух миров»: Расти, Урдалак, расти

Все сложней и сложней адекватно оценивать последние работы Люка Бессона. С одной стороны, его находки все-таки до сих пор отражаются на современном кино. С другой, постоянные самоповторы говорят о том, что ему больше нечего нам рассказать и показать, кроме одних и тех же шуток-прибауток да рыжих девушек.
И пусть в «Необычайных приключениях Адель» Бессон напомнил нам, что когда-то снимал хорошее кино. Но детский проект о похождениях Артура в стране минипутов напрочь отталкивает от режиссера оставшихся еще в живых поклонников.

Смотреть онлайн «Артур и вoйна двух миров»
Дело не в том, что эта серия полностью посвящена детям. Проблема как раз в визуальных и сценарных деталях, характерных для «взрослого» Бессона. Тут и там появляются до боли знакомые персонажи, ситуации и прочие составляющие «бессоновского» кино. Обязательно есть злодей, да еще и с говорящим именем Урдалак. Нашлось место красивым героиням. Артур сильно смахивает на Кристофера Ламберта из «Подземки». Все то же самое, все так же, но для маленьких зрителей. Что, в общем-то, вполне разумно, ведь малышам еще рано смотреть «Леона». Зато «Артур и минипуты» запросто завербуют новеньких в ряды почитателей таланта Бессона. Но странное дело, это нисколько не раздражает. Видимо, я до сих пор ношу памперсы, раз меня могут захватить незамысловатые приключения нарисованных героев, придуманных с легкой руки Бессона и его команды. Или же они уже просто стали своими, родными до мозга костей, а следовательно, любимыми. Правда, от любви до ненависти один шаг, так что…

«Артур и вoйна двух миров»: Расти, Урдалак, расти

Впрочем, не будем дальше ругаться. Ведь эта серия, наконец-то, подошла к финалу (подошла ли?!). Урдалак, как вы помните, в конце второй части попал в большой мир, а Артур так и остался маленьким. В заключительном фильме, носящем гордое название «Артур и вoйна двух миров», мальчику придется противостоять Ужасному У., будучи размером с мошку. В этом ему, как обычно, помогут Селения и Барахлюш. Также в сценарий введен один забавный персонаж по имени Даркос, он — сын Урдалака. С ним связана самая действенная и удачная сцена, где вы узнаете, откуда появились «Звездные вoйны» («Это мой отец!»). А в остальном, все по-прежнему. Отец переживает по пустякам. Мать озабочена разговорами с гигантскими муравьями. Дедушка переживает, что отпустил внука одного к минипутам…

Картина изобилует множеством киноцитат, начиная от американских лент 50-х, где царил Джек Арнольд («Невероятная история уменьшившегося человека») и заканчивая каким-нибудь «Звездным десантом». Не говоря уже про меч короля Артура, о котором все-таки Бессон взял да пошутил.


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