«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу

Диснеевская сказка про длинноволосую принцессу, коня-ищейку и дедушку Амура
«Белоснежка и семь гномов»
, «Король-лев»
, «Красавица и Чудовище»
, «Золушка»
… Пантеон диснеевских шедевров займет не одну строчку на этой странице, тем более, что этот ряд пополнил 50-й полнометражный анимационный фильм студии – «Рапунцель. Запутанная история»
. Юбилейная картина вышла на редкость удачной. Виной тому никак нельзя считать трехмерное изображение, хотя и оно играет здесь не последнюю роль. Если вспомнить «Принцессу и лягушку»
, то можно с уверенностью сказать, что на этот раз студия Disney, действительно, создала мультик для всей семьи. Ведь, согласитесь, не каждому по душе блюз и джаз, которыми была переполнена история про чернокожую красавицу и принца-лягушонка.
В «Рапунцель» вы найдете редкое для наших дней сочетание музыкальных номеров, доброго юмора, цитат, а также умопомрачительных 3D-эффектов и трюков. Любой взрослый запросто может почувствовать себя ребенком, а дети будут просто в восторге от Паскаля и Максимуса. Но обратимся все же к первоисточнику этой замечательной сказки и, собственно, самому сюжету, напичканному кучей ассоциаций и приключений. Оригинал, записанный несколько веков назад братьями Гримм, больше соответствует духу того времени и мрачной фантазии Терри Гиллиама. По сюжету родители сами отказываются от младенца, чтобы беспрепятственно питаться растением под названием рапунцель (у нас он переведен был как колокольчик). А принц, нашедший заточенную в высокой башне жутко длинноволосую барышню, в конце концов, лишился глаз. Как он потом прозрел, так и осталось загадкой, но для волшебных историй это, впрочем, в порядке вещей.
Новая версия от студии Диснея получилась намного светлее и веселее. Ослепший принц превратился в вора Флина Райдера (чувствуется намек на Индиану Джонса
). Девочку никто самовольно не отдавал в руки ведьме, она ее похитила ради волшебных свойств волос Рапунцель. Когда их гладишь и поешь, то молодеешь и хорошеешь, что так не хватает своенравной Готель. А сама Рапунцель теперь королевская дочь (чуть ли не Железная маска
), да и вообще умеет за себя постоять: чуть что — сковородкой по голове (бедный, бедный Флин…).
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«Рапунцель. Запутанная история» Натана Грено и Байрона Ховарда
Но особенно в этом мультфильме радуют глаз второстепенные персонажи. Конь Максимус, этакий парнокопытный Жавер, вообразил себя собакой-ищейкой. Хамелеон Паскаль — верный друг Рапунцель, уверенный в том, что его подруга когда-нибудь обретет свое счастье. Дедуля в одежде Амура, да и вообще все разбойники из таверны. На лицо они ужасные, но добрые внутри. Стоит отметить и великолепные музыкальные номера. Одна только песня «Мама», что исполняет матушка Готель, может перевернуть все внутри слушателя. За российскую адаптацию песен стоит поблагодарить Викторию Дайнеко
(Рапунцель) и Марию Кац
(матушка Готель).
Что же касается прорисовки персонажей и 3D-эффектов, то диснеевская команда подошла к этому взвешенно и тщательно. Как, впрочем, и всегда. Глаза нисколько не устают от головокружительных погонь за Флином и Рапунцель. Каждый персонаж обладает своими неповторимыми деталями (один только громила с игрушечными единорогами чего стоит!). А город, украшенный сотнями взлетающих в небо фонариков, просто целиком захватывает наше воображение.
Радует, что в фильме практически нет поучений и прочих режущих глаз наставлений. Все изложено просто, незатейливо и с юмором. Хотя авторы умудрились даже вспомнить про своеобразный синдром Рапунцель, описанный Дональдом Кашелдом. Когда принцесса, наконец-то, выбирается из башни, то ее психологическая неуравновешенность сразу вылезла наружу. Но ее резкую смену настроения создатели фильма превратили в шутку, что, безусловно, стоит засчитать как плюс. Ну а про цитаты и ассоциации, думаю, даже не стоит упоминать. Лучше самому подмечать все то, что вспоминают авторы по ходу действия. А заодно окунуться в детство хоть на полтора часа, забыв про все и вся. Возможно, и после просмотра вы все еще будете чувствовать себя ребенком, дабы с легкостью разрешить все вопросы и проблемы, накопившиеся за день…
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