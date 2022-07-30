Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу

Спутник телезрителя >>
30 июля 2022
Диснеевская сказка про длинноволосую принцессу, коня-ищейку и дедушку Амура

«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу

«Белоснежка и семь гномов», «Король-лев», «Красавица и Чудовище», «Золушка»… Пантеон диснеевских шедевров займет не одну строчку на этой странице, тем более, что этот ряд пополнил 50-й полнометражный анимационный фильм студии – «Рапунцель. Запутанная история». Юбилейная картина вышла на редкость удачной. Виной тому никак нельзя считать трехмерное изображение, хотя и оно играет здесь не последнюю роль. Если вспомнить «Принцессу и лягушку», то можно с уверенностью сказать, что на этот раз студия Disney, действительно, создала мультик для всей семьи. Ведь, согласитесь, не каждому по душе блюз и джаз, которыми была переполнена история про чернокожую красавицу и принца-лягушонка.

В «Рапунцель» вы найдете редкое для наших дней сочетание музыкальных номеров, доброго юмора, цитат, а также умопомрачительных 3D-эффектов и трюков. Любой взрослый запросто может почувствовать себя ребенком, а дети будут просто в восторге от Паскаля и Максимуса. Но обратимся все же к первоисточнику этой замечательной сказки и, собственно, самому сюжету, напичканному кучей ассоциаций и приключений. Оригинал, записанный несколько веков назад братьями Гримм, больше соответствует духу того времени и мрачной фантазии Терри Гиллиама. По сюжету родители сами отказываются от младенца, чтобы беспрепятственно питаться растением под названием рапунцель (у нас он переведен был как колокольчик). А принц, нашедший заточенную в высокой башне жутко длинноволосую барышню, в конце концов, лишился глаз. Как он потом прозрел, так и осталось загадкой, но для волшебных историй это, впрочем, в порядке вещей.

«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу

Новая версия от студии Диснея получилась намного светлее и веселее. Ослепший принц превратился в вора Флина Райдера (чувствуется намек на Индиану Джонса). Девочку никто самовольно не отдавал в руки ведьме, она ее похитила ради волшебных свойств волос Рапунцель. Когда их гладишь и поешь, то молодеешь и хорошеешь, что так не хватает своенравной Готель. А сама Рапунцель теперь королевская дочь (чуть ли не Железная маска), да и вообще умеет за себя постоять: чуть что — сковородкой по голове (бедный, бедный Флин…).

Смотреть онлайн «Рапунцель. Запутанная история» Натана Грено и Байрона Ховарда
Но особенно в этом мультфильме радуют глаз второстепенные персонажи. Конь Максимус, этакий парнокопытный Жавер, вообразил себя собакой-ищейкой. Хамелеон Паскаль — верный друг Рапунцель, уверенный в том, что его подруга когда-нибудь обретет свое счастье. Дедуля в одежде Амура, да и вообще все разбойники из таверны. На лицо они ужасные, но добрые внутри. Стоит отметить и великолепные музыкальные номера. Одна только песня «Мама», что исполняет матушка Готель, может перевернуть все внутри слушателя. За российскую адаптацию песен стоит поблагодарить Викторию Дайнеко (Рапунцель) и Марию Кац (матушка Готель).

«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу

Что же касается прорисовки персонажей и 3D-эффектов, то диснеевская команда подошла к этому взвешенно и тщательно. Как, впрочем, и всегда. Глаза нисколько не устают от головокружительных погонь за Флином и Рапунцель. Каждый персонаж обладает своими неповторимыми деталями (один только громила с игрушечными единорогами чего стоит!). А город, украшенный сотнями взлетающих в небо фонариков, просто целиком захватывает наше воображение.

Радует, что в фильме практически нет поучений и прочих режущих глаз наставлений. Все изложено просто, незатейливо и с юмором. Хотя авторы умудрились даже вспомнить про своеобразный синдром Рапунцель, описанный Дональдом Кашелдом. Когда принцесса, наконец-то, выбирается из башни, то ее психологическая неуравновешенность сразу вылезла наружу. Но ее резкую смену настроения создатели фильма превратили в шутку, что, безусловно, стоит засчитать как плюс. Ну а про цитаты и ассоциации, думаю, даже не стоит упоминать. Лучше самому подмечать все то, что вспоминают авторы по ходу действия. А заодно окунуться в детство хоть на полтора часа, забыв про все и вся. Возможно, и после просмотра вы все еще будете чувствовать себя ребенком, дабы с легкостью разрешить все вопросы и проблемы, накопившиеся за день…


версия для печати

обсуждение >>
№ 30
Таинственная незнакомка   3.01.2016 - 14:57
Этот мультфильм - мой любимый из всех компьютерных от студии Диснея! Я его готова пересматривать по нескольку раз, получая море удовольствий! Больше всего мне нравятся песни (Живет мечта - самая... читать далее>>
№ 29
Ле Саж (Новосибирск)   23.04.2011 - 19:29
Очень при очень классный мультик, ждля всех возростов и ..., понравилось все, если считать то что сказка Б. Гримм моя любимая с детства! Рапуцель получилась очень симпатьтчной, а мутушка готель похожа... читать далее>>
№ 28
Azia (Симферополь)   6.04.2011 - 00:31
Мы всей семьей смотрели Рапульку) Этот мультик можно на все 100 отнести к разряду "семейный просмотр". Нам понравился! Disney - супер! Будем ждать новинок! читать далее>>
№ 27
Janneta (Москва)   12.01.2011 - 01:01
Смотрела мультфильм несколько раз, красочный добрый мультфильм, но ввиду возраста, возможно, своего, обратила внимание на то, что в зависимости от сцены волосы героини укорачиваются, при том в несколько... читать далее>>
№ 26
Alchevskaya (Днепропетровск)   3.01.2011 - 00:08
Тут и обсуждать нечего! Сказка в лучших тратициях этого жанра! Снято просто волшебно! Получила огромное удовольствие! читать далее>>
Всего сообщений: 29
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Про персонажей Disney и Pixar сделали симулятор жизни
Меган Маркл спродюсирует мультсериал для Netflix
Про Рапунцель снимут игровой фильм
Компания Disney рассказала о фильме «Излом времени» и сиквелах «Суперсемейки», «Ральфа» и «Истории игрушек»
Принцессы Disney поют на родном языке
Первый миллиард
«Город героев» стал самым кассовым мультфильмом
«Великолепная» семерка
«Холодное сердце». Дубляж
Марина Александрова превратилась в мумию!
Дни Мульт-Знаний
Золушка 3D: Полный вперед!
Disney и формат BLU-RAY 3D
Звезда Джона Лассетера
Парфенов поверил в сказку
3Dевятое царство?
Москву - на абордаж!
12 номинаций на «Оскар» для фильмов Disney
Нулевые: Не-итоги
Поезд-беглец
Поиск по меткам
Американское киноАнимация
персоны
Григорий АнтипенкоБрэд ГарреттВиктория ДайнекоЗакари ЛивайДонна МёрфиМэнди МурРон ПерлманДжеффри Тэмбор
фильмы
Рапунцель: Запутанная история

фотографии >>
«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу фотографии
«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу фотографии
«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу фотографии
«Рапунцель. Запутанная история»: Высоко сижу, гулять не хожу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Феликс Пантюшин
29 июля ушёл из жизни актёр Феликс Пантюшин.
Раиса Малеваная
27 июля ушла из жизни актриса Раиса Малеваная.
Юрий Марусин
27 июля ушёл из жизни солист оперы Юрий Марусин.
Татьяна Москвина
25 июля ушла из жизни писатель, сценарист Татьяна Москвина.
Галина Рыжикова
25 июля ушла из жизни артистка балета, педагог Галина Рыжикова.

День рождения >>

Оксана Архангельская
Егор Бакулин
Дария Боцманова
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Ричард Джонсон
Джейми Прессли
Жан Рено
Ивонн Страховски
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Три богатыря и принцесса Египта
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Асфальтовое солнце
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Нахимовцы
детский фильм, молодежный фильм, приключения
Россия, 2022
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
Австралия, Великобритания, США, 2020
Лига Суперпитомцы
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
От рассвета до заката
фильм ужасов
США, 2022
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Предосторежение
триллер, фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен