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«Впусти меня. Сага»: Вампирам вход разрешён

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22 ноября 2022
Чересчур аккуратный ремейк мрачной шведской сказки

«Впусти меня. Сага»: Вампирам вход разрешён

12-летний Оуэн (Коди Смит-МакФи) загнан одноклассниками-садистами и помешанной на религии матерью в собственный мирок, еще мрачнее окружающей его американской провинции рейгановских времен. В соседнюю квартиру вселяется странная девочка (Хлоя Моретц) с отцом (Ричард Дженкинс), у обоих — крайне измученный вид. Девочку зовут Эбби, она ходит босиком по снегу, ничего не ест, в школу не ходит и не знает, сколько ей лет. Отец же постоянно уходит в лес по вечерам с подозрительным реквизитом под мышкой. Эбби говорит Оуэну: «Знаешь, нам не стоит дружить» — искушенному зрителю все становится ясно.

Смотреть онлайн «Впусти меня. Сага» Мэтта Ривза
Название фильма на наших афишах — точно самая смешная шутка отечественных прокатчиков, но, думается, сарафанное радио поклонниц «Сумерек» быстро сообщит целевой аудитории, что че-то не то. Еще скучнее будет зрителю, видевшему первую экранизацию романа Линдквиста — ремейк снят если не покадрово, то с демонстрационным почтением к маленькому шведскому шедевру двухлетней давности. К тому же режиссер Мэтт Ривз («Монстро») и австралийский оператор Грег Фрайзер явно не только затерли до дыр оригинал, но и основательно перелопатили весь архив Шведского киноинститута.

«Впусти меня. Сага»: Вампирам вход разрешён

Подкапываться вроде бы ни к чему и не к чему. Телефонные провода, неоновые огни и струйки крови по очереди перерезают экран. 14-летний Смит-МакФи («Дорога») второй фильм подряд играет, как выражаются для краткости, на «Оскар». Хлоя Моретц («Пипец») ходит с тысячелетней тоской в глазах и в капюшоне действительно похожа на андрогина. Смотреть это кино холодно и иногда даже страшно. Американские вампиры лазают по деревьям, конечно, лучше шведских. Другое дело, что все это, как в стену, упирается в два роковых таланта режиссера — умеренность и аккуратность. От этого «осторожничанья» из истории улетучивается все, за что ее и вправду можно было бы полюбить. За то, что любовь-кровь и несчастье-ненастье никогда еще не рифмовались так страшно. За это специфически скандинавское ощущение (см.фильмы Роя Андерссона) абсурдности взрослого мира, от которого и убегают главные герои. У Ривза для наглядности чувств мальчик читает девочке «Ромео и Джульетту», а зло представлено в самом привычном понимании этого слова. Видимо, представление о том, что это такое — зло, любовь, страх, счастье — у американской публики уже безнадежно устоялось.


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обсуждение >>
№ 4
Дашустик   22.11.2022 - 10:25
Такие тут все актрисы еще маленькие))) А вообще давно смотрела этот фильм, не сказать, что прям шедевр, но очень даже неплохо на самом деле читать далее>>
№ 3
kravcik91 (Ахтубинск)   3.05.2015 - 15:50
Классный фильм думаю что нужна 1 ГОД? читать далее>>
№ 2
Караман Владимир (Старая Русса)   9.02.2011 - 13:23
А еще снимают в одно и то же время, даже актеры бывает в двух картинах снимаются. читать далее>>
№ 1
Нинука   30.11.2010 - 19:06
В чем фишка снимать фильм, который уже выпущен? Причем, совершенно не изменяя ни хронологии событий, ни разговоров героев, ни места действия, ни времени. То есть это совершенно тот же самый фильм, только... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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