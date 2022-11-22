«Впусти меня. Сага»: Вампирам вход разрешён

Чересчур аккуратный ремейк мрачной шведской сказки
12-летний Оуэн (Коди Смит-МакФи
) загнан одноклассниками-садистами и помешанной на религии матерью в собственный мирок, еще мрачнее окружающей его американской провинции рейгановских времен. В соседнюю квартиру вселяется странная девочка (Хлоя Моретц
) с отцом (Ричард Дженкинс
), у обоих — крайне измученный вид. Девочку зовут Эбби, она ходит босиком по снегу, ничего не ест, в школу не ходит и не знает, сколько ей лет. Отец же постоянно уходит в лес по вечерам с подозрительным реквизитом под мышкой. Эбби говорит Оуэну: «Знаешь, нам не стоит дружить» — искушенному зрителю все становится ясно.
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«Впусти меня. Сага» Мэтта Ривза
Название фильма на наших афишах — точно самая смешная шутка отечественных прокатчиков, но, думается, сарафанное радио поклонниц «Сумерек
» быстро сообщит целевой аудитории, что че-то не то. Еще скучнее будет зрителю, видевшему первую экранизацию
романа Линдквиста — ремейк снят если не покадрово, то с демонстрационным почтением к маленькому шведскому шедевру двухлетней давности. К тому же режиссер Мэтт Ривз («Монстро
») и австралийский оператор Грег Фрайзер
явно не только затерли до дыр оригинал, но и основательно перелопатили весь архив Шведского киноинститута.
Подкапываться вроде бы ни к чему и не к чему. Телефонные провода, неоновые огни и струйки крови по очереди перерезают экран. 14-летний Смит-МакФи («Дорога
») второй фильм подряд играет, как выражаются для краткости, на «Оскар». Хлоя Моретц («Пипец
») ходит с тысячелетней тоской в глазах и в капюшоне действительно похожа на андрогина. Смотреть это кино холодно и иногда даже страшно. Американские вампиры лазают по деревьям, конечно, лучше шведских. Другое дело, что все это, как в стену, упирается в два роковых таланта режиссера — умеренность и аккуратность. От этого «осторожничанья» из истории улетучивается все, за что ее и вправду можно было бы полюбить. За то, что любовь-кровь и несчастье-ненастье никогда еще не рифмовались так страшно. За это специфически скандинавское ощущение (см.фильмы Роя Андерссона
) абсурдности взрослого мира, от которого и убегают главные герои. У Ривза для наглядности чувств мальчик читает девочке «Ромео и Джульетту», а зло представлено в самом привычном понимании этого слова. Видимо, представление о том, что это такое — зло, любовь, страх, счастье — у американской публики уже безнадежно устоялось.
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