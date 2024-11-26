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Новости кино Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю Поэты уходят, дочери воруют картины, а кайдзю становится всё больше

Главная тема Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)

Спутник телезрителя «Путь воина»: Полковника никто не ждёт 26 ноября, 15:15, Кино ТВ

Новости кино Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards Награды за актерскую игру первого и второго плана достались Коди Кристиану и Бриане Уайт за роли Клауда и Айрис в Final Fantasy VII Rebirth

Новости театра Елизавета Арзамасова сыграет в спектакле «Любовное настроение», вдохновленном фильмом Вонга Кар Вая Премьера состоится 5 и 7 декабря в Новом пространстве Театра Наций

Лайфстайл «Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае Тот же коучинг, только в профиль