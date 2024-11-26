«Путь воина»: Полковника никто не ждёт

Печальная флейта в духе Роберта Родригеса
Что касается сюжета, то с ним с самого начала все становится предельно ясно. Как только на экране появляется мудрый восточный учитель и жадно внимающий ему ученик с горящими глазами, каждому мало-мальски подкованному киноману не составит труда угадать, что последует далее. Трудный путь, непонимание окружающего мира, преследование многочисленными врагами и постижение сути жизни.
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«Путь воина» Снгму Ли
Лучший воин всех времен и народов Янг (Дон-Ган Чан
) достиг, казалось бы, вершин мастерства и на этой самой вершине должен лишь поставить точку, убив последнего члена враждебного клана — невинного младенца. И здесь бесстрашного воина ждет неожиданный сюрприз. Жалость к ребенку, в конце концов, приводит к тому, что Янг вынужден уехать в далекую и непонятную страну, где в забытой всеми пыльной дыре живет его давний друг. Лучшего места для спасения от своих товарищей по мечу не найти. Однако, как и положено каждому приличному воину, и на новом месте ему не удается расслабиться. Потому что мир еще нуждается в защите. Мир, состоящий из кучки оборванцев, нашедших себе пристанище в пыльной пустыне; красавицы с ковбойскими замашками Линн (Кейт Босворт
); малышки из чужого клана, которую молчаливый воин Янг носит привязанной к палке за спиной, либо просто взяв за шиворот, как маленького котенка.
Некий Полковник (Дэнни Хьюстон
) терроризирует эту несчастную местность вот уже много лет без особого труда и без особой фантазии. Просто убивает всех, кто подвернется под руку. Чтобы никто не сомневался, что это и есть главный Злодей, на Полковнике жуткая маска, скрывающая не менее жуткие шрамы. И здесь, хочешь — не хочешь, а придется отставить в сторону кадку с бельем... Да-да, неотразимый воин Янг в этом забытом всеми месте занимается тем, что стирает белье своим запылившимся товарищам. Это должно быть, по замыслу сценариста, характеризует его как выдержанного и философски настроенного человека. Тем более, что где бы Янг ни был, его везде с восхищением провожают прекрасные глаза строптивой Линн.
И генеральное сражение, конечно, состоится. Видно, что в это дело создатели фильма вложили всю истосковавшуюся по хорошему, кровавому экшену душу. Здесь невольно напрашиваются параллели с Робертом Родригесом
, тоже предпочитающим хорошую драку умным дискуссиям. Тут вам и отрубленные руки на покрытой кроваво-красным песком дороге… И косивший направо и налево толпы людей пулемет (под соответствующую вдохновляющую музыку)… И цирковые аттракционы, напугавшие бандитов до заикания... Два «ковбоя», клоун и карлик, несколько оборванцев и вышедший в отставку убийца-романтик. Не хватает только характерного стеба, разбавляющего подобные, густо замешанные сюжеты, в фильмах Родригеса и его коллеги Тарантино
.
Вообще, текст, такое ощущение, здесь не предполагался в принципе. Его заменяют другие приемы. Сюрреалистические пейзажи (непременно ночь, зима или бесконечное пески. Да, еще отцветающая сакура). Очень схематичные персонажи – Воин, Полковник, Дама, Учитель, Ребенок. Как в детском комиксе – яркие краски, отчетливые поступки. Жестикуляция замедленная, как будто авторы подозревают, что зритель их может не понять. Такие же замедленные съемки, чтобы никто не упустил из виду ни миллиграмма пролитой крови, ни секунды страданий на лице умирающих.
Если в начале фильма можно было бы еще решить, что перед нами очередной опус о восточной философии (для западного зрителя, который, глядя на подобное действо, почувствовал бы себя польщенным, посвященным и обогащенным)… То к середине просмотра зритель вполне начинает осознавать свою ошибку. Великий воин Янг сказал за весь фильм несколько многозначительных фраз ни о чем. Однако все герои, что удивительно, прекрасно его понимали и так. И даже выбрали в главные защитники во время масштабной финальной битвы.
В отличие от Родригеса, предпочитающего мексиканский пейзаж и мексиканских же персонажей, здесь не обошлось без материализовавшихся, как и положено, из воздуха мрачных воинов восточного типа с учителем во главе. Их называли «печальными флейтами», потому что звук, который издавало перерезанное мечом горло, был похож на протяжный звук флейты… Видимо, одно лишь противостояние с Полковником автору показалось малоубедительно и слабоубийственно. Ошарашив зрителей и добив их невразумительной восточной сентенцией «Расти и созидать лучше, чем уничтожать»
, автор отправляет в мир иной — учителя, и в путь далекий — лучшего воина всех времен и народов. Оставив за собой право, таким образом, состряпать еще не одно продолжение этой эпопеи в случае коммерческого успеха картины.
Что хотели создатели выразить этим фильмом, кроме как показать, что они тоже умеют эксплуатировать удачные приемы других кинематографистов, трудно сказать. Но любителям кровавых разборок с налетом восточной философии должно понравиться.
«Путь воина». Трейлер на английском языке
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