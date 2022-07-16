«Хроники Нарнии: Покоритель зари» // Львиная доля

Очень плохой детский фильм
Повзрослевшие «младшие» Эдмунд (Скандар Кейнс
) и Люси (Джорджи Хенли
) вместе с мерзким двоюродным братом Юстасом (Уилл Поултер
) оказываются вновь в любимом и таком хорошем мире Нарнии. Пока в реальности вовсю гремит Вторая Мировая, в Нарнии отважный король Каспиан (Бен Барнс
) вместе с товарищами отправляется на корабле спасать волшебный мир, подвергшийся опасности мистического дымка. Дети же проходят через испытания и проблемы взросления, героически и волшебно преодолевая как физические припятствия, так и психологические.
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«Хроники Нарнии: Покоритель зари» Майкла Эптида
Главный коплимент, который можно сделать «Покорителю зари
» — это то, что новые «Хроники» совершенно не похожи на две предыдущие
. На этом, собственно, все. Поменяв студию, режиссера и переведя картину в 3D, «Хроники Нарнии» все равно остались скучным фильмом. Вся радость от просмотра выдыхается уже к двадцатой минуте, когда успевают надоесть костюмы, абсурдные диалоги и говорящие животные.
Конечно, нужно понимать, что от книжного сюжета (каким бы он ни был — это все-таки классика) далеко не уйти. Но все же занимательности «Покорителю зари» не хватает не только, и не сколько из-за сюжета, а, скорее, из-за неправильного выбора режиссера. Фильмография нового постановщика «Хроник» Майкла Эптида
насколько общирна, настолько и бесполезна. Сложно представить что режиссер, чей главный успех — прикосновение к бондиане
, пришел в разваливающийся проект и заставил таких восковых фигур как Барнс двигаться. Уверен, снимай «Покорителя зари» какой-нибудь Коламбус
, дети бы заиграли живее, а спецэффекты были не трейлерной фишкой, а действительно увлекательным зрелищем — но студия видимо поскупилась на главного голливудского друга детей, предпочтя ему 3D.
Как ни хотелось бы крутить вокруг пресловутого цифрового формата, но в последнее время слишком много стало картин, причем картин ожидаемых, уничтоженных слишком трепетным отношением к эффектности. И кажется, что некоторые люди искренне полагают, что, показав корабль в 3D, зрителю сразу станет интересно узнать куда он плывет.
Примечательно, что именно в фильме о важности нравственности и соблазнах, так много откровенной вульгарщины. И если первый фильм о Нарнии выглядит, как амбициозный проект, не получившийся и в последний момент склеенный из чего ни попадя, то третья часть — уже просто откровенная коммерция. Божественный лев Аслан в конце объясняет, почему нельзя двигаться дальше. Где он был когда снимался этот фильм?
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