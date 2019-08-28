«Турист»: Притворись моим парнем

Неловкая комедия с кумирами юности
Пышногубая красавица Элиза (Анджелина Джоли
) получает от своего таинственного суженого письмо с предписанием охомутать в поезде какого-нибудь соответствующего роста и телосложения незнакомца, дабы ищейки Интерпола пошли по ложному следу. Элиза подсаживается к преподавателю математики из Висконсина (Джонни Депп
), который спустя несколько часов оказывается в ее люксе с открыточным видом на Венецию. Уже на следующее утро несчастный турист будет босиком бегать по черепичным крышам от украинской мафии.
«Турист» и сюжетно, и детально шлет многочисленные приветы Альфреду Хичкоку
вообще и лучшим его развлекательным лентам в частности. Всё, от коллизий до интерьеров фильмов «Поймать вора», «Человек, который слишком много знал» и «К северу через северо-запад» угадывается безошибочно – об этом даже скучно говорить. В самой истории про роковую красотку-агента и втюрившегося в нее недотепистого «не того человека» переплетены линии хрестоматийных нуаров. Так, по крайней мере, задумывалось. Камера любовно изучает очертания Джоли, пытаясь обнаружить в ней что-то от Грейс Келли, что-то от Кетрин Хепберн. Иногда удается. Депп то и дело нервно посасывает сигарету, правда – времена и законы изменились – теперь электронную: трогательный символ превращается в элемент незатейливой стилизации.
Однако, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, постановщик простоватой академичной драмы «Жизнь других
», триумфально въехав со своим Оскаром на территорию американской киномифологии, ведет себя как вежливый гость за красиво сервированным столом. Он знает, как себя здесь вести, когда стоит пошутить, как снимать Венецию (как ее, кстати, плохо снять?). Короче, он из тех людей, кто знает, каким ножом резать эскалоп, но совершенно не умеет развлечь собеседника.
Хичкок, на которого Доннерсмарк постоянно оглядывается, кроме всего прочего, лучше всего умел соединять двух звезд в одном фильме. Наш прилежный герой не может толком справится и с одной. Джоли так до конца фильма и будет дефилировать механической куклой – это приятно, но маловато. Депп старательно изображает неловкость – ему только на оливке остается поскользнуться
– но все равно, во-первых, явно не понимает, как и зачем здесь оказался, во-вторых, несмотря на эти старания, главный сюжетный финт угадывается за сорок минут до финала. Тем более, настоящая, хоть и непреднамеренная, неловкость начинается, когда эти двое встречаются в одном кадре. И ладно уж бог с ними, с этими фантастическими танцами-поцелуями. Самое страшное, это когда они остаются наедине и выясняют, что им забыли написать слова. Знакомая, думаю, многим ситуация – неловкое молчание с неинтересным собеседником, от которого к тому же никак не сбежать. В этом и заключается случайная ирония «Туриста» – двое трудных детей Голливуда 90-х, перевоспитались, постарели, встретились, выпили, помолчали, разошлись.
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