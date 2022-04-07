«Самый лучший фильм 3-ДЭ»: Бульдог-шоу

Третья серия телекапустника с шутками про отечественный кинопрокат
Ругать третий «Самый лучший фильм»
мне окончательно расхотелось после традиционной пресс-конференции создателей. «Что вы, мы не претендуем на серьезное кино, это просто капустник
», — отвечал Гарик Харламов
очередному блюстителю нравственности, попутно разжевывая журналистам теорию остроумия. «Нам всем было очень весело на съемках, замечательная была атмосфера» — радостно вспоминала симпатичная киевская актриса Кузнецова
, которую в фильме раз десять ударили по голове. Сидят продюсеры, сценаристы, режиссер, тоже что-то говорят про атмосферу, про то, как это рискованно первыми в стране осваивать формат 3D (четвертый, кажется, раз слышу подобные разговоры, последний был в связи с «Темным миром
»). Готов поспорить, большинство из них искренне считает, что танцующий мент под кокаином — это правда смешно. Они делают то, что привыкли делать, на пределе умений, таланта и остроумия. Так что давайте оставим это.
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«Самый лучший фильм 3-ДЭ» Кирилла Кузина
А то, что этот фильм патологически не смешной, удивлять не должно. В этой стране развлекать задорого так и не научились — анекдоты из вчерашней «Комсомолки», рассказанные за пять миллионнов долларов, теряют свое идиотское обаяние бульварности. Или вот пресловутое 3D здесь совершенно без повода — это новость? Кого в этом упрекать, создателей телепередачи «Бульдог-шоу»? Удивительно, что на этот раз эти люди умудрились нанизать шутки, какими бы они ни были, на сюжетную линию (пускай и позаимствованную из картины «Перемотка
»), а не рассыпать их по фильму пластмассовыми бусинами. Давайте за это их и поблагодарим, а предсказуемые претензии оставим.
Больше всего заставляет задуматься то, что к третьему «Самому лучшему фильму» собственно пародийная часть скукоживается до 20-25 минут экранного времени. Первые две части представляли собой уничтожительно адекватную реакцию на волну отечественного высокобюджетного проходняка. На этот раз создатели столкнулись с проблемным фактом того, что эта волна резко схлынула вместе со зрительским интересом. И можно спорить, намеренно или нет, но показать состояние кинопроизводства и свое к нему отношение снова удалось безукоризненно. Возникает ощущение, что авторы, как и их герой, режиссер-неудачник, вынужденный переснимать заново семь новых русских картин, знакомы с пародируемым материалом исключительно по трейлерам. Чаще всего смеются здесь даже не над отдельными сценами, а, извините за выражение, над эстетикой фильма вообще. «Предстояние»
— там Михалков и вoйна, в «Кандагаре»
талибы, «Чёрная молния»
— «там у них машина летает», «Адмирал»
— «целуются там они». Как раз все это — приевшаяся фактура, затертые лица, спецэффекты 15-летней давности — окончательно и отпугнуло людей от кинотеатров. Именно поэтому и «Самому лучшему фильму» грозит участь большинства пародируемых лент — большинство зрителей на этот раз также ограничатся просмотром трейлера.
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