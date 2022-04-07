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«Самый лучший фильм 3-ДЭ»: Бульдог-шоу

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7 апреля 2022

Третья серия телекапустника с шутками про отечественный кинопрокат

«Самый лучший фильм 3-ДЭ»: Бульдог-шоу

Ругать третий «Самый лучший фильм» мне окончательно расхотелось после традиционной пресс-конференции создателей. «Что вы, мы не претендуем на серьезное кино, это просто капустник», — отвечал Гарик Харламов очередному блюстителю нравственности, попутно разжевывая журналистам теорию остроумия. «Нам всем было очень весело на съемках, замечательная была атмосфера» — радостно вспоминала симпатичная киевская актриса Кузнецова, которую в фильме раз десять ударили по голове. Сидят продюсеры, сценаристы, режиссер, тоже что-то говорят про атмосферу, про то, как это рискованно первыми в стране осваивать формат 3D (четвертый, кажется, раз слышу подобные разговоры, последний был в связи с «Темным миром»). Готов поспорить, большинство из них искренне считает, что танцующий мент под кокаином — это правда смешно. Они делают то, что привыкли делать, на пределе умений, таланта и остроумия. Так что давайте оставим это.

Смотреть онлайн «Самый лучший фильм 3-ДЭ» Кирилла Кузина
А то, что этот фильм патологически не смешной, удивлять не должно. В этой стране развлекать задорого так и не научились — анекдоты из вчерашней «Комсомолки», рассказанные за пять миллионнов долларов, теряют свое идиотское обаяние бульварности. Или вот пресловутое 3D здесь совершенно без повода — это новость? Кого в этом упрекать, создателей телепередачи «Бульдог-шоу»? Удивительно, что на этот раз эти люди умудрились нанизать шутки, какими бы они ни были, на сюжетную линию (пускай и позаимствованную из картины «Перемотка»), а не рассыпать их по фильму пластмассовыми бусинами. Давайте за это их и поблагодарим, а предсказуемые претензии оставим.

«Самый лучший фильм 3-ДЭ»: Бульдог-шоу

Больше всего заставляет задуматься то, что к третьему «Самому лучшему фильму» собственно пародийная часть скукоживается до 20-25 минут экранного времени. Первые две части представляли собой уничтожительно адекватную реакцию на волну отечественного высокобюджетного проходняка. На этот раз создатели столкнулись с проблемным фактом того, что эта волна резко схлынула вместе со зрительским интересом. И можно спорить, намеренно или нет, но показать состояние кинопроизводства и свое к нему отношение снова удалось безукоризненно. Возникает ощущение, что авторы, как и их герой, режиссер-неудачник, вынужденный переснимать заново семь новых русских картин, знакомы с пародируемым материалом исключительно по трейлерам. Чаще всего смеются здесь даже не над отдельными сценами, а, извините за выражение, над эстетикой фильма вообще. «Предстояние» — там Михалков и вoйна, в «Кандагаре» талибы, «Чёрная молния» — «там у них машина летает», «Адмирал» — «целуются там они». Как раз все это — приевшаяся фактура, затертые лица, спецэффекты 15-летней давности — окончательно и отпугнуло людей от кинотеатров. Именно поэтому и «Самому лучшему фильму» грозит участь большинства пародируемых лент — большинство зрителей на этот раз также ограничатся просмотром трейлера.


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обсуждение >>
№ 8
Прохожий   30.01.2011 - 19:34
№ 2 Алексей Светлов (Новосибирск) 26.01.2011 11:19 А что конкретно, вы подразумеваете под тем, что вы написали? Может "заряд бодрости", "хорошее настроение" - это разные понятия... читать далее>>
№ 7
Алкоголик из Москвы (москва)   27.01.2011 - 10:48
Сходил сёдня,посотрел,на десятой минуте блеванул,жалею потраченых денег,лучше бы купил чикушку читать далее>>
№ 6
Ольга86 (Висагинас, Литва)   26.01.2011 - 23:52
Сняли и молодцы! ))) Весело! )) Лично мне понравилось! ( зато у многих есть тема для обсуждения) )))))) Всё-таки молодцы АКТЁРЫ! Чего хайлать то? читать далее>>
№ 5
Лара (Харьков)   26.01.2011 - 18:45
Впечатления два:никакой фильм и очень много Гарика "Бульдога" Харламова.Себя имеет право снимать-так как продюсер, а вот снимать никакое кино-это...Плевок в вечность.Типичный. ИМХО. читать далее>>
№ 4
Трокадеро (Москва)   26.01.2011 - 17:19
№ 2 Алексей Светлов (Новосибирск) 26.01.2011 11:19 Кинозрители делятся на две категории: те которые смотрят халтуру, и те, кто этого не делает. Первая категория помимо всего прочего, еще делится на... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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