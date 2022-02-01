Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту

Спутник телезрителя >>
1 февраля 2022
Любовь и другие неприятности на фоне вялотекущего Паркинсона

«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту

Все-таки с комедиями наивысшего качества у нас проблемы. Да и не только у нас, но и во всем мире. Иначе чем, кроме как неимением другого, объяснить номинации на лучшую мужскую и женскую роль в комедийном фильме на прошедшей церемонии «Золотого Глобуса»?

Честно говоря, довольно странно было ожидать от режиссёра Эдварда Цвика (среди его работ, между прочим, «Кровавый алмаз» и «Легенды осени») такой вот финт ушами. Не знаю, что он хотел своим фильмом рассказать, но получилось довольно унылое зрелище, видимо, очень щедро проспонсированное фармакологическим монстром Pfizer. Тут можно вспомнить познавательный факт — сценарий был основан на автобиографической книжке бывшего сотрудника этой компании. Но думаю, что ножки у такого обилия рецептурного препарата на экране растут не отсюда. Именно эта медицинско-таблеточная линия, откровенно говоря, картину и портит.

Сам по себе сюжетец довольно занятный: смертельно больная и смертельно прекрасная барышня (Хэтэуэй) и чертовски развратный мачо с полным отсутствием каких бы то ни было моральных принципов (Джилленхол) собираются немного поразвлечься. Это нехитрое желание в результате выливается в любовь и всякие неприятности на фоне вялотекущего Паркинсона.

«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту

Вся эта драматическая начинка втиснута в синюю комедийно-лекарственную спонсорскую оболочку, от которой даже в кинозале начинает попахивать аптекой, кишащей нечистыми на руку фармацевтами. Получилось довольно паршиво, хотя смотреть на Джейка и Энн чрезвычайно приятно. Однажды они уже изображали союз нерушимый, (в «Горбатой горе» у Энга Ли) но по понятным причинам никаких искр между ними быть не могло. Зато теперь есть все шансы насладиться этим замечательным тандемом, который на этот раз играет в романтическом ключе и использует практически весь доступный арсенал актёрских приёмов и уловок. Страсть, ток, секс, эмоции (говорят, актеров заставляли часами смотреть романтично-эротичные фильмы и тренировать особо интимные сцены в одежде) в исполнении Хэтэуэй и Джилленхол — отличное зрелище, жаль, что это единственное ради чего вообще стоит интересоваться «Любовью и другими лекарствами».

Смотреть онлайн «Любовь и другие лекарства» Эдварда Звика

Остается надеяться, что в фильмографиях славной парочки больше таких сомнительных фильмов не будет. А лично я пока уже скрестила пальчики и жду Хэтэуэй в заключительной части нолановского «Бэтмэна» в амплуа женщины-кошки.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Леди Элис Фон Соня Джокер (Москва)   29.08.2011 - 13:14
Сюжет этого фильма почти такой же как сюжет фильма Осень в Нью-Йорке. Любовь и другие лекарства неплохой душевный фильм, комедийный, есть где всплакнуть, где-то берущий за душу, но с осенью в Нью-Йорке... читать далее>>
№ 1
Лесистрата (Гадюкино)   29.01.2011 - 21:45
Действительно лекарственная бяка... как это - болтушка из всякой каки.... Не досмотрела, потому что лекарствами и каким-то пошлым "низким сортом" повеяло сразу.... как в больнице, пардон, за... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус»
Поиск по меткам
Американское киноКомедия
персоны
Хэнк АзариаДжош ГэдДжейк ДжилленхолЭдвард ЗвикОливер ПлаттЭнн Хэтэуэй
фильмы
Любовь и другие лекарства

фотографии >>
«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту фотографии
«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту фотографии
«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту фотографии
«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.
Майя Бузинова
30 января ушла из жизни режиссёр-мультипликатор Майя Бузинова.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Наталья Гущина
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Лев Лещенко
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Наталья Унгард
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Терри Джонс
Брайан Краузе
Ежи Маталовский
Шерилин Фенн
Майкл Си Холл
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram