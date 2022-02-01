«Любовь и другие лекарства»: Счастье по рецепту

Любовь и другие неприятности на фоне вялотекущего Паркинсона
Все-таки с комедиями наивысшего качества у нас проблемы. Да и не только у нас, но и во всем мире. Иначе чем, кроме как неимением другого, объяснить номинации на лучшую мужскую и женскую роль в комедийном фильме на прошедшей церемонии «Золотого Глобуса
»?
Честно говоря, довольно странно было ожидать от режиссёра Эдварда Цвика
(среди его работ, между прочим, «Кровавый алмаз
» и «Легенды осени
») такой вот финт ушами. Не знаю, что он хотел своим фильмом рассказать, но получилось довольно унылое зрелище, видимо, очень щедро проспонсированное фармакологическим монстром Pfizer. Тут можно вспомнить познавательный факт — сценарий был основан на автобиографической книжке бывшего сотрудника этой компании. Но думаю, что ножки у такого обилия рецептурного препарата на экране растут не отсюда. Именно эта медицинско-таблеточная линия, откровенно говоря, картину и портит.
Сам по себе сюжетец довольно занятный: смертельно больная и смертельно прекрасная барышня (Хэтэуэй
) и чертовски развратный мачо с полным отсутствием каких бы то ни было моральных принципов (Джилленхол
) собираются немного поразвлечься. Это нехитрое желание в результате выливается в любовь и всякие неприятности на фоне вялотекущего Паркинсона.
Вся эта драматическая начинка втиснута в синюю комедийно-лекарственную спонсорскую оболочку, от которой даже в кинозале начинает попахивать аптекой, кишащей нечистыми на руку фармацевтами. Получилось довольно паршиво, хотя смотреть на Джейка и Энн чрезвычайно приятно. Однажды они уже изображали союз нерушимый, (в «Горбатой горе
» у Энга Ли
) но по понятным причинам никаких искр между ними быть не могло. Зато теперь есть все шансы насладиться этим замечательным тандемом, который на этот раз играет в романтическом ключе и использует практически весь доступный арсенал актёрских приёмов и уловок. Страсть, ток, секс, эмоции (говорят, актеров заставляли часами смотреть романтично-эротичные фильмы и тренировать особо интимные сцены в одежде) в исполнении Хэтэуэй и Джилленхол — отличное зрелище, жаль, что это единственное ради чего вообще стоит интересоваться «Любовью и другими лекарствами».
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«Любовь и другие лекарства» Эдварда Звика
Остается надеяться, что в фильмографиях славной парочки больше таких сомнительных фильмов не будет. А лично я пока уже скрестила пальчики и жду Хэтэуэй в заключительной части нолановского
«Бэтмэна
» в амплуа женщины-кошки.
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