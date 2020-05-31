«Зеленый шершень»: Жало справедливости

Отличный голливудский фильм от вечного подростка Мишеля Гондри
Оставшийся после смерти отца-перфекциониста (Том Уилкинсон
) золотой мальчик и по совместительству тупица (Сет Роген
), найдя среди помощников своего покойного отца способного Кайто (азиатская мегазвезда Джей Чоу
), надевает костюм супергероя и решается на пару с ним разобраться с преступностью. В первую очередь им руководят собственные комплексы по поводу отца, но в конце концов он все-таки понимает, что отец был отличным мужиком, а хорошо проводить время можно не только с моделями и алкоголем, но и с другом-азиатом, даже если для этого каждый раз приходится натягивать костюм Зеленого Шершня.
В предыдущем фильме Мишеля Гондри
«Перемотка
» болезненно ощущалось, что француз исписался. Оставшись наедине с самим собой и своим навязчивым стилем (соавтор и главный виновник прорыва Гондри Чарли Кауфман ушел снимать собственное кино), он стал заложником всего того, что в середине нулевых сделало его кумиром будущей инди-молодежи. «Перемотка» была вдохновлена ютубом, в свою очередь вдохновленного самим Гондри - из порочного круга французу было суждено выбраться благодаря 100-миллионому бюджету и одному из самых таланливых и умнейших людей современности Сету Рогену.
«Зеленый шершень
» довольно очевидно делится на две составляющие - визуальный ряд и сценарий, написанный Рогеном. Умение Гондри сделать из ничего конфетку, используя то, что найдется под рукой, работало и очаровывало, когда под рукой почти ничего не было; возникали опасения, чем он себя займет, получив огромный бюджет. Но Гондри выбрался из этой переделки изящно: кроме пистолета с двумя стволами, драки мягкими игрушками и сцены, где герой Сета Рогена у себя в голове выстраивает нехитрую сцену всего произошедшего с ним за последние дни, «гондри» как стиля в фильме больше нет. Аккуратно и временами эффектно (сцена драки на улице, где троится автомобиль в сто раз лучше любого «Трона») экранизировав сценарий, он сделал именно то, что требовалось - то есть не испортил лишними деталями и хендмейдовщиной удачный сценарий.
Кроме уже упомянутого Сета Рогена в фильме есть несколько просто выдающихся эпизодов и персонажей. Отличный пролог с Джеймсом Франко
и Кристофом Вальцом
о комплексах и крутости, как и рассуждение о классической проблеме Бэтмен-Робин выполнены в лучших апатовских традициях и запрятаны под горой спецэффектов и довольно симпатичной линии со старой Кэмерон Диаз
. Составленный из приятных деталей «Зеленый Шершень» оставляет целостное впечатление, чего не хватает почти всем фильмам, построенным на удачных находках. Вообще приятно, когда неглупые люди ненавязчиво играются в детей, пускай и под предводительством вечно двенадцатилетнего Мишеля Гондри, чьи не всегда уместные прорывы инфантильности вызывают в данном случае исключительно умиление.
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