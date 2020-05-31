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«Зеленый шершень»: Жало справедливости

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31 мая 2020
Отличный голливудский фильм от вечного подростка Мишеля Гондри

«Зеленый шершень»: Жало справедливости

Оставшийся после смерти отца-перфекциониста (Том Уилкинсон) золотой мальчик и по совместительству тупица (Сет Роген), найдя среди помощников своего покойного отца способного Кайто (азиатская мегазвезда Джей Чоу), надевает костюм супергероя и решается на пару с ним разобраться с преступностью. В первую очередь им руководят собственные комплексы по поводу отца, но в конце концов он все-таки понимает, что отец был отличным мужиком, а хорошо проводить время можно не только с моделями и алкоголем, но и с другом-азиатом, даже если для этого каждый раз приходится натягивать костюм Зеленого Шершня.

В предыдущем фильме Мишеля Гондри «Перемотка» болезненно ощущалось, что француз исписался. Оставшись наедине с самим собой и своим навязчивым стилем (соавтор и главный виновник прорыва Гондри Чарли Кауфман ушел снимать собственное кино), он стал заложником всего того, что в середине нулевых сделало его кумиром будущей инди-молодежи. «Перемотка» была вдохновлена ютубом, в свою очередь вдохновленного самим Гондри - из порочного круга французу было суждено выбраться благодаря 100-миллионому бюджету и одному из самых таланливых и умнейших людей современности Сету Рогену.

«Зеленый шершень»: Жало справедливости

«Зеленый шершень» довольно очевидно делится на две составляющие - визуальный ряд и сценарий, написанный Рогеном. Умение Гондри сделать из ничего конфетку, используя то, что найдется под рукой, работало и очаровывало, когда под рукой почти ничего не было; возникали опасения, чем он себя займет, получив огромный бюджет. Но Гондри выбрался из этой переделки изящно: кроме пистолета с двумя стволами, драки мягкими игрушками и сцены, где герой Сета Рогена у себя в голове выстраивает нехитрую сцену всего произошедшего с ним за последние дни, «гондри» как стиля в фильме больше нет. Аккуратно и временами эффектно (сцена драки на улице, где троится автомобиль в сто раз лучше любого «Трона») экранизировав сценарий, он сделал именно то, что требовалось - то есть не испортил лишними деталями и хендмейдовщиной удачный сценарий.

Кроме уже упомянутого Сета Рогена в фильме есть несколько просто выдающихся эпизодов и персонажей. Отличный пролог с Джеймсом Франко и Кристофом Вальцом о комплексах и крутости, как и рассуждение о классической проблеме Бэтмен-Робин выполнены в лучших апатовских традициях и запрятаны под горой спецэффектов и довольно симпатичной линии со старой Кэмерон Диаз. Составленный из приятных деталей «Зеленый Шершень» оставляет целостное впечатление, чего не хватает почти всем фильмам, построенным на удачных находках. Вообще приятно, когда неглупые люди ненавязчиво играются в детей, пускай и под предводительством вечно двенадцатилетнего Мишеля Гондри, чьи не всегда уместные прорывы инфантильности вызывают в данном случае исключительно умиление.


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№ 2
Капиталина (Екатеринбург)   10.02.2011 - 11:30
Просто восторг! Давно не смотрела таких остроумных и целостных комедий. Очень впечатлена. Главный герой: добрый, наивный (Большой ребенок!) И все как-то правильно складывается в этом фильме: главный... читать далее>>
№ 1
ДаНаливай   5.02.2011 - 10:18
Как ни странно - действительно смешно!=)))Незатейливо,вроде бы - но зато ни одной голой задницы,пукающего толстяка и упавших штанов. Великолепные драки с комическим оттенком,обаятельный и совершенно... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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