«На крючке»: Рискованный способ стать женой миллионера

Екатерина Вилкова ищет деньги и любовь в стандартной романтической комедии
Когда кто-то из отечественных кинематографистов задумывает снять комедию, это настораживает. Боишься прийти в кинотеатр и обнаружить на экране какой-нибудь очередной «Самый лучший фильм»
. Поэтому скепсис по отношению к фильму «На крючке»
был вполне оправдан. Скажу вам честно, оказалось презабавнейшее кино. В хорошем смысле этого слова. Тема не новая, но и не настолько заезженная, чтобы не посмеяться над ней лишний раз. Очередное покорение Москвы очередным амбициозным созданием с длинными ногами и невиннейшими глазами. Вкупе с историей Золушки на фоне экзотических пейзажей и приятного времяпровождения в компании интересных мужчин и женщин. И, вдобавок ко всему, интрига, используемая еще Агатой Кристи
- несколько человек на ограниченной территории и кто-то из них есть искомая величина. Любая из этих тем уже сама по себе бывает интересна, особенно если постараться снять толково. А если перемешать, то такой экзотический коктейль вообще будет почище любого мохито.
Итак, необходимо найти, покорить и завлечь к алтарю какого-нибудь миллионера, естественно холостого и желательно из первой 20-ки «Форбс». Мечта? Нет, реальность, удачно предложенная нам сценаристами и режиссером Натальей Углицких
. Нет ничего невозможного для тех, кто верит в себя и свои длинные ноги. Фигура у нашей героини и впрямь красивая, глаза бездоннее самого бездонного океана. У миллионера просто нет шансов уцелеть. Плюс дух авантюризма, позволяющий зрителю перестать беспокоиться о нашей героине уже на пятой минуте просмотра фильма.
Жертва выбрана, но вот беда, наши герои (их двое) в погоне за сенсацией и большими деньгами постоянно попадают в какие-то смешные истории и вовлекают в них свое окружение - от горилообразных охранников до меланхоличного аборигена-продавца цветов. Сюжет читается без проблем, легкая авантюра в тропических декорациях. Немного романтической музыки на фоне красивых подводных съемок. Все самое лучшее, легкое, смешное и романтичное. Очень женское кино, но с изрядной долей самоиронии. Так мы смеемся над красными сердечками-валентинками, и в то же время храним их среди страниц любимых дамских романов о любви.
Очарование этого в общем-то незатейливого фильма таково, что хотя все становится ясно довольно быстро, все равно хочется продолжать смотреть, смеяться, переживать и надеяться. Надеяться, что героиня, наконец, оглянется вокруг и поймет, что счастье не в деньгах и не в сиюминутных сенсациях где-то там, далеко-далеко. А что стоит только протянуть руку… и любовь обязательно придет, как и предложение руки и сердца среди красных лепестков роз.
От игры Екатерины Вилковой
(по фильму тренер по фигурному катанию Рита Нечаева) получаешь большое удовольствие. Очень раскрепощенная актриса, которая совершенно не боится выглядеть смешно или глупо, что вовсе не так-то легко сделать молодой, красивой женщине. Настоящая находка для любого режиссера, мечтающего снять хорошую комедию. Да и партнер ей достался весьма достойный. Константин Крюков
играет обыкновенного папарацци без гроша в кармане, зато очень трогательного и сексуального. Играет легко, не напрягаясь и даже не очень кокетничая своим обаянием. Собственно, он может просто находиться в кадре и этого будет достаточно для счастья его почитателей.
Вообще, актерский состав очень симпатичный и состоит сплошь из прекрасных актеров, умеющих быть талантливо смешными, забавными и очень душевными. И плейбой (Андрей Руденский
) - само пресыщение и избалованность, и инструктор по дайвингу (Валерий Николаев
) - уставший от дилетантов морской волк. И бизнесмен (Марат Башаров
) - странный любитель одиноких женщин, и дайвер по совместительству (Алексей Макаров
) - незатейливый парень, умеющий танцевать ирландские танцы и подставить плечо, если надо…
Я не открою вам тайну, если скажу, что героиня, конечно, найдет свое счастье. Да вы и сами это, конечно, знаете… Поэтому просто расслабьтесь и пейте коктейль, танцуйте рил, смотрите на океан… И мечтайте, обязательно мечтайте о любви.
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