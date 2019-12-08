«На крючке»: Рискованный способ стать женой миллионера

ревью

История Эбби, 45-летней лесбиянки, чья жизнь полна разочарований. Но новые отношения полностью меняют её.

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Лайфстайл

Мена Массуд пожаловался на то, что после «Аладдина» ему не предлагают ролей в кино

У актера не было еще ни одного прослушивания после выхода фильма в прокат