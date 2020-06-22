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«Орёл девятого легиона»: Мужская дружба в древнем Риме

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22 июня 2020
Ченнинг Татум и Джейми Белл в бадди-роад-муви

«Орёл девятого легиона»: Мужская дружба в древнем Риме

Молодой римский патриций Марк (Ченнинг Татум) из-за раны, несовместимой с продолжением военной службы, оказывается никому толком не нужным. Его силы и отваги хватило бы на десяток, но из-за кабинетных служак он вынужден тратить время и свои лучшие годы на всякую чепуху. Среди чепухи значится также посещение гладиаторских боев, где он находит себе нового раба, молодого жилистого брита Эсску (Джейми Белл). Вместе с ним он отправляется в Британию на поиски бронзового орла, знака чести и гордости римлянина, утерянного вместе с легионом отца Марка, славного полководца и хорошего мужика.

От «Орла девятого легиона» сложно было что-то ожидать, и потому все ожидания он легко превосходит. Вместо очередного бредового псевдоисторического фильма (хотя в «Орле» находят себе место и качки с татуировками, и племя, покрашенное в голубой цвет) Кевин МакДональд снял самый настоящий пеплум в лучших традициях жанра, уделив истории осторожную роль определяющего фона. Главное - это рассуждения о чести, гордости, бесконечное подтверждение мудрости, мужественности и прочие вещи, которые занимают голову подростка. Без улыбки слушать и смотреть на это просто невозможно, что, конечно, в первую очередь, вина самих подростков.

«Орёл девятого легиона»: Мужская дружба в древнем Риме

Удивительнее всего - это состав второстепенных, на первый взгляд, действующих лиц. Сам факт фильма о древнем Риме с Татумом в главной роли затмевает имена не самых последних людей, непонятно зачем взявшихся за этот проект. И если с режиссером МакДональдом все вроде понятно (его «Последний король Шотландии» фильм неплохой, но особым умом не блещущий), то Энтони Дод Мантль, человек, снявший «Догвилль», и самый очевидный виновник феномена Дэнни Бойла, в качестве оператора фильма про древний Рим с Татумом - это совсем недурно.

Как недурно и то гей-напряжение, невольно возникшее между двумя главными героями, пока они путешествовали по лесам Британии. Уже хотя бы поэтому (плюс монолог о чести в начале) этот фильм может позабавить хоть кого-то, кроме подростка-историка.


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№ 4
ester   26.03.2011 - 21:05
Не плохой фильм,но не такой зрелищный как "Гладиатор" или "Последний легион". читать далее>>
№ 3
Gost   25.02.2011 - 12:49
Фильм в духе "Последнего легиона" (2007) и прошлогоднего провального "Центуриона". Чаннинг Таттум, по традиции, дает бревно, а Джейми Белл - не более, чем говорящая голова. Жаль потраченного... читать далее>>
№ 2
васья (Киев)   18.02.2011 - 23:38
Племена ПИКТОВ (PICTUS-раскрашенный) к северу от Адрианова вала действительно раскрашивались синей травой ВАЙДОЙ вплоть до 12 века (Гибсон точно подметил что скотты унаследовали этот обычай в в Храбром... читать далее>>
№ 1
Лар   11.02.2011 - 12:22
Сюжет из английского романа: поиски легендарного орла римского легиона за Адриановым валом ( орел - символ живого легиона, даже, если легион погиб; найти орла - возродить легион, вернуть честь и славу... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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