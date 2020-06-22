«Орёл девятого легиона»: Мужская дружба в древнем Риме

Ченнинг Татум и Джейми Белл в бадди-роад-муви
Молодой римский патриций Марк (Ченнинг Татум
) из-за раны, несовместимой с продолжением военной службы, оказывается никому толком не нужным. Его силы и отваги хватило бы на десяток, но из-за кабинетных служак он вынужден тратить время и свои лучшие годы на всякую чепуху. Среди чепухи значится также посещение гладиаторских боев, где он находит себе нового раба, молодого жилистого брита Эсску (Джейми Белл
). Вместе с ним он отправляется в Британию на поиски бронзового орла, знака чести и гордости римлянина, утерянного вместе с легионом отца Марка, славного полководца и хорошего мужика.
От «Орла девятого легиона
» сложно было что-то ожидать, и потому все ожидания он легко превосходит. Вместо очередного бредового псевдоисторического фильма (хотя в «Орле» находят себе место и качки с татуировками, и племя, покрашенное в голубой цвет) Кевин МакДональд
снял самый настоящий пеплум в лучших традициях жанра, уделив истории осторожную роль определяющего фона. Главное - это рассуждения о чести, гордости, бесконечное подтверждение мудрости, мужественности и прочие вещи, которые занимают голову подростка. Без улыбки слушать и смотреть на это просто невозможно, что, конечно, в первую очередь, вина самих подростков.
Удивительнее всего - это состав второстепенных, на первый взгляд, действующих лиц. Сам факт фильма о древнем Риме с Татумом в главной роли затмевает имена не самых последних людей, непонятно зачем взявшихся за этот проект. И если с режиссером МакДональдом все вроде понятно (его «Последний король Шотландии
» фильм неплохой, но особым умом не блещущий), то Энтони Дод Мантль
, человек, снявший «Догвилль
», и самый очевидный виновник феномена Дэнни Бойла
, в качестве оператора фильма про древний Рим с Татумом - это совсем недурно.
Как недурно и то гей-напряжение, невольно возникшее между двумя главными героями, пока они путешествовали по лесам Британии. Уже хотя бы поэтому (плюс монолог о чести в начале) этот фильм может позабавить хоть кого-то, кроме подростка-историка.
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